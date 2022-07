Izpahnjeno ramo po padcu si je Roglič poravnal kar sam

Padci, padci, padci so Primožu Rogliču velikokrat ponagajali v njegovi športni karieri. Tako v smučarskih skokih kot tudi v kolesarstvu. Skupil jo je tudi v peti etapi Dirke po Franciji, v kateri si je ob padcu celo izpahnil ramo. Usedel se je na stol enega od gledalcev in si jo sam poravnal, nato pa vožnjo nadaljeval.

Za ekipo Jumbo-Visme je bila peta etapa Dirke po Franciji stresna, kaotična, nesrečna … Veliko pridevnikov lahko uporabimo, da opišemo dogajanje na trasi, ki so ga sicer ovekovečili legendarni tlakovci s francoske klasike Pariz−Roubaix.

Zanimivo pa je, da težav v vrstah nizozemskega moštva niso imeli na tem delu. Kot prvi jih je skupil lastnik rumene majice Wout van Aert. Dobrih 90 kilometrov do cilja, ko se tlakovani del trase sploh še ni začel, se je zapletel z ekipnim kolegom Stevenom Kruijswijkom in padel. Nekaj trenutkov pozneje je ob nepazljivosti celo podrsal v enega od spremljevalnih vozil.

Očitno je bil to povod za kaos v vrstah Jumbo-Visme. Slabih 60 kilometrov pozneje je sledil nov alarm. Jonas Vingegaard je imel težave s kolesom, a sta mu ga dala dva sotekmovalca, vendar sta bili kolesi zanj preveliki. Mimo se je pripeljal klubski avto, ki je imel na strehi njegovo rezervno kolo. "Zadel sem v drugega kolesarja in nekaj se je zgodilo z mojo verigo na kolesu. Zaskočila se je. Morda bi se moral ustaviti in jo popraviti, vendar je to dirkanje in še stresno je bilo. Nervozen sem bil. Nato nisem razmišljal o tem, koliko sem izgubil, ampak o tem, da bi lahko prišel nazaj v igro. Izgubil sem le 13 sekund, zato moram biti vesel glede na dejstvo, kako je kazalo," je povedal Vingegaard.

Kmalu je ob sebi dobil pomoč preostalih kolesarjev, ki so začeli z lovom na skupino, v kateri sta bila Tadej Pogačar in Primož Roglič.

"Veliko bolje bi bilo, če tega ne bi bilo"

A ni bilo treba dolgo čakati na nov nesrečni pripetljaj. Ko je bilo do konca 30 kilometrov, je padel Roglič. Zaščitna bala je bila kriva, da je imel stik s cestiščem. Ta se je znašla na cestišču potem, ko jo je zadel eden od spremljevalnih motorjev. Odneslo jo je na progo. Tisti, ki so bili povsem v ospredju, so se ji še lahko izognili, Roglič pa ne. Sledil je padec. Ob tem si je izpahnil ramo, ki si jo je nato kar sam poravnal ter nadaljeval vožnjo. "Zdi se mi, da je motor zadel ob zaščitno balo. To je odneslo v središče pelotona. Padli smo. Izpahnil sem si ramo. Nisem si je mogel takoj popraviti. Usedel sem se na stol enega od gledalcev, si jo poravnal in šel dalje," je dejal Roglič v pogovoru za RTVS.

V njegovi karieri so padci pogosti. Že v smučarskih skokih je doživel hudega na letalnici v Planici. Večkrat se znajde na tleh tudi v svetu kolesarstva. Lani sta mu prav padca na Touru preprečila nadaljnje kolesarjenje na dirki vseh dirk.

Videti je, da mu Dirka po Franciji ni usojena. "Veliko bolje bi bilo, če tega ne bi bilo. Situacija je bila takšna, kakršna je bila. Na koncu smo kljub vsem težavam lovili priključek. Bomo videli jutri in v naslednjih dneh, kako dalje," je za nacionalno televizijo dejal Roglič, ki za Pogačarjem v skupnem seštevku zaostaja 2:17.

Preveč nesreče smo imeli

"Ni bil naš načrt, da bomo imeli toliko padcev in toliko problemov. To je življenje. Že na začetku smo imeli Woutov padec, nato težave Jonasa pri zamenjavi kolesa ravno v nepravem času, nekaj minut pozneje pa je padel še Primož. Preveč nesreč smo imeli. Lahko narediš veliko treningov na tovrstnih podlagah, etapo sem si ogledal štirikrat, a vseeno potrebuješ nekaj sreče. In mi je danes nismo imeli. A smo še vedno v igri, še vedno stojimo, še vedno se borimo," pa je po težkem dnevu dejal športni direktor pri Jumbo-Vismi Grischa Niermann.

Woutu van Aertu se lahko ekipa zahvali, da je omilil zaostanek. Nesebično se je zaustavil in pomagal Jonasu, da je v cilju za Pogačarjem zaostal za znosnih 13 sekund. Za nagrado je dobil, da bo vsaj še en dan lastnik rumene majice, saj je pričakovati, da jo v petek na La Planche des Belles Filles ne bo mogel več zadržati.