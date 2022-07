Brkati Danec po silovitem sprintu do etapne zmage, Pogačar ostaja v rumenem #video

10. etapa, s katero se je začel drugi teden Dirke po Franciji, je pripadla Magnusu Cortu Nielsenu (EF Education-EasyPost), ki je slavil 23. zmago v karieri, od tega drugo na dirki po Franciji in skupno osmo na tritedenskih dirkah. Na zadnjem dolgem vzponu do letališča nad Megevom je v fotofinišu ugnal Avstralca Nicka Schultza (BikeExchange-Jayco). Tretji je bil Španec Luis Leon Sanchez (Bahrain-Victorious).

23. zmaga v karieri Magnusa Corta Nielsena. Foto: Guliverimage

Zaradi številnih težav z okužbami z novim koronavirusom se je zdelo, da bodo v ekipi UAE Team Emirates danes predali rumeno majico, a je bila prednost Nemca Lennarda Kämne v cilju premajhna, da bi slekel Tadeja Pogačarja, ki ostaja vodilni na dirki po Franciji. To je že njegova 21 rumena majico.

Jutri bo na sporedu ena težjih etap na letošnjem Touru. Kolesarje čaka 151,7 km dolga trasa od Albertvilla do vrha zahtevnega prelaza Granon nad Serre Chevalierem. Etapo do dodatno otežila vročina. V Albertvillu naj bi bilo kar 37 stopinj Celzija.

Podrobnejši potek 10. etape Dirke po Franciji:



Devet minut za zmagovalcem je v cilj pripeljala glavnina, kjer je vozil tudi Tadej Pogačar (UAE), ki je obdržal rumeno majico vodilnega, pri čemer se je zgodila sprememba v skupni razvrstitvi. Med Pogačarja in Jonasa Vingeggarda (Jumbo-Visma), ki ima 39 sekund zaostanka, se je vmešal Lennard Kämna (BORA - hansgrohe), ki ima 11 sekund zaostanka za rumeno majico, ta se mu je nasmihala že danes. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je zdrsnil na 13. mesto, a je tudi danes v cilj pripeljal v skupini favoritov. Za rojakom skupno še naprej zaostaja 2:52 minute. 💛 🇸🇮 @TamauPogi saves his Yellow Jersey.



💛🇸🇮 @TamauPogi sauve son @MaillotjauneLCL. #TDF2022 pic.twitter.com/vEBunqrqQ5 — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2022 Cilj - kdo je prvi prečkal ciljno črto? Bo odločil fotofiniš?



Zmagovalec 10. etape je Danec Magnus Cort Nielsen, ki je v ciljem sprintu ugnal Schultza (BikeExchange-Jayco) in Sancheza (Bahrain-Victorious). To je njegova druga etapna zmaga na dirki vseh dirk. 😱 What a finish! We will need the photo-finish!



😱 Quel final ! Ça se jouera à la photo-finish !#TDF2022 pic.twitter.com/XrB9WhKj67 — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2022 400 km do cilja - v igri za zmago zdaj kar devet kolesarjev!



1,5 km do cilja - Sancheza sta ujela Matteo Jorgenson in Nick Schultz, v ozadju pa se jim približuje še Van Baarle, ki je manj kot kilometer pred ciljem sprožil silovit napad.



3 km do cilja - Sanchezu se nasmiha velika etapna zmaga! 6 km do cilja - odločen napad moštvenega kolega Mateja Mohoriča Luisa Leóna Sáncheza (Bahrain - Victorious).



7 km do cilja - spet menjava na čelu dirke. Zdaj je v prvi skupini kar 11 kolesarjev, tudi Nemec Lennard Kämna (BORA - hansgrohe), ki lahko danes prevzame rumeno majico vodilnega.



9 km do cilja - ne, Bettiol se ne da. Zdaj nadaljuje skupaj z Zimmermannom. Bosta ušla prvi zasledovalni skupini?



12 km do cilja - trojka Thomas Benjamin (Cofidis), Fred Wright (Bahrain-Victorious) in Georg Zimmermann (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) je s složnim delom ulovila Bettiola. So sanje po etapni zmagi splavale po vodi?



14 km do cilja - Bettiol pogumno drvi proti cilju. Prva zasledovalna skupina zaostaja 27 sekund, skupina s Kamno pa skoraj minuto. Glavnina vozi umirjeno in ima krepkih devet minut zaostanka.



20 km do cilja - kolesarji se približujejo cilju na altiportu nad vasico Megeve. Pred njimi je klanec druge kategorije, ki ponuja 19,2 kilometra vzpona s povprečnim naklonom 4,1 odstotka in ima dele, ki presegajo šest odstotkov. Najstrmejši pa je prav 7,1-odstotni zaključek.



24 km do cilja - Alberto Bettiol je že na letečem cilju! Pred zasledovalno skupino ima 25 sekund prednosti, pred glavnino pa že več kot devet minut. Nemec Lennard Kamna (BORA-hansgrohe) je medtem pravkar virtualno prevzel rumeno majico vodilnega, ki je vse bolj zdesetkana ekipa UAE Emirates očitno ne namerava braniti.



Neverjetni prizori na današnji etapi Foto: Guliverimage



16.19 - zelena luč! Dirka se nadaljuje! Najprej je na pot krenil Bettiol, sledi prva zasledovalna skupina, šele po sedmih minutah in 25 sekundah je sledila še glavnina. Tako kot je bilo pred prekinitvijo.



36 km do cilja - dirka je prekinjena! Razlog so protestniki, ki so se z dimnimi signali zaprli cesto. Bettiolu se je sicer uspelo prebiti mimo protestnikov, veliki ubežni skupini in glavnini pa bi to težko uspelo. Komisarji so zato etapo zaustavili.



36 kilometrov pred ciljem je dirka zaustavljena. Foto: Guliverimage

Breakaway leader Alberto Bettiol dodging protesters just now on #TDF2022 pic.twitter.com/vN4suzK5Hy — Andy McGrath (@Andymcgra) July 12, 2022

40 km do cilja - napad Italijana Alberta Bettiola (EF Education-EasyPost), ki se je uspešno odlepil od ubežne skupine in ima že 28 sekund naskoka pred skupino. Glavnina ne kaže ambicij, da bi ulovila ubežnike.



Po dnevu počitka se s spodbudnimi informacijami oglaša Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki si je v padcu zaradi bale sena, ki se je po nesrečnem spletu okoliščin znašla na trasi 5. etape, izpahnil ramo in nabral več kot dve minuti zaostanka. "Bolečine niso izginile, je pa boljše in sem izjemno vesel," je Zasavec povedal v pogovoru za TV Slovenija. "Bomo videli, kako se bodo odvijali prihodnji dnevi," je dejal.



51 km do cilja – tudi na predzadnjem kategoriziranem vzponu dneva (Cote de Chatillon-sur-Cluses, 4,5 km, 3,9-odstotni povprečni naklon, 4. kat.) prvi na vrhu Francoz Pierre Rolland, ki je osvojil edino točko in jasno napovedal kandidaturo za boj za pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih. Močna ubežna skupina ima zdaj že več kot sedem minut prednosti pred glavnino.



60 km do cilja - kolesarji se približujejo tretjemu, predzadnjemu kategoriziranemu vzponu 10. etape, Cote de Chatillon-sur-Cluses (4,5 km, 3,9-odstotni povprečni naklon).



78 km do cilja - prelaz Col de Jambaz, drugi kategorizirani cilj današnje etape, je prvi dosegel Pierre Rolland (B&B Hotels - KTM), ki je osvojil dve točki v boju za pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih, tik za njim pa Lennard Kamna (BORA - hansgrohe), ki mu je pripadla ena točka. Pikčasta majica Simona Gescheja (Cofidis) tako danes ni ogrožena.



Trasa 10. etape Dirke po Franciji:



Foto: zajem zaslona



80 km do cilja - Tadej Pogačar, ki brani rumeno majico vodilnega, je v pogovoru za TV Slovenija odgovarjal tudi na vprašanja o okuženem Georgeu Bennettu: "V hotelu smo se poskušali držati čim bolj zase. Upajmo, da se okužba ne bo razširila po ekipi. Ne vem, kaj bo prinesla današnja etapa. Gre za ogrevalno pred etapama v sredo in četrtek, lahko pričakujemo napade," je pred začetkom etape napovedal Pogačar.



88 km do cilja - do začetka "plezanja" na prelaz Col de Jambaz (6,7 km, 3,8-odstotni povprečni naklon 3. kategorije) je samo še dober kilometer, ubežna skupina kar 25 kolesarjev* (brez Slovencev) pa se je končno izoblikovala in ima že dobri dve minuti in pol prednosti pred glavnino.



* Med ubežniki so: Dylan van Baarle, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Alberto Bettiol, Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Mads Pedersen, Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Luis Leon Sanchez, Fred Wright (Bahrain Victorious), Jack Bauer, Nick Schultz (BikeExchange-Jayco), Ion Izagirre, Benjamin Thomas (Cofidis), Connor Swift, Hugo Hofstetter (Arkea-Samsic), Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Philippe Gilbert (Lotto Soudal), Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), Simon Clarke (Israel-Premier Tech), Matteo Jorgenson (Movistar), Edvald Boasson Hagen (Total Energies), Andreas Leknessund (Team DSM), Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck), Simone Velasco (Astana Qazaqstan) in Georg Zimmerman (Intermarché-Wanty-Gobert).

After 60km of tight battles to make the break... A 25-man breakaway have opened a gap of 5 minutes on the way to Megève



Average speed km 0-80

Attackers 45.2km/h

Peloton 43.1km/h#TDFdata #TDF2022 pic.twitter.com/znYLRz5yNa — letourdata (@letourdata) July 12, 2022

95 km do cilja - končno se nam obeta oblikovanje prave ubežne skupine, ki jo sestavljajo Nizozemec Dylan van Baarle (Ineos), Luis Leon Sanchez (Bahrain-Victorious), belgijski veteran Philippe Gilbert (Lotto Soudal) in Francoz Pierre Rolland (B&B Hotels - KTM). Pred glavnino imajo za zdaj 13 sekund prednosti.



98 km do cilja - kolesarji se približujejo drugemu kategoriziranemu vzponu današnje etape. Do prelaza Col de Jambaz (6,7 km, 3,8-odstotni povprečni naklon 3. kategorije) je še slabih 10 kilometrov.



Kaj okužbe v ekipi UAE pomenijo za Tadeja Pogačarja?

"We were talking about Tadej against the world. Now it's Tadej versus Covid..."



Tour de France leader Tadej Pogacar faces the "ultimate test" as Team UAE Emirates are down to just six riders#TDF2022 | @discoveryplusUK pic.twitter.com/xIS8SxYR84 — Eurosport (@eurosport) July 12, 2022

100 km do cilja - na spustu se je od glavnine odcepil Francoz Alexis Gougeard iz ekipe B&B Hotels - KTM, a ga skupina ne spusti izpred oči.



123 km do cilja - kolesarji so že prečkali prvi klanec današnje etape, Cote de Chevanoz (2,2 km, 2,9-odstotni povprečni naklon). Prvi je točko prvega gorskega cilja 10. etape, ta je ocenjen s 4. kategorijo, dosegel Pierre Latour.



128 km do cilja - od skupine sta se uspela nekoliko odlepiti Benoit Cosnefroy (AG2R Citroen) in Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), a prednost je še vedno minimalna.



134 km do cilja - po precej zaspanem začetku se začenjajo vrstiti prvi pobegi, a za zdaj še brez uspeha.



Kaj o krčenju Pogačarjevih Emiratov pravi nekdanji zmagovalec Toura Bradley Wiggins?

"This could change the race 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞𝐥𝐲!"



Bradley Wiggins delivers some potentially "devastating" news for Tour de France race leader Tadej Pogacar (pre-confirmation from Team UAE Emirates)#TDF2022 | @SirWiggo pic.twitter.com/StWUfiZOKw — Eurosport (@eurosport) July 12, 2022

Start: etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.30, deset minut pozneje bo šlo zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo enkrat med 16.57 in 17.17.



Pogačar z Bobom Jungelsom, zmagovalcem 9. etape. Foto: Reuters

Skupno vodstvo na dirki brani slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki ima po devetih etapah 39 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma), tretji je Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) že z minuto in 17 sekundami zaostanka.



V zeleni majici najboljšega po točkah dirka Wout van der Aert (Jumbo-Visma), pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih nosi Simon Gesche (Cofidis), belo majico najboljšega med mladimi kolesarji pa namesto Pogačarja nosi Britanec Tom Pidcock.

Kaj čaka kolesarje v 10. etapi?

Kolesarje na Dirki po Franciji danes čaka 10. etapa. Gre za hribovito 148,1 kilometra dolgo traso od Morezina do Megeva, na poti pa so štirje kategorizirani klanci.

Najprej Cote de Chevanoz (2,2 km, 2,9-odstotni povprečni naklon), ki je klanec četrte kategorije, nato Col de Jambaz (6,7 km, 3,8-odstotni povprečni naklon) tretje kategorije, pa Cote de Chatillon-sur-Cluses (4,5 km, 3,9-odstotni povprečni naklon), ki je četrte kategorije, in za konec še vzpon na Monte de l'altiport de Megeve. Ta klanec druge kategorije ponuja 19,2 kilometra vzpona s povprečnim naklonom 4,1 odstotka, in ima dele, ki presegajo šest odstotkov, najstrmejši pa je prav 7,1-odstotni zaključek.

Šok za Pogačarja in Mezgeca Potem ko so organizatorji Toura na prost dan v ponedeljek sporočili, da so bili vsi kolesarji na testiranju na covid-19 negativni, je v torek tik pred etapo prišla šokantna informacija, da sta bila na testiranju danes pozitivna dva kolesarja, George Bennett iz ekipe UAE, ki bi bil ključni pomočnik Tadeja Pogačarja v gorskih etapah, in kolesar Luke Durbridge, moštveni kolega Luke Mezgeca pri ekipi BikeExchange-Jayco. Pozitiven test naj bi imel tudi Rafal Majka, vendar z nizko virusno obremenitvijo (podobno kot Bob Jungels (AG2R Citroën), zmagovalec 9. etape), ki mu vendarle omogoča nadaljevanje tekmovanja. Sadly our rider @georgenbennett tested positive for Covid-19 and will not continue today in the #TDF2022.



On Monday he was tested as per internal protocols of the team and returned a positive result. This was confirmed by a PCR test. pic.twitter.com/HCWDwWfgmD — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 12, 2022

Priložnost za ubežnike?

Sprinterjem se ne piše nič dobrega, za prave hribolazce pa je trasa morda le nekoliko prelahka. Morda je to dan, ko bi lahko uspelo ubežnikom, morda pa jim načrte prekriža še kakšen specialist za klasične enodnevne dirke, a na tem Touru so napovedi nehvaležne.

Favoriti za skupno zmago bi utegnili danes morda nekoliko varčevati z močmi, že v sredo jih namreč čaka boj na izjemno zahtevni etapi od olimpijskega Albertvilla, čez Telegraphe (I. kategorija), Galibier (najvišja kategorija) in do ciljnega vzpona na Col du Granon Serre Chevalier (najvišja kategorija, 11,3 km pri 9,2-odstotni povprečni naklon).

Zaključni vzpon 10. etape:

Foto: zajem zaslona

Skupni seštevek po devetih etapah: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 33:43:44

2. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) + 0:39

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 1:17

4. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 1:25

5. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 1:38

6. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 1:39

7. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 1:46

8. Enric Mas (Špa/Movistar) 1:50

9. Neilson Powless (ZDA/EF Education-EasyPost) 1:55

10. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 2:13

11. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 2:52

...

88. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 51:17

92. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 52:32

97. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 54:58

...

Foto: zajem zaslona

