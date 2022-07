Roglič po dnevu napadov na rumeno majico: Izšlo se je bolje, kot smo si predstavljali

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič se je skozi cilj 11. etape Dirke po Franciji, v kateri so s pomočjo moštvenega kolega Jonasa Vingegaarda prevzeli rumeno majico in vodstvo na dirki, v družbi Američana Seppa Kussa zapeljal široko nasmejan. "Bilo je bolje, kot bi si lahko predstavljali, sem pa tudi vesel, da sem pripeljal do konca vzpona," je dejal Roglič, ki je v skupnem seštevku dirke po 20. mestu v etapi zdrsnil za eno mesto in je zdaj s skoraj 14 minutami zaostanka za vodilnim na 14. mestu.