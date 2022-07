Izjemen zaključek dneva, Pogačar ob koncu navil tempo

Dirka po Franciji, 9. etapa (Dole–Chatel les Portes du Soleil, 192,9 km)

CILJ - Veliki zmagovalec je postal Bob Jungels (AG2R-Citroën). V glavnini se je v zaključku vnel pravi boj. Spet je skočil Tadej Pogačar (UAE Emirates) in v šprintu premagal Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma). Skupaj sta preostalim favoritom odščipnila nove tri sekunde. Med njimi je bil tudi Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki še vedno čuti posledice sredinega padca. V zadnjih štirih kilometrih je glavnina močno navila tempo, saj se je zaostanek za etapnim zmagovalcem z 2:20 zmanjšal na vsega 50 sekund.

Veliki zmagovalec dneva je bil Bob Jungels. Foto: Reuters

1,7 km do cilja - Luksemburžan Bob Jungels (AG2R-Citroën) je streljaj od etapne zmage. Pridobil je prednost v primerjavi s Pinotom.

3,2 km do cilja - Bob Jungels (AG2R-Citroën) je na dobri poti k etapni zmagi. Zaključni klanec ni prestrm, da bi izgubil 30 sekund v primerjavi s Thibautom Pinotom (Groupama-FDJ). V glavnini kolesarji UAE Emirates dobro navijajo tempo, da napadi niso možni.

5 km do cilja - Kolesarji so že v Franciji. Pred njimi je še zaključni klanec v dolžini 4 km, ki pa ni težak. Bob Jungels (AG2R-Citroën) ima 24 sekund prednosti pred Thibautom Pinotom (Groupama-FDJ).

Foto: A. S. O. 10 km do cilja - Bob Jungels (AG2R-Citroën) je prečkal zadnji gorski cilj. Pred njim je spust in zaključni vzpon na francoski strani. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) zaostaja 22 sekund, Carlos Verona (Movistar) in Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadier) dodatnih 23. Glavnina zaostaja 1:58.

Foto: A. S. O. 12,2 km do cilja (2,4 km do vrha klanca) - Razlika med Jungelsom in Pinotom je 26 sekund. Dodatnih 23 sekund zaostajata Carlos Verona (Movistar) in Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadier). Zaostanek glavnine za vodilnim je 1:55.

14,2 km do cilja - Vse bližje je Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) za Bobom Jungelsom. Razlika je še 40 sekund.

14,9 km do cilja - Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) se nezadržno približuje vodilnemu Bobu Jungelsu. Le še 50 sekund je razlika med njima. V glavnini medtem še vse tiho.

15,7 km do cilja (5,7 km do vrha gorskega cilja) - Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) lovi Boba Jungels (AG2R-Citroën), za katerim zaostaja 1:07. Prednost pred glavnino je 2:17.

17 km do cilja - Do vrha gorskega cilja je še 7 kilometrov, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) za vodilnim Bobom Jungelsom (AG2R-Citroën) zaostaja 1:25. Tadej Pogačar ima v glavnin ob sebi Georga Bennetta in Rafala Majko.

18 km do cilja - Thibaut Pinot se je otresel preostalih ubežnikov in je šel v lov za Bobom Jungelsom, za katerim glavnina zaostaja 2:31.

19,6 km do cilja - Bob Jungels (AG2R-Citroën) še naprej vozi svojo dirko in ima 2:50 prednosti. Wout van Aert je počakal glavnino in razdelil pijačo moštvenim kolegom pri Jumbo-Vismi. Dobil jo je tudi Primož Roglič. v zasledovalni skupini je skočil Thibaut Pinot.

22 km do cilja - Bob Jungels (AG2R-Citroën) ima še 12 kilometrov do vrha Pas de Morgins (15,4 km/6,1-odstotni naklon., I. kategorija). Njegova prednost znaša 3:16. Na čelu glavnine dva kolesarja UAE Emirates in Tadej Pogačar, tik za njimi pa številčna zasedba Jumbo-Visme.

24 km do cilja - Bob Jungels (AG2R-Citroën) je že zagrizel v klanec. Videti je, da bo glavnina kmalu na klanec ujela trinajst ubežnikov, ki so za Jungelsom. Na začetku klanca ima Tadej Pogačar ob sebi še dva pomočnika. Glavnina za Jungelsom zaostaja 3:22.

28 km do cilja - Pred vrati je zadnji kategoriziran klanec, čeprav ne bo zadnji v 9. etapi. Pas de Morgins (15,4 km/6,1-odstotni naklon., I. kategorija) bo predstavljal naslednji izziv. Bob Jungels (AG2R-Citroën) bo prvi začel z vzponom, saj ima pred najbližjimi zasledovalci 1:41 prednosti, glavnina pa zaostaja 3:16.

35 km do cilja - Ubežnik Bob Jungels (AG2R-Citroën) ima 1:18 prednosti pred trinajsterico ubežnikov. Glavnina za vodilnim zaostaja 2:54. Kolesarji bodo kmalu začeli z zaključkom 9. etape. Pas de Morgins je naslednji gorski cilj in na vrhu le-tega bodo iz Švice spet zavili v Francijo. A tam ne bo cilj, saj bo po krajšem spustu prišel na vrsto še zaključni vzpon na Chatel les Portes du Soleil.

44 km do cilja - Bob Jungels (AG2R-Citroën) kolesari proti dolini na polno. Pred naslednjimi ubežniki ima že 40 sekund prednosti, glavnina s Tadejem Pogačarjem pa zaostaja 2:20. Trinajst kolesarjev lovi Jungelsa.

Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Carlos Verona (Movistar Team), Ion Izagirre in Simon Geschke (Cofidis), Luis León Sánchez (Bahrain Victorious), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Kobe Goossens (Intermarché-Wanty Gobert), Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Warren Barguil (Arkéa-Samsic) in Hugo Houle (Israel-Premier Tech).

51 km do cilja - Bob Jungels (AG2R-Citroën) se je pri spustu otresel Geschkeja.

61 km do cilja - Simon Geschke (Cofidis) je ujel, prehitel Boba Jugelsa (AG2R-Citroën) in osvojil gorski cilj. S tem je virtualno v pikčasti majici vodilnega v razvrstitvi za najboljšega kolesarja na gorskih ciljih. Prednost pred glavnino je 2:22. Skupina z Woutom van Aertom zaostaja za osrednjima ubežnikoma 22 sekund.

62,5 km do cilja - Simon Geschke (Cofidis) je skočil v lov za Bobom Jungelsem (AG2R-Citroën). Pri preostalih ubežnikih tempo narekuje izjmeni Wout van Aert (Jumbo-Visma).

64 km do cilja - V ubežni skupini je napadel Bob Jungels (AG2R-Citroën). Kolesarji odpadajo, med njimi Benoit Cosnefroy, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) ...

65 km do cilja - Mathieu van der Poel se muči in izgublja stik z glavnino.

66 km do cilja - Med ubežniki je popustil Nils Politt, medtem je stik z glavnino izgubil Ben O'Connor. Glavnina s TAdejem Pogačarjem na čelu je zmnjšala zaostanek na 2:30.

69 km do cilja - Kolesarji so začeli z naslednjim vzponom. Col de la Croix (8,1 km/7,6-odstotni naklon, I. kategorija). Prednost ubežnikov je 2:51.

Foto: La FlammeRouge

71 km do cilja - Tadej Pogačar je spet virtualno vodilni, saj glavnina za ubežniki zaostaja 3:15.

74 km do cilja - Ekipa Jumbo-Visme se je postavila takoj za kolesarji UAE Emirates. Vse bližje je naslednji gorski cilj. Bi lahko pri vzponu v glavnini sledil kakšen napad od favoritov?

77 km do cilja - Prednost ubežnikov je 3:27, kar pomeni, da je Tadej Pogačar virtualn ospet izgubil rumeno majico vodilnega. Rigoberto Uran ima 3 sekunde prednosti.

84 km do cilja - Pierre Latour (TotalEnergies) je osvojil gorski cilj Col de Mosses. Glavnina zaostaja 3:10. Sledil bo spust, kaj kmalu pa bo nato sledil naslednji vzpon, ki sliši na ime Col de la Croix (8,1 km/7,6-odstotni naklon, I. kategorija). Na čelu glavnine je ekipa UAE Emirates. Kolesarji Jumbo-Visme so za zdaj še bolj v ozadju.

88 km do cilja - Glavnina na čelu s kolesarji UAE Emirates je pri vzponu na gorski cilj Col de Mosses znižala zaostanek za ubežniki na 2:56. Stik z glavnino je izgubil Mark Hirschi (UAE Emirates).

95 km do cilja - Ubežniki so začeli z drugim gorskim ciljem. Col de Mosses (13,3 km/4,1-odstotni naklon, II. kategorija). Prednost ubežnikov se je zmanjšala na 3:18, kar pomeni, da je Tadej Pogačar spet tudi virtualno vodilni v skupnem seštevku.

Foto: La FlammeRouge

96 km do cilja - Tadej Pogačar je virtualno izgubil rumeno majico. Rigoberto Uran je virtualni vodilni na dirki, saj je pred etapo zaostajal 3:24, prednost njegove ubežne skupine pa znaša 3:27.

97 km do cilja - Ubežniki so pokrili 43 kilometrov bega. Povprečna hitrost je 45,8 km/h. Zaostanek Tadeja Pogačarja in glavnine je 3:20, kar pomeni, da ima virtualno še štiri sekunde prednosti v boju za rumeno majico vodilenega. Pred etapo je namreč Rigoberto Uran, ki je v skupini ubežnikov, zaostajal 3:24.

103 km do cilja - Prednost ubežnikov je 3:08. Kolesarji se približujejo drugemu gorskemu cilju Col de Mosses (13,3 km/4,1-odstotni naklon, II. kategorija).

110 km do cilja - Primož Roglič o posledicah padca: "Preživljam. Vsak dan je tako. Vse skupaj je na limitu. Grem skozi. Danes je nova težka preizkušnja. Boril se bom. Največ težav imam s hrbtom, s spodnjim delom. Tam me največ boli," je o posledicah sredinega padca pred današnjo etapo spregovoril Primož Roglič (Jumbo-Visma).

113 km do cilja - Benoit Cosnefroy je imel v ubežni skupini težave z defektom gume. Ubežniki imajo 2:47 naskoka pred glavnino Tadeja Pogačarja. Zdaj je 19 kolesarjev v ubežni skupini.

131 km do cilja - Prednost glavnine znaša 2:22. Povprečna hitrost v prvih 70 kilometrih je znašala 46 km/h. V skupini ubežnikov je devet kolesarjev, ki so že osvojili etapo na Touru.

Uran (1 etapa: Chambéry, 2017)

Sanchez (4 etape: Aurillac 2008, Saint-Girons 2009, Saint-Flour 2011, Foix 2012)

Barguil (2 etapi: Foix and Izoard 2017)

Konrad (1 etapa: Saint-Gaudens 2021)

Pinot (3 etape: Porrentruy 2012, Alpe-d’Huez 2015, Tourmalet 2019)

Van Aert (8 etap: Albi 2019, Privas in Lavaur 2020, Malaucène, Saint-Emilion ITT in Champs-Elysées 2021, Calais inLausanne 2022)

Izagirre (1 etapa: Morzine 2016)

Geschke (1 etapa: Pra Loup 2015)

Politt (1 etapa: Nîmes 2015)

140 km do cilja - Ubežni skupini sta se združili. Zdaj je skupaj 21 kolesarjev. Veliko delo pri tem je opravil Wout van Aert, ki ga očitno zanimajo točke na letečem cilju Semsales na 56. kilometru današnje etape. Glavnina za 20 kolesarji zaostaja 1:14.

145 km do cilja - Veliki skupini kolesarjev se je uspelo odlepiti od glavnine in ima 57 sekund prednosti.

Castroviejo, Jungels, Konrad, Verona, Geschke, Sanchez, Pinot, Goossens, Dombrowski, Uran, Barguil, Styven, Niv, Houle in Bonnamour so prva skupina ubežnikov. Za njimi so se podali še naslednji kolesarji Wout van Aert, McNulty, Cosnefroy, Politt, Izagirre, Boasson Hagen in Latour.

V skupnem seštevku je najbližje vodilnemu Tadeju Pogačarju Rigoberto Uran, ki za slovenskim šampionom zaostaja 3:24.

150 km do cilja - Domačini so naredili lepo kuliso in dali vedeti, da je v njihovih krajih živel legendarni komik Charlie Chapllin, ki je bil izgnan iz ZDA in se je preselil v Švico.

155 km do cilja - Pri Ineos Grenadiers so danes aktivni. Naslednji v vrsti, ki se je odločil za skok, je bil Jonathan Castroviejo, a so tudi njega kmalu ujeli. Zato pa je bil prvi, ki je prikolesaril na vrh prvega gorskega cilja.

156 km do cilja - Glavnina je ubežnike ujela. Napeto je v današnji etapi. Povprečna hitrost do zdaj znaša 50 km/h.

158 km do cilja - Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers), Patrick Konrad (Bora hansgrohe), Ion Izaguirre (Cofidis) in Gougeard (BBK) so skočili.

159 km do cilja - Kolesarji so začeli z vzponom na prvi gorski cilj - Cote de Bellevue (4,3 kilometra/4-odstotni naklon, IV. kategorija). Glavnina je še vedno skupaj, čeprav se vseskozi vrstijo poskusi pobega.

160 km do cilja - V osmi etapi je Florian Vermeers pri spustu presegel mejo 100 km/h. Danes bo prav tako nekaj spustov na trasi. Kako hitro bo šlo?

165 km do cilja. Temperatura ozračja je 26,7 stopinje, drugače pa bo v hribih. Medtem še vedno potekajo poizkusi bega. Caleb Ewan je imel defekt gume in lovi priključek z glavnino. Pred natanko 2000 dnevi je osvojil 1. etapo na dirki Tour Down under. Stik z njo sta izgubila Ben O'Connor in Pierre Rolland.

170 km do cilja - Padec v glavnini. Na tleh so se znašli Neilson Powless (8. v skupnem seštevku), Michael Woods, Tony Gallopin, Chris Hamilton, Tiesj Benoot ... Ubežnika Pedersena so medtem ujeli.

180 km do cilja - Mads Pedersen je skočil. Pred glavnino ima 14 sekund prednosti.

182 km do cilja - Današnja etapa bo lahko naredila selekcijo med najboljšimi. Prvi gorski cilj dneva bo Cote de Bellevue (4,3 kilometra/4-odstotni naklon, IV. kategorija), sledili bodo Col de Mosses (13,3 km/4,1-odstotni naklon, II. kategorija), Col de la Croix (8,1 km/7,6-odstotni naklon, I. kategorija) in Pas de Morgins (15,4 km/6,1-odstotni naklon., I. kategorija). Slednji predstavlja mejo med Švico in Francijo. Po krajšem spustu bo sledil še zaključni vzpon na Chatel les Portes du Soleil, ki je dolg približno 4 kilometre in nima pretiranih težkih odsekov.

189 km do cilja - Tadej Pogačar pred začetkom etape: "O prostem dnevu bom razmišljal jutri. Težak dan bo, z veliko vzponi. Skušali bomo kontrolirati dirko, a na tem Touru nikdar ne veš, saj se lahko marsikaj zgodi," je proti današnji etapi pogledal vodilni Tadej Pogačar. Na vprašanje, ali pričakuje napade kolesarjev Jumbo-Visme na predzadnjem vzponu, je odgovoril: "Morda razmišljajo za skok že prej. Etapa je zapletena. Veliko vzponov nas čaka in veliko kolesarjev imajo za napad. Ineos ima denimo v najboljši deseterici kar štiri svoje kolesarje. Nikdar ne veš, s kakšno taktiko se bodo lotili. Zagotovo bodo kaj poizkušali."

192,9 km do cilja - Kolesarji so prišli na kilometer 0. Kmalu lahko pričakujemo poskuse pobegov.

12.34 – Žal se je moral zaradi covid-19 od dirke posloviti Guillaume Martin (Cofidis). Enajst kolesarjev je že zapustilo Tour de France. Od dirke sta se poslovila tudi Kasper Asgreen (koleno) in Ruben Gurreiro.

12.30 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Čas je za nov spektakel na Tour de France. Kolesarji so začeli z zaprto vožnjo. Pred njimi je 192,9 kilometra dolga trasa, na kateri bodo štirje gorski cilji, od tega dva I. kategorije, kolesarji pa bodo naredili približno 3.600 višinskih metrov. Na letošnji dirki naj bi bile štiri etape še težje, kot je današanja.

Skupni seštevek pred 9. etapo:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 28;56:16

2. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) + 0:39

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 1:14

4. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 1:22

5. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 1:35

6. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 1:36

7. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 1:39

8. Neilson Powless (ZDA/EF Education-EasyPost) 1:41

9. Enric Mas (Špa/Movistar) 1:47

10. Daniel Martinez (Kol/Ineos Grenadiers) 1:59

...

13. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 2:49

66. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 24:31

81. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 28:12

113. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 37:19

