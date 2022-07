Zdaj so razmerja bolj izenačena, pred končnim spopadom Jonasa Vingegaarda in Tadeja Pogačarja na TDF, ocenjuje Boštjan Mervar.

Zdaj so razmerja bolj izenačena, pred končnim spopadom Jonasa Vingegaarda in Tadeja Pogačarja na TDF, ocenjuje Boštjan Mervar. Foto: Reuters

"Razmerja so zdaj bolj enakovredna," nam je o možnostih Tadeja Pogačarja, da si v zadnjem tednu Dirke po Franciji spet pribori rumeno majico, po 15. etapi Toura, v kateri je Jumbo-Visma, ekipa vodilnega kolesarja na dirki, Danca Jonasa Vingegaarda, izgubila dva nadvse pomembna člana, Primoža Rogliča in Stevena Kruijswijka, povedal Boštjan Mervar.

Drugi teden Toura se je zaključil z brutalno ravninsko etapo, v kateri je imela Jumbo-Visma veliko težav. Že pred startom je z dirke odtopil slovenski zvezdnik Primož Roglič, ki je v bolečinah kolesaril vse od padca v peti etapi letošnjega Toura. Med nedeljsko etapo je nizozemska ekipa izgubila še Stevena Kruijswijka. Nizozemec je padel in z rešilnim avtomobilom so ga odpeljali v bolnišnico. Tudi on si je izpahnil ramo in končal Tour. Nekaj več sreče je imel vodilni Jonas Vingegaard, ki je prav tako pristal na tleh, a jo odnesel brez poškodb.

Kdo bo osvojil letošnji Tour de France? Jonas Vingegaard 1174 glasov + 37,63%

Tadej Pogačar 1883 glasov + 60,35%

Geraint Thomas 12 glasov + 0,38%

Romain Bardet 9 glasov + 0,29%

Adam Yates 6 glasov + 0,19%

Nairo Quintana 8 glasov + 0,26%

Kdo drug 28 glasov + 0,90% Oddanih 3120 glasov

"Pogi kar obvlada celotno situacijo, zdaj so razmere bolj enakovredne"

"Primožu očitno ta Tour res ni usojen. Ne vem, teh Tourov bo zanj čedalje manj, žal." Foto: Vid Ponikvar V skupnem seštevku je Danec sicer zadržal 2:22 prednost pred Tadejem Pogačarjem, a je ostal z zelo okrnjeno ekipo. Zdaj je veliko bolj podobna Pogačarjevi UAE Emirates, ki je zdesetkana že nekaj dni. A Pogačar se je v zaključku drugega tedna odlično izogibal vsem nevarnostim. "Pogi se res dobro vozi v skupini, kar obvlada celotno situacijo. Zdaj so razmere bolj enakovredne. Zdaj bo UAE lažje pripravil teren za kakšen Pogijev napad. Jumbo-Visma je ostala brez Primoža in zdaj še Kruijswijka, dveh najmočnejših ... No, dobro, imajo še Seppa Kussa, ampak Jonas Vingegaard je izgubil dva pomembna pomočnika," je stanje na Dirki po Franciji povzel dolenjski kolesarki strokovnjak Boštjan Mervar.

Vrhunci 15. etape:

😅 The #TDF2022 got to the final rest day after a stage marked by crashes, a battle from 🇫🇷 @Ben_Thomas and the victory for 🇧🇪 @JasperPhilipsen!



⏩ Here are the highlights of the 15th stage pic.twitter.com/EzDxMF2FHl — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2022

"Vsa čast Rogliču, da je zdržal do tu"

"Vsa čast mu, da je zdržal do tu. Sem pa vseeno upal, da bo poskušal dobiti še kakšno etapo." Foto: Jaka Lopatič Vingegaard bo zdaj v pirenejskih klancih precej bolj osamljen, kot je bil v Alpah. V teh je Jumbo-Visma v tisti enajsti etapi s silovitim ekipnim napadom slekla rumeno majico Tadeju Pogačarju. Eden ključnih mož v tedanji akciji pa je bil tudi Primož Roglič. "Ja, Primož je takrat ogromno naredil, pripravil je teren za napad. Pogi se je moral zelo namučiti. Tisto je bilo odločilno," prikimava Mervar, nekdanji profesionalni kolesar in športni direktor, pa tudi Rogličev trener v začetku Zasavčeve kolesarke poti.

Roglič je trpel vse od padca v peti etapi letošnjega Toura, že drugo leto zapored je največjo dirko na svetu končal predčasno. "Kar čudom se. Kako je moral trpeti v tisti etapi po kockah, s tisto izpahnjeno ramo. Trpeti je moral grozne bolečine. Če bi bila cesta ravna in lepa, bi še razumel, po tistih kockah pa ... Meni je to nepredstavljivo, da je zdržal, pa še loviti je moral. Vsa čast mu, da je zdržal do tu. Sem pa vseeno upal, da bo poskušal dobiti še kakšno etapo, glede na to, da je imel toliko zaostanka. Ampak očitno se je odločil tako, saj so bile bolečine verjetno prehude," se je Rogličeve kalvarije spomnil Mervar.

Kakšna bo prihodnost Primoža Rogliča?

Skrbi ga tudi nadaljnja karierna pot nekdanjega varovanca. "Očitno mu ta Tour res ni usojen. Ne vem, teh Tourov bo zanj čedalje manj, žal. Vem pa, da je zmaga na Touru ena velika želja v njegovi karieri, ena redkih stvari, ki mu še manjka, tako da ... Bomo videli, kako se bodo stvari odvijale naprej. Težko si predstavljam, da bo imela Jumbo-Visma dva kolesarja, dva kandidata za zmago na Touru naslednje leto. Ne vem tudi, ali sploh imajo dovolj denarja, da oba obdržijo. Vingegaardu bo cena zdaj zelo narasla. Ne vem, kaj se bo zgodilo. Nekatere ekipe bi si močno želele vsaj enega takšnega kolesarja, Jumbo-Visma pa bo imela zdaj dva kolesarja, ki se lahko potegujeta za zmago na Touru. Bomo videli."

Oslabljena Jumbo-Visma je priložnost za Pogačarja

Jumbo-Visma je zdaj oslabljena. Je to v nadaljevanju 109. Dirke po Franciji priložnost za Pogačarja? "Zdaj navijamo za Pogija! Morda bi moral Pogačar malo bolj varčevati z močmi. Včasih se mi zazdi, da Pogi dirka kar tako, po svojem občutku. Ne vem, koliko upošteva nasvete Andreja Hauptmana. Ugibam lahko, da mu 'Hempi' daje včasih drugačne nasvete, kot Pogi potem naredi. Tako samo predvidevam. Tudi v prvem tednu bi se lahko morda malo zadrževal. Po prvem tednu je sicer dobil 39 sekund, ampak mislim, da je morda tudi zaradi tega plačal davek na tisti etapi, ko je izgubil tri minute. Poudarjam, to je samo moje razmišljanje. Res je prvi teden Toura zelo pomemben, ampak bolj v smislu, da ti, ki se borijo za skupni seštevek, nič ne izgubijo. Pogi pa je hotel pridobiti in to na terenu, ki ni zanj. Zanj so klanci in kronometer. Jaz še vedno mislim, da je daleč najboljši kolesar na letošnjem Touru, in res upam, da mu bo uspelo. Je pa tudi res, da je Vingegaard dober kolesar. Tudi ekipo je imel do nedelje res močno, zdaj pa je kar pošteno oslabljena, tako da so si z UAE bolj enakovredni."

Jumbo-Visma v zadnji teden Toura vstopa oslabljena. Foto: Reuters

Vročina?

Konec drugega tedna je Tour de France zaznamovala tudi huda vročina. Pogačar je sam že nekajkrat poudaril, da mu vročina ne ustreza, a to v resnici velja bolj ali manj za vse tekmovalce. Vročina? "Eni vročino bolje prenašajo, drugi slabše. Ne vem točno, kako je s Tadejem in vročino, ampak recimo, da jo, glede na to, da je doma bolj z juga, prenaša bolje kot Vingegaard," o tej "vroči" temi v smehu odgovarja Mervar.

"Tako kot je Jumbo-Visma uničila Tadeja, bo UAE težko to naredi Vingegaardu"

V vsakem primeru se nam obeta izjemno zanimiv zadnji teden Dirke po Franciji. "Vsekakor! Zadnji teden nas bo prikoval na kavče. Za zanimanjem bomo spremljali in navijali. A bojim se, da je Pogačarjev zaostanek velik. Prepričan sem, da ga bo Tadej zmanjšal. Vprašanje pa je, ali mu ga bo uspelo izničiti. Dve minuti in 22 sekund je veliko. Če se Vingegaardu zgodi podoben dan, kot se je Tadeju, potem ni težav, potem mu bo lažje. Ampak tako kot je Jumbo-Visma uničila Tadeja, bo UAE težko to naredila Vingegaardu. Takrat je bil namreč tudi Primož visoko v skupnem seštevku in so morali nanj tudi zelo paziti, UAE pa zdaj v skupnem seštevku nima nikogar razen Tadeja, zato se lahko Vingegaard osredotoči le nanj. Zanimivo bo. Tadeju želim, da ne bo imel kakšne smole, da bo imel samo še srečo."

Pakt z Ineosom?

Vse je mogoče. Foto: Reuters Pogačar je po tem, ko je ostal brez dveh pomembnih moštvenih kolegov, Georga Bennetta in Vegarda Stakeja Laengna, že poskušal navezati "diplomatske" stike z Ineosom. Bi mu lahko britanska ekipa morda pomagala pri orkestriranem napadu na Vingegaarda? "Vse je mogoče. Zagotovo je fino potihoma skleniti kakšen pakt s kakšnimi kolesarji. Interesov na dirki je vselej več, ni samo rumena majica, so tudi preostale, pa etapne zmage. Ineos je, čeprav nima zdaj kakšnega zelo močnega posameznika − Geraint Thomas je močan okoli tretjega, četrtega mesta −, poleg Jumbo-Visme in UAE je vsekakor igralec na dirki. Priložnost za Pogija bi denimo bila, da gre Ineos v napad, utrudi Jumbo-Vismo, nato pa Pogačar sproži protinapad in to izkoristi. To je ena izmed možnosti. Se pa tudi Ineos zagotovo še ni predal, to je vendarle Tour de France. Bomo videli, scenarijev je ogromno, super zanimivo bo," nam je pred odločilnim tednom 109. Toura še povedal Mervar.

Skupni seštevek po 15. etapah TDF: 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 59:58:28

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 2:22

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 2:43

4. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 3:01

5. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 4:06

6. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 4:15

7. Louis Meintjes (JA/Intermarche-Wanty-Gobert) 4:24

8. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) isti čas

9. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 8:49

10. Enric Mas (Špa/Movistar) 9:58

...

76. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 2:04:12

80. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 2:07:55

107. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 2:35:16

...

Preberite še: