Ko je Tadej Pogačar pred začetkom sedme etape z znamenitim vzponom na La Planche des Belles Filles obul drugačne kolesarske čevlje, kot smo vajeni, so se začela porajati vprašanja o namenu. Slovenski kolesarski zvezdnik je dal vsem vedeti, da bo svojo namero sporočil po koncu etape, prej pa je želel tlakovati pot do zmage, saj si je želel kot prvi prečkati ciljno črto.

Special shoes just for today 😍

Why? I'll tell you later 😉#TDF2022 pic.twitter.com/NaPGcz50ZD