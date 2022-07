Kdo so protestniki, ki so prekinili Dirko po Franciji in za kaj se zavzemajo?

V 10. etapi Dirke po Franciji, kjer je zmagal Danec Magnus Cort (EF Education–EasyPost), vodstvo na dirki pa ubranil Tadej Pogačar (UAE Emirates), je prišlo do sila neobičajne situacije. Komisarji so namreč približno 36 kilometrov pred ciljem dirko morali zaustaviti. Kaj se je medtem dogajalo na trasi?

Pourquoi Dernière Rénovation vient de bloquer le Tour de France ?#TDF2022



Les effets d’annonce, les pitoyables effets de langage sur la prétendue “radicalité” de l’action écologique du @gouvernementFR et de @EmmanuelMacron sont intolérables et criminels. Il faut que ça change ! pic.twitter.com/Pz1cxnHpoY — Dernière Rénovation (@derniere_renov) July 12, 2022

Potem ko je Italijan Alberto Bettiol (EF Education–EasyPostvel proti cilju 10. etape Dirke po Franciji in slabih 40 kilometrov pred ciljem pridobival prednost pred zasledovalci, so komisarji zaustavili dirko.

Glavnina čaka na nadaljevanje dirke Foto: Guliverimage

Za skoraj 15-minutno prekinitev so bili odgovorni protestniki iz okoljevarstvene skupine Derniere Renovation (Zadnja prenova, op. a.), ki se zavzema za spremembo na področju energetskih virov.

Foto: Guliverimage

Skupino mladih protestnikov z dimnimi baklami, nekateri med njimi so bili z verigami priklenjeni skupaj, so policisti in varnostniki umaknili s trase, dirka pa se je nadaljevala. Kolesarji so nadaljevali z zaostanki, ki so jih imeli pred prekinitvijo. To je pomenilo, da je glavnina s Tadejem Pogačarjem (UAE), vodilnim na dirki, na start morala čakati kar sedem minut.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

To je že drugi podoben protest iste skupine na večjih športnih tekmovanjih v Franciji. V začetku junija se je med moškim polfinalom teniškega turnirja Roland Garros v Parizu njihova članica priklenila ob mrežo.

Na majici je z napisom "Imamo še 1028 dni" opozarjala na število dni, ki jih imamo, da "določimo, kakšna bo prihodnost človeštva. Manj kot tri leta. Odštevanje se je začelo 28. marca 2022, z iztekom ultimata, ki smo ga poslali (francoski) vladi, in na dan, ko so državljani začeli civilni odpor. Francijo so zaradi klimatske pasivnosti obsodila lastna sodišča. Prihodnost te države ne dobesedno uničena. Izgubljanje časa pomeni propasti," so potezo 22-letne Alizee razložili na svoji spletni strani.

Protestniki na Dirki po Franciji so nosili podoben napis, le da število dni, ki nam še ostajajo, kopni. Zdaj jih je le še 989. "Ne moremo več ostati opazovalci sedanje podnebne katastrofe. Imamo še 989 dni, da rešimo našo prihodnost, naše človeštvo," so zapisali na twitterju.

“Aujourd’hui, je suis entrée sur le terrain car je ne peux plus prendre le risque de ne rien faire face à l'urgence climatique".

- Alizée, 22 ans.#derniererenovation #resistancecivile #RolandGarros #RolandGarros2022 pic.twitter.com/5cpfV4Bzdc — Dernière Rénovation (@derniere_renov) June 3, 2022

Preberite še: