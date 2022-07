Po Pogačarjevem zlomu šok in navdušenje: Zdaj imamo dirko!

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, zmagovalec zadnjih dveh izvedb Dirke po Franciji, je včeraj pokazal prve znake ranljivosti, ko je po številnih napadih tekmecev iz ekipe Jumbo-Visma omagal na zaključnem vzponu etape, za Dancem Jonasom Vingegaardom zaostal skoraj tri minute in mu tudi predal rumeno majico vodilnega na dirki.

Vrhunci 11. etape:

🤩 What a stage! Stage 11 of the #TDF2022 is already written into the history of the race!



⏩ Here are the highlights of an unforgettable day



We're back on it tomorrow with 3 uncategorised climbs! 👀 pic.twitter.com/FiJMCgJlzk