Veselje v taboru Jumbo-Visme, Pogačar spet pridobil čas

V živo, Dirka po Franciji, 8. etapa (Dole–Lozana, 186,3 km)

Ključni poudarki:

- Zmagovalec etape je postal Wout van Aert. V ciljnem šprintu je prehitel Michaela Matthewsa in Tadeja Pogačarja, ki je prejel 4 bonifikacijske sekunde. V skupnem seštevku ima zdaj 39 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom.

- Zaradi okužbe s covid-19 etape nista začela Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen) in Vegard Stake Laengen (UAE Emirates).

- Na desetem kilometru se je zgodil množičen padec v skupini. Na tleh je pristal tudi v rumeno majico oblečeni Tadej Pogačar (UAE Emirates). K sreči je vstal in nadaljeval z vožnjo.

CILJ - Wout van Aert (Jumbo-Visme) je bil v ciljnem šprintu najhitrejši. Vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar, ki je na začetku etape padel, se je prav tako odločil za šprint in osvojil tretje mesto. S tem je prejel 4 bonifikacijske sekunde in v skupnem seštevku trdno ostaja v rumeni majici. Primož Roglič je bil v družbi najboljših.

1,1 km do cilja - kakšnih 25 kolesarjev je v igri za zmago.

2,3 km do cilja - Pred kolesarji najtežji del vzpona. Pogačar še vedno povsem v ospredju, za njim Vingegaard.

3,6 km do cilja - Ogromno ljudi je ob trasi na zaključnem vzponu. Zadnji ubežnik Wright je ujet. Tadej Pogačar je v odličnem položaju. Za njim je Jonas Vingegaard. Primoža Rogliča za zdaj v ospredju ni videti.

4,3 km do cilja - Tadej Pogačar ima očitno velike načrte danes. Trenutno je na drugi poziciji glavnine. Ob njem je iz UAE Emirates Rafal Majka.

4,8 km do cilja - Začel se je zaključni vzpon.

6,2 km do cilja - Še dober kilometer do začetka zaključnega vzpona. Ubežnik Wright ima še 28 sekund naskoka, a ga bo glavnina kmalu ob začetku vzpona posrkala.

Sobotni dan se bo končal s švicarskim vzponom. Foto: A. S. O. 9 km do cilja - V glavnini je vse bolj napeto, ciljni vzpon se nezadržno približuje in čas za nov spektakel. Fred Wright (Bahrain Victorious) je edini preostali ubežnik. Mattia Cattaneo (QuickStep-AlphaVinyl) nima več moči.

12 km do cilja - Prednost ubežnikov je le še 41 sekund. Na čelu glavnine so se že naredili vlaki ekip. Tadej Pogačar z moštvenimi kolegi sledi ekipi Ineos Grenadiers. Moštvo Primoža Rogliča je povsem na drugem robu cestišča.

15 km do cilja - Kolesarji imajo še en izziv za zaključek etape. Vzpon na Cote du Stade olympique v predelu Lozane je ciljni vzpon. Vzpenjali se bodo 4,8 kilometra, povprečni naklon bo znašal 4,6 odstotka. Med tretjim in četrtim kilometrom vzpona bo 12-odstotni povprečni naklon.

19 km do cilja - V ospredje glavnine prihajajo kolesarji Jumbo-Visme. Do zaključnega vzpona je še 15 km.

28 km do cilja - Glavnina se nezadržno približuje ubežnikoma, ki imata še 1:20 prednosti.

🏁 25KM



🤔 We're into the last 25km and the 2 leaders have 1'27", what's your prediction for the finish?



🤔 Il reste 25km et les hommes de tête ont 1'27" d'avance. Quel est votre pronostic ?#TDF2022 pic.twitter.com/Wy3kOPn4xO — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

37 km do cilja - Ubežnika imata še 1:42 prednosti. Zaključni vzpon ima težji del med tretjim in četrtim kilometrom.

49 km do cilja - Velika smola za Thibauta Pinota na vzponu na Côte de Pétra Félix. Najprej je padel, ko se je pobral in nadaljeval z vožnjo, pa se je z glavo zaletel v roko enega izmed spremljevalne ekipe Treka Segafreda, ki je čakal na svojega kolesarja, da prevzame vrečko s pijačo in hrano.

49 km do cilja - Najhitrejši na gorskem cilju Côte de Pétra Félix je bil Mattia Cattaneo (QuickStep-AlphaVinyl).

51 km do cilja - Ubežnika sta začela z vzponom na gorski cilj Col de Petra Felix (2,4 km/5,6-odstotni naklon). Njun naskok pred glavnino je 2:07. Ubežnika sta dodobra navila tempo, zaradi česar se je tudi glavnina razpotegnila v dolgo kačo.

🔎 @nicholasroche takes a look, in French, at the côte du Stade Olympique de Lausanne, which will be decisive for the day's victory!



🔎 @nicholasroche vous emmène découvrir en Français la côte du Stade Olympique de Lausanne, décisive pour la victoire d'étape du jour !#TDF2022 pic.twitter.com/pFABRIGapC — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

61 km do cilja - V begu sta le še Mattia Cattaneo (QuickStep-AlphaVinyl) in Fred Wright (Bahrain Victorious). Frederiku Frisonu (Lotto Soudal) so pošlje moči. Glavnina zaostaja 2:05.

66 km do cilja - Prednost ubežnikov je iz minute spet narasla na 1:34. Na 134. kilometru bo vzpon na Col de Petra Felix (2,4 km/5,6-odstotni naklon), nato se bodo kolesarji s 1.144 metrov spustili do Ženevskega jezera na 396 metrov nadmorske višine. Ob koncu bo sledil še zaključni vzpon Cote du Stade olympique v predelu Lozane. Vzpenjali se bodo 4,8 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 4,6 odstotka. Med tretjim in četrtim kilometrom vzpona lahko pričakujemo skok kakšnega od favoritov za končno zmago, saj bo tam 12-odstotni naklon in bo za koga pomenil priložnost.

⏱️The gap to the breakaway has been reduced to just over 1' as the peloton rides with a steady but decent rythmn.



⏱️L'écart entre l'échappée et le peloton continue de baisser puisqu'il se rapproche autour de la minute.#TDF2022 pic.twitter.com/FjURyB48zl — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

71 km do cilja - Jasno je, da beg ne bo uspel do konca. Ekipe v ozadju imajo interes po etapni zmagi. Osrednja favorita za etapno zmago bi lahko bila Wout van Aert in Tadej Pogačar. Povprečna hitrost znaša 41,3 km/h. Kolesarji so zdaj v Švici.

80 km do cilja - Kolesarji bodo kmalu prikolesarili v Švico, kjer je Primož Roglič denimo skakal. Na tekmi celinskega pokala v Engelbergu je bil leta 2007 trinajsti.

85 km do cilja - Gorski cilj je osvojil Mattia Cattaneo (QuickStep-AlphaVinyl). Ubežniki imajo 1:32 prednosti.

100 km do cilja - Ubežniki imajo 1:49 naskoka. Čez osem kilometrov jih čaka nov vzpon. Cote des Rousses je gorski cilj III. kategorije. Dolg je 6,7 kilometra, povprečna naklonina pa je petodstotna.

110 km do cilja - Frederik Frison (Lotto Soudal) je osvojil gorski cilj Cote du Marechet (2 km/5,7-odstotni naklon, IV. kategorije). Prednost trojice ubežnikov znaša 2 minuti. Na čelu glavnine so kolesarji Jumbo-Visme, ki očitno z Woutom van Aertom upajo na novo etapno zmago. Povprečna hitrost znaša 42,7 km/h.

🇧🇪 @FrisonFrederik is first at the top of the Côte du Maréchet (CAT 4️⃣)



He takes 1 point.#TDF2022 https://t.co/a1mQTJfn1H — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

120 km do cilja - Glavnina za ubežniki zaostaja 2:58.

💚 @JasperPhilipsen outsprints @WoutvanAert at the intermediate sprint. Still 11 more points for the green jersey.



💚 @JasperPhilipsen devance @WoutvanAert au sprint intermédiaire. Le porteur du maillot vert engrange tout de même 11 points de plus. #TDF2022 pic.twitter.com/SrVHwi867f — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

134 km do cilja - Na letečem cilju je bil najhitrejši Fred Wright (Bahrain-Victorious). V glavnini se je vnel boj med trojico. Lastnik zelene majice Wout van Aert, Fabio Jakobsen in Jasper Philipsen so se udarili za nove točke. Zadnji je bil za malenkost hitrejši od van Aerta. V skupnem seštevku ima zdaj moštveni kolega Primoža Rogliča 214, drugi Jakobsen 149 točk.

🇬🇧 @fred_wright0 is the first at the intermediate sprint as the break pass 3'19" ahead of the peloton!



🇬🇧 @fred_wright0 passe en première position au sprint intermédiaire ! L'échappée possède 3'19" d'avance sur le peloton.#TDF2022 pic.twitter.com/LJBWo56Rp7 — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

136 km do cilja - Ben O'Connor je še vedno v bolečinah in je izgubil stik z glavnino. Medtem je z dirko končal Gianni Moscon.

138,5 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 3:22. Prvi gorski cilj bo Cote du Marechet (2 km/5,7-odstotni naklon, IV. kategorije), do katerega je še 25 kilometrov.

152 km do cilja - Nič novega na trasi. Zaostanek glavnine znaša 2:54. Na čelu le-te so kolesarji UAE Team Emirates, Jumbo-Visma in BikeExchange-Jayco. Zaradi predhodnega padca v etapi je moral Kevin Vermaerke končati z Dirko po Franciji. Američan je bil z 21 leti drugi najmlajši na dirki za Quinnom Simonsom.

163 km do cilja - Povprečna hitrost znaša 53,1 km/h, ubežniki pa imajo 1:51 prednosti pred glavnino. Med tistimi, ki so pred tem padli, je bil tudi Francoz Romain Bardet, ki je nato kar med vožnjo zamenjal kolesarski čevelj.

👟 Casually changing your shoe while riding your bike. A piece of cake for 🇫🇷 @romainbardet!



👟 Changer de chaussure tout en roulant, du gâteau pour 🇫🇷 @romainbardet !#TDF2022 pic.twitter.com/tCJeXVSIqF — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

175 km do cilja - Mattia Cattaneo (QuickStep-AlphaVinyl), Fred Wright (Bahrain Victorious) in Frederik Frison (Lotto Soudal) so si prikolesarili 23 sekund prednosti.

176 km do cilja - Padec v glavnini. Na tleh se je znašel tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates). K sreči je bilo videti, da z njim ni nič hujšega. Nekateri kolesarji so jih dododbra skupili. Primož Roglič, ki je padel v sredo, se je tokrat zaustavil tik za Pogačarjem in ni imel bližnjega stika z asfaltom.

💥There's been a crash in the peloton has several riders are held up, like 🇫🇷@DavidGaudu ou encore 🇸🇰@PetoSagan



💥 Grosse chute au milieu du peloton ! Plusieurs coureurs sont allés au sol dont notamment 🇫🇷@DavidGaudu ou encore 🇸🇰@PetoSagan#TDF2022 pic.twitter.com/LMxiWuKuMy — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

13.20 - Kolesarji so na kilometru 0, pričakujemo lahko številne poskuse pobegov, saj so imeli favoriti za končno zmago v zadnjih dneh veliko dela. Nova doza jih čaka v nedeljski gorski etapi. Bo Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) eden tistih, ki bi lahko prišel do etapne zmage? Lani je prikolesaril do dveh.

"Will the breakaway make it all the way to the finish? Or will we again see the race favourites toiling their way to the top of the final climb in the Olympic Capital?"@antmccrossan and @LeTour take you on a hilly trip to Lausanne 🇨🇭#TDFdata #TDF2022 pic.twitter.com/fn2RuIgigt — letourdata (@letourdata) July 9, 2022

13.05 – Kolesarje danes čaka 186,3 kilometra dolga preizkušnja, ki se bo začela v Doleju, končala v Švici, natančneje v Lozani, kjer bo cilj v klanec. Pravkar so začeli z zaprto vožnjo.

V rumeni majici vodilnega kolesari Tadej Pogačar, ki je zablestel tudi včeraj na zaključnem vzponu na La Planche des Belles Filles.

Za današnjo etapo lahko pričakujemo, da bo kdo od ubežnikov prišel do dnevnega uspeha. Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je eden izmed kandidatov za etapni uspeh.

Skupni seštevek

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 24:43:14

2. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) + 0:35

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 1:10

4. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 1:18

5. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 1:31

6. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 1:32

7. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 1:35

8. Neilson Powless (ZDA/EF Education-EasyPost) 1:37

9. Enric Mas (Špa/Movistar) 1:43

10. Daniel Martinez (Kol/Ineos Grenadiers) 1:55

...

13. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 2:45

63. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 19:29

81. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 23:10

117. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 32:58

...