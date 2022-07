Po drugem tednu Toura: kdo je zaslužil največ?

Po dveh tednih Dirke po Franciji so največ zaslužili kolesarji ekipe Jumbo-Visma, ki vodijo v skupnem seštevku dirke in razvrstitvi za zeleno majico najboljšega na točkah.

Tudi po dveh tednih Dirke po Franciji na vrhu lestvice zaslužkarjev kraljuje nizozemska ekipa Jumbo-Visma. Poleg treh etapnih zmag vodi tudi v skupnem seštevku in seštevku za zeleno majico. Koliko je do zdaj že pospravila v žep?

Organizatorji so po dveh tednih Dirke po Franciji, ki vsak dan postreže z izjemno razburljivim dogajanjem, med kolesarje razdelili skoraj 600 tisoč evrov. Vsaj na papirju, saj bodo nagrade prejeli po koncu zadnje etape v Parizu.

Podobno kot v prvem tednu Toura so s svojimi rezultati največ zaslužili kolesarji ekipe Jumbo-Visma.

Ekipe na Dirki po Franciji svoje račune krepijo z zmagami v posameznih etapah, uvrstitvami in posebnimi nagradami, ki jih prinašata vodstvo v posameznih razvrstitvah za belo (najboljši mladi kolesar), pikčasto (najboljši na gorskih ciljih), zeleno (najboljši po točkah) in rumeno majico vodilnega ter nagrada za najbolj borbenega kolesarja. Po vsaki etapi med prvih 20 kolesarjev, ki prečkajo ciljno črto, razdelijo 28.650 evrov, od tega največ, 11 tisočakov, dobi zmagovalec etape. Bonus prinašajo tudi prva tri mesta na letečih in gorskih ciljih.

Foto: A.S.O./Charly Lopez

Dva njihova kolesarja sta dosegla etapni zmagi (etapna zmaga prinaša 11 tisočakov) – vsestranski Wout van Aert dve, štirikrat je bil drugi, in Jonas Vingegaard, zmagovalec 11. etape, ki se je v morastih sanjah najbrž spominja Tadej Pogačar, saj je bil to dan, ko je izgubil vodstvo na dirki in si nabral skoraj dve minuti in pol zaostanka za vodilnim Dancem. Ekipa Jumbo-Visma vodi tudi v skupnem seštevku za zeleno in rumeno majico. V dveh tednih je zaslužila več kot 111 tisoč evrov in še precej več se ji obeta, če svoje načrte izpelje do konca.

Foto: Reuters

Polovico manj je zaslužila ekipa Ineos Grenadiers, ki je z nekaj manj kot 51 tisoč evri nagrad na 2. mestu, na tretjem pa je ekipa Luke Mezgeca Team BikeExchange-Jayco s skoraj 46 tisoč evri. Največ so v ekipi zaslužili z etapnima zmagama Dylana Groenewegna v Sonderborgu in Michaela Matthewsa v Mendeju.

UAE Emirates Tadeja Pogačarja, zmagovalca dveh etap in vodilnega v seštevku mladih kolesarjev, so z nekaj več kot 44 tisoč evri na 4. mestu, Bahrain-Victorious, ki ima v svojih vrstah slovenska kolesarja Mateja Mohoriča in Jana Tratnika, pa je z 22 tisoč evri na 11. mestu.

Foto: Reuters

Povsem na repu razpredelnice je tako kot po prvem tednu ekipa Astana Qazaqstan Team. Na njihov račun se je do zdaj steklo komaj nekaj več kot dva tisoč evrov, a so zaradi kazni, ki so jih doletele zaradi različnih prekrškov, celo v minusu. Ekipa Astane za zdaj še ni pokazala izstopajočih rezultatov, z izjemo Alexeya Lutsenke, ki je v skupnem seštevku v igri za prvo deseterico.

Foto: A.S.O./Aurélien Vialatte

Nagradni sklad za posamezno etapo:

11 tisoč evrov 5.500 2.800 1.500 830 780 730 670 650 600 540 470 440 340 300 300 300 300 300 300

Nagradni sklad za končno uvrstitev:

1. 500 tisoč evrov

2. 200 tisoč

3. 100 tisoč

4. 70 tisoč

5. 50 tisoč

6. 23 tisoč

7. 11.500

8. 7.600

9. 4.500

10. 3.800

11. tri tisoč

12. 2.700

13. 2.500

14. 2.100

15. dva tisoč

16. 1.500

17. 1.300

18. 1.200

19. 1.100

20. in nižje uvrščeni tisoč evrov

Končna razvrstitev najboljših po točkah:

1. 25 tisoč evrov, 1.500 za zmago na letečem cilju, 300 za dan v zeleni majici

2. 15 tisoč evrov, tisoč za drugo mesto na letečem cilju

3. 10 tisoč evrov, 500 za tretje mesto na letečem cilju

4. štiri tisoč

5. 3.500

6. tri tisoč

7. 2.500

8. dva tisoč

Končna razvrstitev najboljših na gorskih ciljih:

1. 25 tisoč, 800 evrov za 1. mesto na cilju najtežje kategorije HC, 650 evrov za zmago na cilju 1. kat., 500 za zmago na cilju 2. kat., 300 evrov za zmago na cilju 3. kat., 200 evrov za zmago na cilju 4. kat., 300 za dan v pikčasti majici

2. 15 tisoč, 450 evrov, 400 evrov, 250 evrov

3. 10 tisoč evrov, 300 evrov, 150 evrov

4. štiri tisoč

5. 3.500

6. tri tisoč

7. 2.500

8. dva tisoč

Končna razvrstitev najboljših mladih kolesarjev:

1. 20 tisoč evrov, 300 za dan v beli majici, 500 za najboljšo uvrstitev v etapi

2. 15 tisoč

3. 10 tisoč

4. pet tisoč

Razvrstitev najboljših ekip:

1. 50 tisoč evrov, 2.800 za vodstvo v posamezni etapi

2. 30 tisoč

3. 20 tisoč

4. 12 tisoč

5. osem tisoč

Nagrada za najbolj borbenega kolesarja:

Po etapi: dva tisoč evrov

Po koncu dirke: 20 tisoč evrov

Nagrada Henrija Desgranga pripade kolesarju, ki prvi prečka najvišjo točko Toura. Letos je to Col du Galibier z 2.642 metri nadmorske višine, ki bo del 11. etape, ta bo na sporedu v sredo, 13. julija.

Najvišjo točko je prvi dosegel Francoz Warren Barguil (Arkea) in poleg priznanja prejel še finančno nagrado v višini pet tisočakov. Dva dneva pozneje se je zaradi okužbe z novim koronavirusom z dirke moral posloviti.

