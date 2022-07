Pogačar izmučen po izjemni predstavi, Roglič trpel ob padcu

Peta etapa Dirke po Franciji je postregla s spektaklom, v katerem je imel od favoritov za končno zmago največ zadovoljstva Tadej Pogačar, ki je uprizoril izvrstno vožnjo. Primož Roglič je imel spet smolo in padel. Ob tem si je izpahnil ramo, si jo popravil in nadaljeval dirko. Čas, v primerjavi s Pogačarjem, je izgubil tudi Jonas Vingegaard, ki je imel nevšečnosti s kolesom. "Etapa je bila res nora. Veliko se je dogajalo. Povsem sem izmučen," je po koncu napornega dneva dejal Pogačar, Roglič pa je povedal: "Veliko bolje bi bilo, če tega ne bi bilo. Situacija je bila takšna, kakršna je bila. Na koncu smo kljub vsem težavam lovili priključek. Bomo videli jutri in v naslednjih dneh, kako dalje."

Tadej Pogačar je še enkrat pokazal, da se zna odpeljati tudi v kaotičnih razmerah. Ko je bilo treba, je bil na pravem mestu. Potrdil je, zakaj je številka ena svetovnega kolesarstva in osrednji favorit, da osvoji Tour de France. Še tretjič zapored!

Na legendarnih tlakovcih, ki so del francoske klasike Pariz−Roubaix, je uprizoril napad in se otresel osrednjih tekmecev v boju za skupno zmago. Dva velika sta stik z njim izgubila že po predhodnem kaosu. Jonas Vingegaard je imel težave s kolesom in je zato potreboval kar nekaj časa, da je dobil svojega, Primož Roglič pa je trideset kilometrov pred ciljem padel. Nesreča se drži nekdanjega skakalca. Tokrat je bila kriva zaščitna bala sena. Eden od kolesarjev jo je zadel, tako da jo je odneslo na cestišče, ravno Roglič pa jo je zadel in padel. Ob tem si je izpahnil ramo in si jo nato kar sam vrnil v prvotni položaj ter nadaljeval vožnjo.

Pri Jumbo-Vismi so se morali razporediti v dve skupini, da so pomagali svojima kapetanoma. Tista z Jonasom na čelu je švignila mimo nesrečnega Rogliča, ki je krepko zaostajal. Wout van Aert, ki je bil danes prav tako na tleh, je uprizoril izjemno vožnjo in pomagal Vingegaardu, da je omilil zaostanek za Pogačarjem. Na koncu je ta znašal 13 sekund, čeprav je bil že blizu minute.

Pogačar izmučen, a nasmejan. Roglič izmučen in razočaran.

Ogromno pa je izgubil Roglič. Kar 2:08 je imel pribitka v primerjavi s Pogijem, s tem pa se je morda že poslovil od sanj po rumeni majici. "Veliko bolje bi bilo, če tega ne bi bilo. Situacija je bila takšna, kakršna je bila. Na koncu smo kljub vsem težavam lovili priključek. Bomo videli jutri in v naslednjih dneh, kako dalje," je v pogovoru za nacionalno televizijo povedal Roglič.

Primož Roglič nima sreče z dirko Tour de France. Foto: Guliverimage

"Etapa je bila res nora. Veliko se je dogajalo. Vedno sem imel nekoga ob sebi od ekipe. V zaključku sem se kar dobro počutil. Ko je Stuyven (Jasper Stuyven, op. a.) napadel, sem sledil. Nekako sem mu moral. Pomagala sva si. Zelo težko mi je bilo. Nekaj sekund sem dobil in zelo sem vesel," je za Radiotelevizijo Slovenija po etapi povedal izmučeni Pogačar.

Zelo blizu je bil rumeni majici, a je ni imel v mislih: "Nismo imeli dobrih podatkov med dirko. Radia se ne namreč ni slišalo dobro. Ekipni avto je bil zadaj in signal ni bil dober. Dirkalo se je na občutke. Ko sem bil v osredju, nisem imel v mislih etapne zmage, rumene majice, ampak da bi bil čim bolj v ospredju."

"Kar dobro sem se počutil. Na tlakovcih sem se dobro znašel. Dovolj jih je bilo. Bi se kar branil, če bi jih bilo še več. Prvi dve uri je bilo zelo stresno, boj za položaje. Veliko medsebojnih bojev med ekipami je bilo. Zadnji del sem pritiskal pedala do konca. Zelo sem izmučen," je zaključil pogovor Pogi, ki uspešno tlakuje pot do tretje zaporedne zmage.

V skupini z Vingegaardom sta v cilj prikolesarila tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco), medtem ko je Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) zaostal 9:24.

V naslednjih dneh novi testi, zanimiv zlasti petkov

V boju za etapno zmago je po fotofinišu ubežnikov slavil Avstralec Simon Clarke (Israel-Premier Tech), tik za njim je končal Nizozemec Taco van der Hoorn (Intermarche-Waanty-Gobert), tretji je bil Norvežan Edvald Boasson Hagen (Total Energies).

Foto: Reuters

V skupnem seštevku je Van Aert ohranil 13 sekund naskoka, na drugo mesto pa je skočil kandidat za visoko uvrstitev v skupnem seštevku, Američan Neilson Powless (EF Education-EasyPost). Tretji je Boasson Hagen s 14 sekundami zaostanka, Pogačar pa je padel na četrto mesto z 19 sekundami zaostanka, a je povišal prednost pred tekmeci v boju za rumeno majico ob koncu Toura. Roglič je zdrsnil na 44. mesto (+2:36).

V četrtek bo na sporedu najdaljša etapa letošnjega Toura ob Bincha do Longwyja (219,9 km). Razgibana trasa bo najtežja prav ob koncu, ko v zadnjih 20 kilometrih sledijo štirje kratki in strmi vzponi, vključno s ciljnim do Longwyja. V petek bo nato sledila nova epska etapa s ciljem na znameniti La Planche des Belles Filles.