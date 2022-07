Prva gorska etapa v Pirenejih, ki ji bosta sledili še dve, se ni končala s preluknjanim rumenim oklepom Jonasa Vingeggarda (Jumbo-Visma). Tadej Pogačar je, kot je jasno napovedal že večkrat, poskušal z napadi, dvakrat na predzadnjem vzponu etape in enkrat na spustu, a se je Danec vedno pravočasno odzval in pokril napade. Pogačar je po etapi pojasnil, kaj vse je šlo narobe, čeprav je bilo to slutiti že ob ogledu etape. Za nameček je zaradi časovne zapore ostal še brez enega pomočnika. V ekipi UAE Emirates je zdaj samo še pet kolesarjev.

"Danes nam ni uspelo izpeljati naših taktičnih zamisli," je v pogovoru za TV Slovenija priznal dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar, ki si želi v naslednjih dveh gorskih etapah izničiti ali pa vsaj zmanjšati zaostanek dveh minut in 22 sekund za vodilnim Jonasom Vingegaardom. "Poskušal sem, a mislim, da bo zame bolje jutri in pojutrišnjem," si želi Pogačar.

Pomembna pomočnika v gorah, Marc Soler in Rafal Majka, sta oba imela svoj delež težav.

Soler je zaradi želodčnih težav – po poročanju France TV je med etapo večkrat bruhal – na repu dirke doživljal pravo kalvarijo in cilja ni dosegel v časovnem limitu, kar pomeni, da bo moral dirko zapustiti, Majki pa se je med narekovanjem tempa na predzadnji vzpon strgala veriga, pri čemer se je udaril še v koleno. Skoraj je padel, nato se je ustavil in moral počakati na nadomestno kolo.

Pogačar je tako ostal sam, šele na spustu z zadnjega vzpona dneva je dobil pomoč v podobi moštvenega tovariša Brandona McNultyja, s katerim sta potem skupaj z Woutom van Aertom, ki je na vrhu zadnjega vzpona počakal na Vingegaarda, skupaj pripeljala v cilj.

Hauptman: Na zadnjem vzponu ni bilo priložnosti za pravi poskus

Športni direktor ekipe UAE Emirates Andrej Hauptman je po etapi povedal, da so pripravili več taktičnih zamisli, a da se je Pogačar sam odločil, kdaj bo pripravljen na napad. "Bolj smo računali, da se bo to zgodilo na zadnjem vzponu, kjer pa potem ni bilo priložnosti za resen poskus," je povzel Hauptman.

V Pirenejih še dve gorski etapi

Priložnost bo spet jutri, ko bo v Pirenejih še ena gorska etapa. Kolesarji se bodo na 129,7 kilometra dolgi trasi od Saint-Gaudensa do Peyragudesa spopadli s kar štirimi večjimi vzponi, vključno z zaključnim na Peyragoudes v dolžini 8 km in s povprečnim naklonom 7,8 odstotka.

Pogačar ima zdaj samo še štiri pomočnike. n bo Pogačar zdaj imel samo še štiri pomočnike. Zaradi okužbe z novim koronavirusom sta dirko že pred časom zapustila George Bennett in Vegard Stake Laengen, zdaj se bo poslovil še Soler.

Vodilna trojka ostaja na svojih mestih

Razmerja povsem na vrhu tako ostajajo nespremenjena. Vingegaard ostaja trdno v vodstvu z dvema minutama in 22 sekundami prednosti pred Pogačarjem, najboljšim mladim kolesarjem na dirki, in Valižanom Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers) na 3. mestu (+2.43). Med Pogačarjem in Thomas, ki je odličen tudi v kronometru ta pa je na sporedu predzadnji dan dirke, je le 20 sekund razlike.

Nairo Quintana (Arkea Samsic) na 4. mestu zaostaja že več kot štiri minute (+4.15), Francoz David Gauru (FDJ) je s 4.24 minutami zaostanka peti.

