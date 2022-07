Z radikalno potezo presenetil vse. "Kdo je to?"

"Kdo pa je to?" so se med prostim dnevom na Dirki po Franciji na novinarski konferenci moštva Trek Segafredo spraševali novinarji, ko je pred kamere stopil ameriški kolesar Quinn Simmons. Takšnega, kot se je v javnosti pojavil v ponedeljek, namreč že tri leta ni videl nihče. S čim pa je presenetil 21-letnik iz Duranga?

Odkar se je leta 2019 z naslovom mladinskega svetovnega prvaka na cestni dirki prebil na veliko sceno, je bil Quinn Simmons prepoznaven predvsem po gosti bradi, ki pa si jo je pred zadnjim tednom letošnjega Toura obril, je s tem sprožil pravo zmedo. "Kdo pa je to? Je to Tom Skujinš?" so se na novinarski konferenci moštva Trek Segafredo spraševali zmedeni novinarji, ko se je as iz Kolorada pojavil pred njimi.

Quinn Simmons danes:

Simmons je bil letos že nekajkrat v begu, v deseti etapi je zasedel odlično 11. mesto, v skupnem seštevku pa je bil pred torkovo 16. etapo na 74. mestu.

