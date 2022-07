Pogačar po kaotični etapi veliki zmagovalec, nesrečni Roglič padel!

Dirka po Franciji, 5. etapa, Lille–Arenberg Porte du Hainaut, 157 km

Cilj – Ubežnik Simon Clarke (Israel - Premier Tech) je kaotično osvojil etapo, Tadej Pogačar (UAE Emirates) izvrsten šesti. Woutu van Aertu (Jumbo-Visma) je po padcu, veliki drami pri Jumbo-Vismi in številnih preobratih le uspelo zadržati rumeno majico vodilnega. A sta njegova moštvena kolega Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in Primož Roglič (Jumbo-Visma) izgubila dragocen čas v primerjavi s Pogijem. Jonas 15 sekund, Roglič dve minuti in 18 sekund.

Skupni vrstni red

Mesto Kolesar Ekipa Čas 1 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 16:17:22 2 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 0:13 3 BOASSON HAGEN Edvald TotalEnergies 0:14 4 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:19 5 LAMPAERT Yves Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:25 6 PEDERSEN Mads Trek - Segafredo 0:36 7 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:40 ... 41. MEZGEC Luka Team BikeExchange-Jayco 2:22 44. ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 2:36 94. MOHORIČ Matej Bahrain-Victorious 7:04 146. TRATNIK Jan Bahrain-Victorious 17:39

5,5 km do cilja – Magnus Cort je popustil v skupini ubežnikov, ki je zrežirala veliko predstavo. Jasper Stuyven in Tadej Pogačar za njimi zaostajata 54 sekund. A Pogi pridobiva dragocen čas v primerjavi s konkurenti za skupno zmago. Jonas Vingegaard za njim zaostaja 35 sekund, Primož Roglič več kot dve minuti.

10 km do cilja – Tadej Pogačar za ubežniki zaostaja 45 sekund, Jonas Vingegaard za slovenskim šampionom 55 sekund. Primož Roglič izgublja. Za Pogačarjem je že več kot dve minuti.

19 km do cilja – Jasper Stuyven in Tadej Pogačar kolesarita izjemno ter lovita ubežnike. Odlepila sta se od svoje skupine.

20 km do cilja – Tadej Pogačar ne popušča in kaže zobe tudi na izjemno težkih tlakovcih. Drži 45 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom in dodatnih 50 sekund pred Primožem Rogličem.

23,6 km do cilja – Skupina z Jonasom Vingegaardom za Tadejem Pogačarjem zaostaja 40 sekund. Primož Roglič je v težkem položaju in za Jonasom zaostaja 40 sekund. Še štirje kockasti odseki so pred kolesarji.

27,4 km do cilja – Tadej Pogačar narekuje oster tempo v glavnini. Ubežniki imajo le še minuto prednosti. Jonas Vingegaard za Pogijem zaostaja minuto, medtem ko Primož Roglič še dodatnih 40 sekund.

30 km do cilja – Primož Roglič je padel. Zaletel se je v balo slame, ki jo je ob robu cestišča premaknil eden od kolesarjev. Slovenski kolesar se je zaletel vanjo in pristal na cesti. Padla sta še Caleb Ewan in Brandon McNulty.

Nouveau coup dur pour la @JumboVisma, à la sortie d'un rond-point 🇸🇮@rogla est victime d'une chute avec 🇦🇺@CalebEwan !#TDF2022 pic.twitter.com/1yT7fstpZc — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022

32 km do cilja – Ubežniki imajo še 1:50 prednosti. V glavnini, ki jim sledi, so štirje slovenski kolesarji – Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič in Luka Mezgec. Jonas Vingegaard ob pomoči moštvenih kolegov lovi skupino. Wout van Aert se je odrekel rumeni majici in čaka Jonasa, ki ga bo skušal priključiti. Približno 40 sekund zaostaja za Pogačarjem in Rogličem.

36 km do cilja – Jonas Vingegaard je imel težave s kolesom. Zamenjal je že dve kolesi, potem ko mu je bil prvo preveliko. Večina kolesarjev nizozemskega moštva je menjala kolesa. Primož Roglič k sreči težav ni imel. Wout van Aert, ki je danes padel, je izgubil stik.

🇩🇰 Jonas Vingegaard est victime d'une crevaison au pire moment, il change plusieurs fois de vélos avant d'en reprendre un à sa taille !#TDF2022 pic.twitter.com/x7oVtJ25Lh — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022

41 km do cilja – Ubežniki ne popuščajo. Držijo prednost 2:18, ki pa kljub vsemu nekoliko pojenja. Na čelu glavnine je Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), letošnji junak francoske klasike Pariz–Roubaix, ki je dokazal, da se zna odlično peljati po tlakovani cesti. Fabio Jakobsen je medtem izgubil stik z osrednjo skupino. Moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Emirates George Bennett je bil udeležen v padcu.

🤍 🇸🇮 @TamauPogi n'a pas peur des pavés ! Il est constamment dans les premières positions du peloton depuis le 1er secteur.#TDF2022 pic.twitter.com/sswxj6DBCk — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022

48 km do cilja – Glavnina je vstopila v deveti odsek tlakovanega cestišča, ubežniki imajo 2:34 prednosti. Ta sektor je označen s težavnostjo treh zvezdic. Najtežji del še prihaja na vrsto. Chris Froome, Peter Sagan in Giulio Ciccone ne morejo slediti tempu najhitrejših.

🪨L'échappée entame le secteur suivant avec 3'02" d'avance sur le peloton#TDF2022 pic.twitter.com/mxST5gOkvo — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022

51 km do cilja – V glavnini je tempo navila ekipa (Quick-Step Alpha Vinyl Team) in jo dodobra raztegnila. Kasper Asgreen je bil med najbolj aktivnimi. Ben O'Connor se je zaradi tehničnih težav s kolesom ustavil. Stan De Wulf mu je dal svojega. Mickaël Chérel in Benoît Cosnefroy sta počakala Avstralca, ki je pred začetkom Toura spadal v širši krog favoritov za končno zmago.

56 km do cilja – Pred ubežniki je naslednji tlakovan odsek. Njihova prednost pred glavnino znaša 3:26. Tadej Pogačar je v glavnini v ospredju, tik za njim kolesari Primož Roglič.

68 km do cilja – Takoj po prihodu s prvega tlakovanega odseka sta skočila Mads Pedersen in Jack Bauer ter lovita ubežnike.

71 km do cilja – Prvi od enajstih tlakovanih delov je za kolesarji. Vegard Stake Laengen in Peter Sagan sta padla na tem delu trase. Nathan van Hooydonck, ki je ključen kolesar Jumbo-Visme v današnji etapi, je zaradi težav s kolesom v ozadju skupine.

😈 Nous y voilà, premier secteur pavé !#TDF2022 pic.twitter.com/x4TuZTLgOl — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022

75 km do cilja – Kolesarji so začeli vožnjo po znamenitih tlakovcih. Prednost ubežnikov znaša 3:08. Tadej Pogačar je na čelu glavnine.

💪L'échappée entame le premier secteur pavés avec 3'34" d'avance sur le peloton !#TDF2022 pic.twitter.com/eZuO42CFS0 — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022

80 km do cilja – Ubežna šesterica ima 4:08 prednosti. Povprečna hitrost v prvih 70 kilometrih je znašala kar 50,9 km/h.

84 km do cilja – "Tlakovci sami po sebi niso težavni. Stres pred tlakovcih predstavlja skrb. Mislim, da imam dobre noge. Če ne bo smole, ne bo težko," je v pogovoru za Eurosport pred etapo dejal zmagovalec zadnjih dveh Dirk po Franciji Tadej Pogačar (UAE Emirates) in o tem, kako se izogniti smoli, dodal: "Kolesariti moraš v dobri poziciji. Na tlakovcih moraš imeti dobro linijo. Nikoli ne moraš biti 100-odsotno prepričan, da bo v redu. Lahko imaš defekt gume."

Na vprašanje, ali bi lahko danes napadel rumeno majico, je še povedal: "Težko bo danes. Če bo dirka, bom sodeloval v njej. Dal bom vse od sebe."

😰 Nouvelle frayeur pour Wout van Aert qui manque de percuter une voiture en chassant pour réintégrer le peloton.#TDF2022 pic.twitter.com/sQ34GSTHEk — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022

91.2 km do cilja – Wout van Aert je imel spet nevšečnost, potem ko se je skoraj zaletel v enega od spremljevalnih avtomobilov. Komaj se je rešil pred najhujšim.

98 km do cilja – Lastnik rumene majice Wout van Aert (Jumbo-Visma) je padel, potem ko se je zapletel z moštvenim kolegom Stevenom Kruijswijkom. Videti je poškodovan, vendar se je usedel na kolo in nadaljuje vožnjo. Zamenjati je moral kolo, ki pa ni videti prilagojeno za vožnjo po tlakovcih, ki šele pridejo na vrsto.

💛 Chute du @MaillotjauneLCL 🇧🇪 @WoutvanAert ! Il remonte sur son vélo et repart avec @s_kruijswijk. #TDF2022 pic.twitter.com/agRvMIt1Gx — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022

◾◾◾◾◾◾ 11 secteurs comme autant de pièges pour les favoris du #TDF2022 ! Qui tirera son épingle du jeu ce soir à Arenberg ? pic.twitter.com/koWW2yRzZL — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022

111 km do cilja – ubežna šesterica ima prednost 2:37.

118 km do cilja – Na letečem cilju Merignies sta se v glavnini za točke udarila osrednja kandidata za zeleno majico Wout van Aert (Jumbo-Visma), ki je hkrati tudi lastnik rumene majice vodilnega, in Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Nizozemski boj je pripadel zadnjemu, ki je prejel devet, član Jumbo-Visme pa osem točk. V skupnem seštevku jih ima zdaj Wout van Aert, ki je včeraj uprizoril izjemno vožnjo in jo kronal z etapno zmago, 178, Jakobsen 118.

🇳🇱@FabioJakobsen takes the points in the peloton for the sprint of the day.



Derrière l'échappée, 🇳🇱 @FabioJakobsen devance @WoutvanAert au sprint intermédiaire pour la 7e place !#TDF2022 pic.twitter.com/UwE8FCykSt — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022

128 km do cilja – Trojici ubežnikov so se priključili še trije kolesarji, ki imajo pred glavnino 2:38 prednosti. Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), Magnus Cort in Neilson Powless (EF Education-Easypost), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Simon Clarke (Israel-Premier Tech) in Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM).

141,7 km do cilja – Nemški kolesar Max Walscheid je padel in je potreboval novo kolo.

154 do cilja – Magnus Cort, Edvald Boasson Hagen in Taco van der Hoorn so šli v beg in imajo po treh kilometrih 20 sekund prednosti. Cort, ki je nosilec pikčaste majice, se je že četrtič na letošnjem Touru odločil za beg.

Un trio prend quelques mètres d'avance :



🌮 @TacovanderHoorn

🇩🇰 @MagnusCort

🇳🇴 Edvald Boasson Hagen#TDF2022 pic.twitter.com/peNtcEHgA7 — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022

157 km do cilja – Kolesarji so prišli do kilometra 0. Spektakel na znamenitih tlakovcih se je začel.

13.46 – Ogromno dejavnikov bo danes vplivalo na končni razplet, od znamenitih tlakovcev, defekta gume do vetra v prsa. V zaključnih 30 kilometrih, kjer bo veliko nepredvidljivosti, bodo morali biti favoriti v ospredju, sicer bodo lahko izgubili dragocen čas v boju za skupno zmago. Kolesarji imajo za današnji dan posebna kolesa, ki so prilagojena za vožnjo po tlakovcih. Zelo pomemben bo pritisk v pnevmatikah, ki bo nekoliko nižji kot v navadnih etapah.

🚩 Direction les pavés !#TDF2022 pic.twitter.com/UtDya9hSBF — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2022

13.43 – Kilometer 0 bodo kolesarji približno ob 14. uri. Danes rojstni dan praznujeta Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) in Christopher Juul-Jensen (Team BikeExchange - Jayco).

13.40 – Wout van Aert (rumena majica), Fabio Jakobsen (zelena majica), Magnus Cort (pikčasta majica) in Tadej Pogačarja (bela majica) so nosilci majic v današnji etapi.

13.35 – Peta etapa dirke Tour de France se je začela. Kolesarje čaka peklenski dan na tlakovcih, ki znajo popestriti dogajanje na trasi – dolga je 157 kilometrov. Strokovnjaki poudarjajo, da favorita za končno zmago Toura danes ne bodo dobili, lahko pa ga izgubijo. V igri je torej veliko. Pred nami je spektakel, v katerem lahko pričakujemo, da bo Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) iskal priložnost za etapno zmago. Pazljiva pa bosta morala biti osrednja favorita za končno zmago Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Primož Roglič (Jumbo-Visma) Foto: zajem zaslona