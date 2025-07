Vlada Republike Slovenije je 17. julija sprejela sklep o pismu o nameri za organizacijo izvedbe dogodka veliki start Dirke po Franciji v Republiki Sloveniji. S tem Slovenija izraža pobudo za gostiteljstvo največjih in najbolj spremljanih športnih dogodkov na svetu.

Premier Robert Golob bo tako pred štartom zadnje etape dirke v kraju Mantes-la-Ville direktorju dirke Christianu Prudhommu predal pismo o nameri za organizacijo izvedbe dogodka veliki start Dirke po Franciji v Republiki Sloveniji za leto 2029, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Golob: Želimo si, da bo svoj trud, svoje ambicije, svojo motivacijo črpala ravno iz tega, da si Slovenija kot država upa in sme sanjati največje sanje

"Želimo si, da bo svoj trud, svoje ambicije, svojo motivacijo črpala ravno iz tega, da si Slovenija kot država upa in sme sanjati največje sanje. Zato sem ponosen, da smo po več mesecih priprav na vladi potrdili tudi uradno namero, ki jo bom čez dober teden tudi sam predal organizatorjem dirke po Franciji, da bi bila Slovenija gostiteljica velikega starta dirke po Franciji v letu 2029," je pred dnevi ob napovedi namere za organizacijo štarta francoske pentlje dejal Golob.

Ta se bo v ponedeljek v Parizu udeležil še slavnostnega sprejema ob zaključku dirke, ki ga bosta v čast slovenskim in francoskim kolesarjem priredila veleposlanica Republike Slovenije v Franciji Renata Cvelbar Bek in veleposlanik za šport na ministrstvu za Evropo in zunanje zadeve v Franciji Samuel Ducroquet. Tadeja Pogačarja le še uspešno prevožena zadnja etapa loči od četrte zmage na najprestižnejši tritedenski dirki. Foto: Reuters

Pogačar bo ujel Frooma

Najprestižnejša tritedenska dirka se bo danes končala na Elizejskih poljanah, Tadej Pogačar pa bo še četrtič v bogati karieri slavil skupno zmago. S četrto skupno zmago bo na večni lestvici ujel Chrisa Frooma, v prihodnjih letih pa bo poskušal ujeti legende Toura, ki so to dirko osvojili po petkrat: Eddyja Merckxa, Miguela Induraina, Jacquesa Anquetila in Bernarda Hinaulta.