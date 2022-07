"Vemo, kako dober je Pogačar, ampak tudi on ni robot"

V sredo so Pogačarju na zaključnem klancu 11. etape letošnje Dirke po Franciji pošle moči in rumeno majico vodilnega je moral predati Rogličevemu moštvenemu kolegu, Dancu Jonasu Vingegaardu. Za marsikoga je bil Pogačarjev zlom kar manjši šok. Izkušeni slovenski kolesarski profesionalec Janez Brajkovič ni bil šokiran. "Da bi rekel, da se to njemu zanesljivo ne more zgoditi, bi bilo neumno. Tudi Pogi je konec koncev samo človek in glede na to, kakšna je bila etapa, kakšno taktiko so imeli pri Jumbo-Vismi, zame to ni bilo preveliko presenečenje. Na žalost se je to zgodilo. Vemo, kako dober je Pogi, ampak tudi on ni robot. Enkrat telo reče: 'Dovolj je.' In očitno je bilo zanj v sredo dovolj," nam je povedal 38-letni Belokranjec.

Kaj se je zgodilo?

Cel svet je ugibal, kaj se je zgodilo na prelazu Granon, med razlogi za kolaps se je omenjalo to, da je Pogačar med vsemi napadi tekmecev iz Jumbo-Visme pozabil jesti in tako v zaključku ostal brez goriva. To je kar težava? "Ja, ko enkrat zmanjka, zmanjka. Je konec. Pa če nato poje karkoli," pravi Brajkovič. "Zdaj ne vemo natančno, kaj je bilo. Morda je celo jedel po načrtu prehrane za prejšnje etape oziroma etape, ki so bile podobne tej sredini. Ampak se je pa tokrat dirkalo drugače. Na dva tisoč metrih delati takšna pospeševanja, pokrivati toliko skokov zahteva drugačno energijo oziroma poraba glikogena je drugačna, kot če imaš nek svoj tempo, ki ti ne povzroča težav. Po štirih urah pa se pozna, kar naenkrat zmanjka energije," nam je še ponudil vpogled v nadvse pomemben del profesionalnega kolesarstva.

Dva zmagovalca Dirke Po Sloveniji: Janez Brajkovič jo je dobil leta 2012, Tadej Pogačar v letih 2021 in 2022. Foto: Vid Ponikvar

Sam je bil v dolgi karieri glede teh stvari bolj previden, bolj dosleden, pravi, vseeno pa se je tudi njemu že pripetilo. "Ja, enkrat se mi je zgodilo. Ampak je bilo vseeno drugače, bil sem na Dofineju, imel sem prebavne težave, stanje se mi je iz dneva v dan slabšalo in sem vedel, da bo enkrat konec. Je pa to res zoprno, zmanjka te in preprosto nimaš več kaj narediti."

Nič še ni izgubljeno

Pogačar je po petem mestu v kraljevski četrtkovi etapi napredoval na drugo mesto v skupnem seštevku, še vedno pa za Vingegaardom zaostaja dve minuti in 22 sekund. Kakšne so zdaj njegove možnosti za naprej? "Jaz mislim, kolikor sem gledal in lahko ocenjujem po svojih izkušnjah, Pogi danes (v četrtek, op. p.) še ni bil stoodstoten. Čeprav je napadal, ni bil še stoodstoten. Pa je vseeno bil tam, je napadal, bil je torej na zelo visoki ravni. Po eni strani je zdaj zanj zelo dobro, da nima nobene odgovornosti. Jumbo-Visma bo morala delati vse za rumeno majico, on pa bo lahko napadal, ko se mu bo zazdelo, da je pravi trenutek. Glede na to, v kakšni formi je, mislim, da je mogoče, da bo dobil rumeno majico nazaj. Mislim, da so za to kar realne možnosti," upanja ne izgublja veteran, ki je v karieri dirkal na petih Tourih, štirih Vueltah in dveh Girih.

"Ne glede na to, kako močno ekipo ima Jumbo-Visma, je dejstvo, da če bodo vsak dan vozili spredaj in vlekli, se jim bo to tudi poznalo. Če bo Pogi odpeljal tako, kot zna, recimo da bi se na kakšnem desetkilometrskem klancu otresel Vingegaarda … Recimo, da ima tudi Vingegaard en malo slabši dan, lahko Pogi hitro pridobi eno minuto. Mislim torej, da je rumena majica še mogoča, druga stvar pa je ta, da je Tadej zelo inteligenten kolesar in ve, kaj mora narediti, da jo dobi. To je njegova prednost."

Sar je šele 23 let, zato na Touru kolesari v beli majici. Za zdaj. Foto: Guliverimage

Pozabili smo, da je star šele 23 let

V zadnjih dveh letih, ko je Pogačar skoraj popolnoma zavladal v kolesarskem svetu, smo morda kar malo pozabili, da je star šele 23 let in mu morda manjka tudi še nekaj izkušenj. Zadnji dve leti je izgledal popolnoma nepremagljiv in to nas je malce zavedlo. "Ja, navadili smo se, da mu gre vse kot po maslu, zato je bil v sredo šok. Je pa tudi res, da je Pogi za svoja leta zelo zrel in ga takšne stvari ne potrejo. Mislim, da se bo zelo dobro pobral. V bistvu se je že, ampak mislim, da bo še boljši, kot je bil v četrtek. Prepričan sem tudi, da nase ne nalaga takšnega pritiska kot marsikateri drug kolesar. Tudi to je njegova prednost," o tem pravi naš sogovornik.

Nerealna pričakovanja

Pogačar je tudi z rumeno majico na ramenih dirkal agresivno, lačno, lovil je etapne zmage, lovil sekunde, ki mu niso prinesle ničesar. Je to ta neizkušenost? "Pogi je mlad fant, vse mu je uspevalo in zelo logično je, da bo pobral vse, kar lahko pobere. Ampak enkrat pride tisti človek s kladivom, ki te udari po glavi, in njemu se je žal to zgodilo. Ampak ni še vsega konec, mislim, da se bo vrnil, in kar velika verjetnost je, da bo dobil rumeno nazaj in da se bo iz tega nekaj naučil. Tudi če je ne dobi več nazaj, je še vedno trenutno daleč najboljši kolesar na Touru in na svetu. Nerealno je pričakovati, da bo Pogi zmagal vse, kar si želi. In za ene je bilo to, kar se je zgodilo v sredo, presenečenje, ampak v kolesarstvu ne gre vedno vse po tvojih željah," meni Brajkovič.

"Ne smemo pozabiti, da je bil Lance isti"

"To, kar je Johan rekel, je Lance naredil, četudi se s tem ni strinjal." Foto: Getty Images Tudi njegov nekdanji klubski tovariš v moštvu RadioShack in Astana, zloglasni Američan Lance Armstrong, je v svojem podcastu ugotavljal, da je morda Pogačar premalo diplomatski. Da bi lahko kakšno etapo prepustil tudi komu drugemu, če s tem ne bi ogrožal svoje rumene majice, denimo. "Ja, samo ne smemo pozabiti, da je bil Lance isti," odgovarja zmagovalec dirke Po Sloveniji iz leta 2012 in doda: "Ampak je imel v avtomobilu Johana Bruyneela, enega redkih ljudi, če ne edinega, ki ga je Lance poslušal. To, kar je Johan rekel, je Lance naredil, četudi se s tem ni strinjal. Zato je on potem zmagal oziroma ni zmagal tistih sedem Tourov. O tem sem že govoril, pa tudi ni bilo nikomur všeč, da je to problem tudi tistih, ki sedijo v avtomobilih. Govoril sem za Jumbo-Vismo, a so se včeraj lepo pobrali in dobro dirkali, ampak problem je, in to ne samo v kolesarstvu, pač pa na splošno, da nihče noče za nič prevzeti odgovornosti. Tudi za to je treba prej ali slej plačati kazen. Za same gledalce je tovrstno dirkanje, ki smo mu priča, zagotovo zanimivejše, kot bi bilo, če bi bila dirka zaprta. Eni bi vlekli in držali majico do Pariza, tako pa je malo drame, stvari se spreminjajo, vse je bolj dinamično. Je pa res, da je glavni cilj rumena majica in moraš narediti vse, da jo osvojiš, pa je povsem vseeno, ali zato zmagaš v treh etapah ali pa samo v eni."

Močno oslabljena ekipa slovenskega asa

Pogačar ima v nasprotju s tekmeci iz Jumbo-Visme tudi okrnjeno ekipo. Zaradi covid-19 mu manjkata dva pomembna pomočnika, Novozelandec George Bennett in Norvežan Vegard Stake Laengen. Eden ključni pomočnik v gorah, drugi cestna lokomotiva. To se vsekakor pozna. "Zagotovo! Če jih primerjamo z Jumbo-Vismo, je imela ta že v začetku veliko prednost. Vemo sicer, da lahko Pogačar dobro dirka tudi z nekoliko slabšo ekipo, vseeno pa je covid-19 naredil precej škode. Morda je zato celo bolje, da nima majice in se ne bodo utrujali še bolj, kot je potrebno, in bodo lahko zato v zadnjem tednu še kaj naredili. Ne moremo pa reči, da je majico v sredo izgubil zaradi ekipe. Na Granonu sta bila Vingegaard in Pogačar sama, noben ob sebi ni imel moštvenega kolega," še pravi izkušeni tekmovalec, ki še vztraja v profesionalnem kolesarstvu kot član srbske kontinentalne ekipe Ferei - CCN Metalac.

Vročina? Problem Pirenejev je vlažnost.

Pogačar je omenjal tudi, da mu vročina nikakor ne ustreza. Že v Alpah je bilo vroče, še huje utegne biti naslednji teden v Pirenejih. Je lahko tudi to odločilen dejavnik? "Problem Pirenejev je vlažnost. In v tem so zelo drugačni od Alp. Dve leti nazaj je bil Tour septembra, ko ni bilo takšne vročine, za lani pa smo že govorili, da utegne Pogija vročina zdelati. Pa ga ni! Tisti dve etapi sta bili v dežju, na katerih si je nabral lepo prednost, ampak je tudi v vročini odpeljal dobro," odgovarja naš tokratni komentator.

"Bilo je malo čudno, da so imeli dve preiskavi v roku nekaj dni in ni nič prišlo iz tega." Foto: Guliverimage

Pa Mohorič in Tratnik?

Tudi za preostale slovenske kolesarje na letošnjem Touru, predvsem naša asa iz moštva Bahrain Victorious, Mateja Mohoriča in Jana Tratnika, je še nekaj priložnosti. A mi smo vseeno pričakovali, da bosta ta dva že v prvih dveh tednih dirke pokazala kaj več. Ju je zamorila agresivna protidopinška akcija, policijski vdori in preiskave? "Jaz v prvi vrsti mislim, da je bilo - vsaj meni se tako zdi, čeprav ne vem, kaj je res - malo čudno, da so imeli dve preiskavi v roku nekaj dni in ni nič prišlo iz tega. To je čudno in tudi na kolesarje, četudi niso nič krivi, to vsekakor deluje negativno, kar se pokaže tudi na dirkanju. Moramo pa tudi vedeti, da so imeli lani odličen Tour in tega se ne da ponoviti vsako leto. Oziroma vsak poskuša vsako leto nadgraditi rezultate in njim to letos še ni uspelo. Ampak pustimo se presenetiti, Tratnik se odlično počuti, ni še konec."

