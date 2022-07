Po čudaški nesreči se mu je javno zahvalil #video

32-letni Thibaut Pinot (FDJ-Groupama), tretji na Dirki po Franciji leta 2014, letos pa pomočnik moštvenemu kolegu Davidu Gauduju, je v sobotni etapi spet doživel obilico smole.

Happy I could be there for you @ThibautPinot pic.twitter.com/W3ONHWU7AL — Matthew Beaudin (@matthewcbeaudin) July 9, 2022

Najprej je 40 km pred ciljem padel, nato pa se je v coni za prevzem hrane zaletel v maserja ekipe Trek-Segafredo, ki je svojemu kolesarju želel predati torbo z okrepčili.

Pinot se je opotekel s kolesa in padel v objem Matthewa Beaudina, direktorja za marketing in komunikacijo v ekipi EF Education-EasyPost. Ta je pozneje v tvitu hudomušno zapisal, da je vesel, da je bil na pravem mestu za Pinota, Francoz pa se mu je zahvalil z zgovornim videoposnetkom, v katerem si dva dečka pritečeta v objem.

Z gesto je seveda še dodatno navdušil svoje navijače, ki jih med ljubitelji kolesarstva res ne manjka. O tem smo se lahko prepričali tudi med ogledom 7. etape s ciljem na sloviti Planche des Belles Filles, kjer je bil asfalt večinsko poslikan z njegovim imenom. Delno tudi zato, ker je Pinot doma v bližini in je po tihem marsikdo računal, da bi lahko pripravil presenečenje.

Francozi obožujejo Thibauta Pinota. Foto: Alenka Teran Košir Foto: Alenka Teran Košir

Na žalost Francozov se to ni zgodilo, se je pa zato odlično odrezal prvi adut ekipe FDJ Gaudu, ki je v cilj brutalno zahtevne etape z 19 sekundami za zmagovalcem Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) pripeljal kot šesti. V skupnem seštevku je mesto višje in za vodilnim Pogačarjem zaostaja minuto in 35 sekund.

V ekipi FDJ kljub vsemu še vedno računajo na to, da bi Pinot, ki je v skupnem seštevku z več kot desetimi minutami zaostanka trenutno na 33. mestu, svojo formo lahko pokazal na etapah v Alpah ali Pirenejih.

