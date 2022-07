Mojstrovina Tadeja Pogačarja ob koncu, odličen tudi poškodovani Roglič

Dirka po Franciji, 7. etapa (Tomblaine−La Super Planche des Belles Filles, 176,3 km)

CILJ - Tadej Pogačar je povsem ob koncu z izjemno borbenostjo prehitel Jonasa Vingegaarda in prikolesaril do etapne zmage. Tretji je bil Primož Roglič, ki je za malenkost zaostal.

"Zelo težko je bilo. Zlasti zadnji del, ko je Jonas tako močno napadel. Rekel sem si, da so fantje trdo delali in moram pritisniti do cilja. Urška (Urška Žigart, op. a.) je bila tam, moja družina na začetku vzpona. Ustanovili smo fundacijo za pomoč pri raziskavah raka. Posebne čevlje imam danes," je po veliki zmagi, drugi zaporedni, povedal Pogačar, ki si je ob predstavitvi tras Toura zabeležil prav današnjo etapo, v kateri je želel zmagati.

Skupni vrstni red po 7. etapi

Mesto Kolesar Ekipa Čas 1. POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 24:43:14 2. VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:35 3. THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:10 4. YATES Adam INEOS Grenadiers 1:18 5. GAUDU David Groupama - FDJ 1:31 13. ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 2:45

100 metrov do cilja - Vingegaard skočil pred Pogačarja.

300 metrov do cilja - Pogačar stopnjuje tempo, Roglič in Vingegaard mu sledita.

500 metrov do cilja - Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jonas Vingegaard so zdaj skupaj.

800 metrov do cilja - Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) na makadamskem odseku in tik pred etapno zmago. Tadej Pogačar zdaj narekuje tempo, Primož Roglič odgovarja.

1,3 km do cilja - Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) ima prednost 45 sekund. Pred njim je še najbolj brutalen del klanca. V glavnini je le še deset kolesarjev, med njimi tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič.

2,6 km do cilja - Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) se bori za etapno zmago. Pred glavnino ima 40 sekund prednosti. Tadej Pogačar ima ob sebi le še Rafala Majko.

3,5 km do cilja - Odpadel je Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), eden iz širšega kroga favoritov za zmago na Dirki po Franciji.

4,1 km do cilja - Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) ima 1:06 prednosti. V glavnini še ni bilo skoka. Tadej Pogačar s svojimi kolesarji nadzoruje vse skupaj. Kolesarji odpadajo. Videti je, da vodilni v skupnem seštevku le čaka na svoj skok.

At the head of the race, @lennardkaemna attacks ! 💥



En tête de course, Lennard Kämna attaque ! 💥#TDF2022 pic.twitter.com/AJIci8l5KK — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2022

4,8 km do cilja - Skočil je Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) in se otresel Geschkeja.

5,5 km do cilja - Nemška kolesarja Simon Geschke (Cofidis) in Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) sta v ospredju in imata 1:15 prednosti. Geschke je v lovu za pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih. V glavnini so na čelu kolesarji UAE Emirates in vozijo v tempu, ki ustreza Tadeju Pogačarju. Vodilnega v skupnem seštevku še ne napadajo.

6,4 km do cilja - Zadnji vzpon so začeli tudi kolesarji iz glavnine. Tadej Pogačar ima ob sebi Brandona McNultyja, Georgea Bennetta in Rafala Majko. Rekordni čas pri vzponu na La Planche des Belles Filles ima Geraint Thomas, ki je leta 2019 do vrha potreboval 20 minut in 2 sekundi - povprečna hitrost je bila 20,79 kilometra na uro.

6,7 km do cilja - Skočil je Simon Geschke (Cofidis). Sledijo mu Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Luke Durbridge (BikeExchange), Dylan Teuns (Bahrain Victorious). Prednost znaša le še 1:19. V glavnini tempo še vedno narekujejo kolesarji Ineos Grenadiers.

7 km do cilja - Ubežniki so začeli zadnji vzpon, a so v ospredju le še štirje kolesarji. Vzpon so začeli s prednostjo 1:31.

9,7 km do cilja - Glavnina se je povsem razpotegnila. V njenem ospredju je ekipa Ineos Grenadierss s Filippom Ganno na čelu.

12,5 km do cilja - Sedmerica ubežnikov ima še 1:47 naskoka.

16 km do cilja - Zadnji vzpon La Super Planche des Belles Filles se nezadržno približuje. Dolg je sedem kilometrov in ima povprečno 8,7-odstotni naklon, nekateri deli presegajo 20 odstotkov. Povsem ob koncu bo celo makadamski del s kar 24-odstotnim naklonom. Na čelu glavnine so zdaj ekipe, ki imajo svoje načrte, adute za etapni uspeh. Ob UAE Emirates, ki imajo v svojih vrstah vodilnega Tadeja Pogačarja, še ekipe Ineos Grenadiers, Jumbo-Visma s Primožem Rogličem in Jonasom Vingegaardom, ki pravi, da mu ta vzpon ne leži najbolj ... Foto: zajem zaslona 17 km do cilja - Tadej Pogačar je spet v vodilni na dirki, saj se je prednost ubežnikov zmanjšala na 1:53.

21,8 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 2:26.

32 km do cilja - Ubežniki imajo 2:45 prednosti. Vse bližje je brutalni vzpon na La Planche des Belles Filles. Še 25 km do začetka spektakla.

37 km do cilja - Povprečna hitrost znaša 47,1 km/h.

40 km do cilja - Na vrhu drugega gorskega cilja - Col des Croix (3,2 km, 6,3-odstotni povprečni naklon, tretje kategorije) - je bil spet najhitrejši Simon Geschke (Cofidis). Prednost ubežnikov je 2:45. Max Schachmann in Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Luke Durbridge (BikeExchange), Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Simon Geschke (Cofidis), Imanol Erviti (Movistar) in Cyril Barthe (B&B). Na čelu glavnine je ekipa UAE Emirates, ki ima v svojih vrsta v rumeno majico oblečenega Tadeja Pogačarja. Virutalna je slednje še vedno v lasti Schachmanna.

⛰ The breakaway head into the Col des Croix with a 3'15" lead over the peloton!



⛰L'échappée entame le Col des Croix avec 3'15" d'avance sur le peloton !#TDF2022 pic.twitter.com/37FznP2sLj — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2022

44 km do cilja - Primož Roglič (Jumbo-Visma) je spregovoril o bolečinah, ki jih še čuti po sredinem padcu: "Rama je stabilna, vendar je veliko bolečin okoli. V spodnjem delu hrbta sploh. Ne obremenjujem se, sem hendikepiran, bomo pa videli kako bo." Kako to vpliva nanj psihološko, je pripomnil: "Tukaj sem in boril se bom. Nisem tukaj, da bom jokal, ampak se boril."

46 km do cilja - Imanol Erviti (Movistar) in Cyril Barthe (B&B) sta se spet priključila osrednjim ubežnikom. Njihova prednost znaša 3:13.

53 km do cilja - Ubežniki Max Schachmann in Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Luke Durbridge (BikeExchange), Dylan Teuns (Bahrain Victorious) in Simon Geschke (Cofidis) imajo 2:55 prednosti pred glavnino. Virtualno je v rumenem Schachmann, ki je pred začetkom etape za Tadejem Pogačarjem zaostajal 2:07.

68 km do cilja - Najhitrejši na prvem gorskem cilju je bil Simon Geschke (Cofidis).

🇩🇪@simongeschke went first over the top after @BORAhansgrohe used their numbers to up the ante



The gap to the bunch is up to 2'40'' #TDFdata #TDF2022 pic.twitter.com/BpzKujOuxS — letourdata (@letourdata) July 8, 2022

69 km do cilja - Trojici ubežnikov sta se priključila še Dylan Teuns (Bahrain Victorious) in Simon Geschke (Cofidis). Prednost pred glavnino znaša 2:35.

71 km do cilja - Na začetku prvega gorskega cilja Col de Grosse Pierre (3,1 km pri 6,4-odstotni povprečni naklon, tretja kategorija) je skočila trojica Max Schachmann in Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) in Luke Durbridge (BikeExchange). Njihova prednost je zdaj 2:25, kar pomeni, da je Tadej Pogačar virutalno spet izgubil rumeno majico. Pred etapo je Schachmann namreč zaostajal 2:07.

78 km do cilja - V ubežni skupini je zdaj 10 kolesarjev. Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) je popustil. Bežijo še Max Schachmann in Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Quick Step), Imanol Erviti (Movistar), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange), Giulio Ciccone in Mads Pedersen (Trek), Dylan Teuns (Bahrain Victorious) in Cyril Barthe (B&B).

🚴‍♂️The 10 leading men can't quite get a big gap! they only have 1'59" over the peloton lead by 💛 @TamauPogi's @TeamEmiratesUAE!



🚴‍♂️Les 10 hommes de tête ne parviennent pas à creuser l'écart ! Ils n'ont que 1'59" d'avance sur le peloton emmené par la @TeamEmiratesUAE !#TDF2020 pic.twitter.com/R2xWrt6cZw — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2022

Zaključni makadamski del na La Planche des Belles Filles. Naklon bo kar 24-odstoten! Foto: Alenka Teran Košir

87 km do cilja - "Dobro je biti v rumenem, sploh v današnji etapi na La Planche des Belles Filles. Velik test je za gorski del. Bomo videli, kako bodo noge. Do zdaj ni bilo takšnih gorskih testov. Na koncu je brutalen klanec. Danes se bodo stvari bolj postavile na svoje mesto," je pred začetkom etape povedal v rumeno oblečeni Tadej Pogačar, ki v tem trenutku z glavnino za ubežniki zaostaja 1:45.

96 km do cilja - Glavnina je zmanjšala zaostanek na 1:52, kar pomeni, da je Tadej Pogačar spet v rumeni majici vodilnega. Maximilan Schachman (Bora-hansgrohe), ki je med ubežniki, je imel pred začetkom etape v skupnem seštevku zaostanek 2:07.

⛰ In 10 years, La Planche des Belles-Filles has already given us some incredible and historic moments on the Tour!



⏩ Before we settle in for today, relive some of the most recent visits.#TDF2022 pic.twitter.com/w0bRRP8pQE — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2022

100 km do cilja - Prednost ubežnikov je 2:10. Tempo na čelu glavnine narekuje ekipa UAE Emirates. V prvih 76 kilometrih je povprečna hitrost znašala 50,3 km/h.

105 km do cilja - Član Bore-hanshrohe Maximilan Schachman, ki se je pritoževal nad vožnjo Primoža Rogliča in preostalih kolesarjev Jumbo-Visme, je trenutno virtualno v rumeni majici. Na čelu glavnine je zdaj eklipa UAE Emirates, ki ima v svojih vrstah favorita Tadeja Pogačarja.

108 km do cilja - Glavnina s Tadejem Pogačarjem, ki je oblečen v rumeno majico vodilnega, za ubežniki zaostaja 2:17. Na 104. kilometru kolesarje čaka vzpon na prvi gorski cilj današnjega dne - Col de Grosse Pierre (3,1 km pri 6,4-odstotni povprečni naklon, tretja kategorija). Za tem bo sledil še Col des Croix (3,2 km, 6,3-odstotni povprečni naklon, tretje kategorije). Povsem za konec bo prišel na vrsto brutalen La Super Planche des Belles Filles - vzpon dolg 7 km, s povprečnim 8,7-odstotnim naklonom, nekateri delu presegajo 20 odstotko. V samem zaključku bo celo makadamski del s kar 24-odstotnim naklonom.

120 km do cilja - V begu je zdaj enajst kolesarjev, ki imajo 1:05 prednosti pred glavnino.

Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Max Schachmann in Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Quick Step), Imanol Erviti (Movistar), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange), Giulio Ciccone in Mads Pedersen (Trek), Dylan Teuns (Bahrain Victorious) in Cyril Barthe (B&B).

128 km do cilja - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) se je odločil, da bo popustil. V begu je ostal sam Simon Geschke (Cofidis).

129 km do cilja - Ubežnika imata 22 sekund prednosti. Povprečna hitrost po prvih 40 kilometrih je znašala kar 52,5 km/h.

134 km do cilja - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) se mu je priključil, a je videti, da glavnina ne bo popustila.

2 riders have managed to get a few metres over the peloton:



Deux hommes ont pris quelques mètres d'avance sur le peloton :



🇮🇹 @GannaFilippo

🇩🇪 @simongeschke #TDF2022 pic.twitter.com/cxj8dYdy2C — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2022

136 km do cilja - Pa je uspelo skočiti Simonu Geschkeju (Cofidis), ki si je nabral 8 sekund prednosti. A se mu skušajo posamezni kolesarji približati.

141 km do cilja - Ne gre in ne gre. Pobeg še ni uspel. Glavnina je še vedno skupaj. Povprečna hitrost znaša 51,8 km/h, temperatura ozračja pa 22 stopinj.

155 km do cilja - Povprečna hitrost je 50,2 km/h, zato še ni moglo priti do pobega.

170 km do cilja - Na zaključnem vzponu na La Planche des Belles Filles sta tudi starša Tadeja Pogačarja, podporo bližnjih ob progi pa ima tudi Primož Roglič.

Starša Tadeja Pogačarja sta na zaključnem vzponu na La Planche des Belles Filles. Foto: Alenka Teran Košir

171 km do cilja - Kolesarji poizkušajo s pobegi, vendar glavnina še ni pustila nikogar, da bi se odpeljal naprej.

👊Attacks have been flying from the off as riders look to make the day's breakaway!



👊Dès le KM 0, les premières attaques fusent avec notamment 🇫🇷 @BenoitCosnefroy !#TDF2022 pic.twitter.com/Dex1wlIHxj — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2022

13.15 - Tadej Pogačar je imel težave s sedežem, ki jih je naposled reši.

13.14 - V rumeno oblečeni Tadej Pogačar ima danes posebne kolesarske čevlje. Z namenom. Več o tem bo povedal po koncu etape, v kateri si želi kot prvi prečkati ciljno črto.

Special shoes just for today 😍

Why? I'll tell you later 😉#TDF2022 pic.twitter.com/NaPGcz50ZD — Tadej Pogačar (@TamauPogi) July 8, 2022

13.08 - Na cilju je že zbrana lepa množica ljudi. Na legendarnem zaključnem vzponu La Planche des Belles Filles je tudi veliko slovenskih ljubiteljev kolesarjenja, sporoča naša novinarka Alenka Teran Košir.

Foto: Alenka Teran Košir Foto: Alenka Teran Košir

13.05 – Začela se je razburljiva sedma etapa Dirke po Franciji. Kolesarje čaka 176,3 kilometra dolga trasa, ki se bo zaključila z velikim vzponom na La Planche des Belles Filles. Letos bo imel celo nadimek La Super Planche des Belles Filles, saj je vključen tudi podaljšan, makadamski del klanca.

Skupni seštevek (6/21):

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 20;44:44

2. Neilson Powless (ZDA/EF Education-EasyPost) + 0:04

3. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 0:31

4. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 0:39

5. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 0:40

6. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 0:46

7. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora – Hansgrohe) 0:52

8. Daniel Martinez (Kol/Ineos Grenadiers) 1:00

9. Romain Bardet (Fra/DSM)1:01

10. David Gaudu (Fra/Groupama – FDJ) 1:02

…

28. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 2:27

47. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 6:01

80. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 12:18

148. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 24:58

...