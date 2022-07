"Ribič" ogroža Pogačarja

Pri ekipi Jumbo-Visme so od devetih etap osemkrat naredili kljukico, le pri peti je niso. Na tlakovani cesti, ki je sicer del klasike Pariz–Roubaix. A je zanimivo, da se neprijetnosti niso zgodile na tlakovcih. Primož Roglič je padel po tem, ko se je zaletel v zaščitno balo sena, ki se je nepričakovano znašla na cestišču. Jonas Vingegaard je imel pred tem težavo z verigo in ekipa Jumbo-Visme se je razpolovila.

Dancu je z močnejšo zasedbo uspelo izničiti večji del zaostanka za osrednjim favoritom za končno zmago Tadejem Pogačarjem, medtem ko je Roglič izgubil dve minuti.

"Vedno imamo načrt, vendar vemo, da gredo lahko stvari narobe"

"Mešani občutki so. Prvi del na Danskem smo dobro opravili. Na tlakovcih smo imeli smolo. Padec Primoža, sam sem imel težavo z verigo. Od takrat naprej je spet dobro. Padec sicer ni bil prijeten. Primož je tam izgubil dve minuti. A se bomo borili. Še dva tedna sta," je prvi teden opisal 25-letni "ribič", kot kličejo danskega kolesarja, ki je še do 22. leta dopoldne delal še na ribiški tržnici, popoldne pa treniral in dirkal za dansko kontinentalno ekipo ColoQuick.

Na znameniti La Planche des Belles Filles sta bila Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard najmočnejša. Foto: Reuters

Vsi v karavani iščejo način, kako zlomiti Pogačarja, vendar je videti, da pravega načrta ni, saj ima slovenski zvezdnik močne noge in zna taktično vse zelo dobro predvideti: "Vedno imamo načrt, vendar vemo, da gredo lahko stvari narobe. Vse moramo pogledati in narediti najboljši mogoč načrt."

"Ni veliko, le en slab dan je to. Vendar Tadej nima slabih dni."

Za razliko od lani ima Vingegaard bistveno manj zaostanka za rumeno majico. Lani je po osmi etapi, ko je Roglič zaradi padca odstopil z dirke, zaostajal za končnim zmagovalcem Pogačarjem pet minut, ob prihodu na Elizejske poljane pa je bil njegov pribitek le za 20 sekund večji.

Foto: Jerome Wassenaar

Ali lahko nadoknadi zaostanek 39 sekund, kolikor znaša zdaj? "Bomo videli. Ni veliko, le en slab dan je to. Vendar Tadej nima slabih dni. Zelo močan je. Narediti bomo morali najbolje in ga izzvati," odgovarja Vingegaard, ki daje jasno vedeti, da Tour de France nista le Pogačar in on: "Mislim, da je veliko več kolesarjev, ki se bodo borili za zmago. Nisva le midva. Videli bomo v naslednjih dveh tednih, kako se bo razpletlo."

Po dnevu počitka se bo Tour z deseto etapo nadaljeval v Les Portes du Soleil, pravi pekel pa bosta predstavljali sredina in četrtkova etapa, v kateri bo prav tako ogromno slovenskih navijačev.