"Časa zmanjkuje, če si Tadej Pogačar. Pa opravičilo Rogliču."

Letošnji Tour je izjemen, predvsem zaradi epskega spopada za zmago med dvakratnim šampionom francoske pentlje Tadejem Pogačarjem in njegovim danskim izzivalcem Jonasom Vingegaardom. Tudi včeraj sta asa zažgala 17. etapo, zmagal je slovenski zvezdnik, ki pa v skupnem seštevku še vedno zaostaja 2:18 za rumenim Dancem. "Pogačarju počasi zmanjkuje časa," sta ugotavljala Lance Armstrong in njegov kolega iz časov US Postala George Hincapie.

Kot Američana ju je posebej navdušil včerajšnji nastop Brandona McNultyja, enega Pogačarjevih še redkih preostalih pomočnikov v moštvu UAE Emirates. "Vidimo razvoj prihodnjega kandidata za skupno zmago," je o 24-letnem tekmovalcu iz Phoenixa, ki je s hudim tempom na zadnjih dveh klancih pošteno razredčil skupino favoritov in Pogačarja vlekel skoraj do cilja, navdušeno povedal Hincapie.

Vrhunci 17. etape TDF:

"Ti nepotrebni sprinti jemljejo energijo"

Oba nekdanja ameriška kolesarska zvezdnika, katerih kariere je sicer zaznamoval dopinški škandal, sta se spet čudila, kako Pogačar razmetava z energijo. "Zakaj mu je bilo treba napasti na predzadnjem klancu? Med prenosom dirke smo se samo spogledovali in se držali za glavo. Ne razumem tega. Že ves čas opozarjamo na to. Ti nepotrebni sprinti jemljejo energijo," je bil ob agresiji mladega Gorenjca zbegan Hincapie.

"Zakaj mu je bilo treba napasti na predzadnjem klancu?" Foto: zajem zaslona

"Dokler ne prideš v Pariz, dirke ni konec"

Armstrong poudarja, da ima Pogačar le še eno pravo možnost za napad na rumeno majico, v 18. etapi, še težji, kot je bila 17., bo moral spet poskusiti napasti, a priznava, da je slovenski as najverjetneje že zapravil možnosti za tretjo zaporedno zmago na Touru, toda: "Dokler ne prideš v Pariz, dirke ni konec. Pustimo se presenetiti," pravi neuradni rekorder Dirke po Franciji, ki jo je dobil sedemkrat, a so bili njegovi dosežki izbrisani.

Opravičilo Rogliču "Bil je preveč načet, menda niti na kolo ni zmogel sesti, težko je hodil. Zdaj je to jasno, zato se Rogliču opravičujeva." Foto: Guliverimage V analizi 17. etape sta komentatorja izkoristila priložnost za opravičilo Primožu Rogliču. Zasavec je zaradi hudih bolečin, ki so ga pestile vse od padca v peti etapi, pred startom 15. odstopil. Nanj je po tej odločitvi letelo kar nekaj kritik, tudi Armstrong in Hincapie sta se čudila, zakaj je na cedilu pustil ekipo, ki bi ji lahko v teh dneh prišel še zelo prav. "Nimava najboljših informacij, se nama je pa zdelo nadvse čudno, da je odstopil, čeprav je na kolesu deloval dobro, močno. A so naju opozorili, da je za to odločitvijo stala ekipa Jumbo-Visma, ki je Rogliča pravzaprav prisilila, da je odstopil. Bil je preveč načet, menda niti na kolo ni zmogel sesti, težko je hodil. Zdaj je to jasno, zato se Rogliču opravičujeva," je priznal Armstrong.

Bjergov trud osupnil tudi Valižana

Močno zdesetkana ekipa UAE Emirates, ki je po 16. etapi izgubila še Marca Solerja in Rafala Majko ter na dirki ostaja z vsega štirimi kolesarji, poleg Pogačarja vztrajajo le še Marc Hirschi, Brandon McNulty in Mikkel Bjerg, je včeraj proti vsem pričakovanjem povsem nadzorovala dirko. Bjerg (191 cm in 78 kg!), sicer specialist za vožnjo po ravnini, je naravnost blestel v klancih in se iztrošil šele pred zadnjima vzponoma napornega dne.

Geraint Thomas: Tega res nisem pričakoval, sploh ne od Bjerga. Foto: Reuters

Podvig 23-letnega Danca, ki je z ostrim tempom razredčil skupino favoritov, je navdušil tudi Valižana Gerainta Thomasa, zdaj edinega preostalega aduta moštva Ineos Grenadiers. "Tega res nisem pričakoval, sploh ne od Bjerga," je v cilju včerajšnje etape priznal 36-letni veteran, zmagovalec Toura leta 2018. "Glede na to, kakšen kolesar je, je opravil res vražje dobro delo. V resnici sem zaradi njegovega tempa hudo trpel v klanec in se naposled zlomil. Vsa čast jim, res so šli na vse ali nič. Pa kapa dol Pogačarju," je še razlagal Thomas.

💬 @AdamBlythe89: "They only tried once"

💬 @daniellloyd1: "They can only do what they can do"



The guys in the studio debate the tactics and strategy following the epic Pogacar vs Vingegaard finish 🍿#TDF2022 | @discoveryplusUK pic.twitter.com/d59Y92HH57 — Eurosport (@eurosport) July 20, 2022

"Če ne gre, ne gre"

"Zakaj je Pogačar poskusil samo z enim napadom?" pa so se po etapi spraševali v studiu televizije Eurosport. "Če ne gre, ne gre," meni analitik Daniel Lloyd, sicer eden od obrazov mreže Global Cycling Network. In res, kot sta ugotavljala tudi Armstrong in Hincapie, so kolesarji v tretjem tednu silovitih bojev, ko se ves čas dirka na meji zmožnosti, že pošteno izčrpani. Tudi Pogačar včeraj preprosto ni imel moči, da bi se otresel Vingegaarda. Očitno je tudi fenomenalni Slovenec "pokuril že domala vse vžigalice", kot bi dejal Armstrong.

💬 @AdamBlythe89: "Go on Pog, 𝗿𝗶𝗽 𝗵𝗶𝘀 𝗵𝗲𝗮𝗱 𝗼𝗳𝗳!" 😂



We present to you another classic Breakaway studio reaction! 😁#TDF2022 | @discoveryplusUK — Eurosport (@eurosport) July 20, 2022

Danes na vse ali nič

A danes ima bržčas še zadnjo resno priložnost, da poskuša kar se da zmanjšati zaostanek za Vingegaardom. "V 18. etapi mora res porabiti čisto vse, kar še ima v rezervoarju, saj tudi na svoj najboljši dan v kronometru ne more nadoknaditi več kot dveh minut," je prepričan Lloyd, tudi sam nekdanji kolesarski profesionalec. "Velik del zaostanka mora izničiti, če želi imeti kakršnokoli upanje na tretjo zmago na Touru. Zelo vesel bi bil lahko, če bi Vingegaarda na sobotnem kronometru premagal za minuto, pa še to se mi ne zdi ravno realno. A to bi pomenilo, da mora v 18. etapi nadoknaditi več kot minuto," še pravi Lloyd.

