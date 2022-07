Rogličevi na zadnjem klancu raztrgali glavnino, Van Aert do prve zmage

"Naveličal sem se klasičnih sprintov, nisem več hotel tvegati," se je Van Aert pošalil v cilju v Calaisu in nadaljeval: "Z ekipo smo poskusili, Tiesj (Benoot, op. p.) je na klancu navil tempo, takoj sem začutil, da je hud, in naredil je nekaj škode, o čemer so nas obvestili po radiu. Nato sem se odločil, da grem sam v napad in uspelo je."

Do drugega mesta je prisprintal Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) in se veselil, kot da je zmagal. Ni vedel, da je Van Aertu uspelo pobegniti že daleč pred ciljem. "Ob njegovem napadu sem bil predaleč zadaj, da bi videl, kaj se dogaja, imeli smo tudi težave z radijsko zvezo in nisem vedel. Mislil sem, da sem prišel do zmage, škoda," je v cilju povedal Philipsen.

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je bil danes 26., Luka Mezgec (BikeExchange - Jayco) 43. in Primož Roglič (Jumbo-Visma) 55. V cilj je trojica prišla osem sekund za zmagovalcem.

Jutri je na sporedu zelo pomembna etapa od Lilla do Arenberg Porte du Hainauta (157 km), v bližini katerega vsako leto poteka prestižna dirka Pariz-Roubaix. Kolesarje čaka enajst odsekov s tlakovci v skupni dolžini nekaj več kot 19 kilometrov. Večino teh bodo morali premagati v zadnjih 60 kilometrih etape. Trasa je sicer od Slovencev pisana na kožo predvsem Mateju Mohoriču (Bahrain-Victorious), ki je bil letos na Roubaixu peti.

Danes se Mohorič in njegov moštveni kolega pri Bahrainu Jan Tratnik nista proslavila, izgubila sta pet minut in 25 sekund, ter zdrsnila tudi v skupnem seštevku.

V skupnem seštevku ima Van Aert zdaj 25 sekund prednosti pred Lampaertom in 32 pred Pogačarjem. Roglič je osmi (+ 0:41), Mezgec 82. (2:22), Mohorič 140. (7:04) in Tratnik 159. (9:19)

Dirka po Franciji potek četrte etape:

Cilj: Belgijec Wout van Aert (Jumbo-Visma) je po treh drugih mestih na 109. Dirki po Franciji vendarle prišel tudi do prve etapne zmage. Z njo se je še utrdil v skupnem vodstvu na dirki. Do drugega mesta je prisprintal Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) in se veselil, kot da je zmagal. Ni vedel, da je Van Aertu uspelo pobegniti že daleč pred ciljem. Tretji je bil Francoz Cristophe Laporte (Jumbo-Visma).

3 km do cilja - Van Aert vozi 25 sekund pred zasledovalci, med katerimi je tudi Fabio Jakobsen, in 53 sekund pred skupino z Dylanom Groenewegnom.

7 km do cilja - Wout van Aert napada prvo etapno zmago na letošnji francoski pentlji, vodi 20 sekund pred skupino zasledovalcev z nekaterimi odličnimi sprinterji.

11 km do clija - Jumbo-Visma je na zadnji klanec dneva navila strupen tempo in raztrgala glavnino, Wout van Aert vodi, Pereza so prehiteli že pred vrhom Cap Blanc-Nez. Nosilec rumene majice je prišel do prve gorske točke na tem Touru.

20 km do cilja - Tempo v glavnini narašča, Perez se še bori, njegova prednost pa je skopnela na vsega 35 sekund.

30 km do cilja - Perez vztraja dobro minuto pred glavnino, v tej se kolesarji že borijo za pozicije, napetost narašča.

41 km do cilja - Magnus Cort Nielsen je v glavnini. Slovenska aduta, Tadej Pogačar in Primož Roglič se vozita obkrožena s kolegi iz UAE Emirates in Jumbo-Visma v ospredju glavnine. Ta vozi 1:22 za Anthonyjem Perezom.

45 km do cilja - Danec je popustil, Anthony Perez se je sam odpeljal naprej in spet nekoliko povečuje prednost pred glavnino, ta bo vsak čas ujela Corta.

48 km do cilja - Magnus Cort Nielsen (EF Education - EasyPost) je osvojil še enajsto gorsko točko. Zadnja danes bo na voljo na vrhu Cap Blanc-Nez (900 m, 7,5 %), 10,8 km pred ciljem.

50 km do cilja - V ospredje glavnine so se prebili tudi kolesarji moštva BikeExchange - Jayco, ubežnika imata le še 1:30 prednosti pred glavnino. Začel se je vzpon na predzadnji klanec dneva Cote du Ventus (1,2 km, 4,8 %, IV. kategorija).

57 km do cilja - Moštva Trek-Segafredo, Lotto-Soudal, Alpecin-Deceuninck in Quick-Step so spet pospešila na čelu glavnine, tudi kolesarji Bahrain Victoriousa so se pojavili v ospredju, ubežnika imata še dve minuti prednosti.

68,7 km do cilja – Magnus Cort je prvi prečkal tudi Cote de Harlettes (IV. kategorija, 1,1 km pri 6,8 %), to je bila njegova deseta gorska točka. Glavnina se je ubežnikoma približala na 2:40.

71 km do cilja - Na čelu glavnine tempo dirktira moštvo Trek Segafredo, član te ekipe, Danec Mads Pedersen, pa je zaradi težav s kolesom nekoliko zaostal in zdaj lovi glavnino. Tudi Rus Aleksandr Vlasov (Bora - Hansgrohe) je menjal kolo in se sedaj med spremljevalnimi vozili prebija nazaj proti glavnini. Cort in Perez imata še 3:30 prednosti.

74 km do cilja - Magnus Cort Nielsen je osvojil še deveto gorsko točko letošnjega Toura. S Perezom imata zdaj le še 4:24 prednosti pred glavnino. Za zdaj klasični sprinterji nimajo nobenih težav na klancih.

Danec je že s tem, da je osvojil prvih osem gorskih ciljev na dirki prehitel dozdajšnjega rekorderja, Španca Federica Bahamontesa, ki je na Touru leta 1958 osvojil prvih sedem klancev. Ob tem je treba dodati, da je Cort Nielsen osvojil klance četrte kategorije, ki je leta 1958 sploh še niso poznali, medtem ko je Bahamontesu (leta 1959 je "Orel iz Toleda" tudi osvojil Dirko po Franciji, danes pa ima gospod častitljivih 93 let) podvig uspel na veliko resnejših klancih v Pirenejih.

80 km do cilja – Ubežnika zdaj vozita 5:48 pred glavnino, bližata se tretjemu vzponu dneva, Nielles-les-Blequin (IV. kategorija, 1,2 km pri 7,7 %), kmalu za njim ju čaka še Cote de Harlettes (IV. kategorija, 1,1 km pri 6,8 %).

90 km do cilja - Vodilna kolesarja zdaj vozita 7:15 pred glavnino.

99,8 km do cilja – Magnus Cort Nielsen (EF Education – EasyPost) je osvojil še svojo osmo gorsko točko, Perez ga na klanec Remilly-Wirquin (IV. kategorija, 1,2 km pri 6,9 %) ni izzval. Cort Nielsen bo pikčasto majico nosil tudi v šesti etapi Toura, saj jutri na trasi ni nobenega gorskega cilja. Če danes osvoji še eno točko, pa bo kolesarjenje v tej majici podaljšal še za en dan, saj je v šesti etapi na voljo pet točk, danes še štiri in ga v razvrstitvi za najboljšega hribolazca ne bo mogel prehiteti nihče več.

108 km do cilja – Maksimalnih 20 točk na letečem cilju v Lumbresu je vzel Francoz Anthony Perez (Cofidis), ubežnika imata zdaj 6:48 prednosti pred glavnino.

V glavnini sta se za točke najresneje spopadla Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) in Wout van Aert (Jumbo-Visma), Nizozemec pa je bil hitrejši od Belgijca. Eno točko je osvojil tudi Tadej Pogačar.

Izidi letečega cilja (Lumbres):

1. Perez 20 točk

2. Cort Nielsen 17

3. Jakobsen 15

4. Van Aert 13

5. Morkov 11

6. Sagan 10

7. Laporte 9

8. Ewan 8

9. Van Moer 7

10. Vermeersch 6

11. Oss 5

12. Wellens 4

13. Politt 3

14. Bodnar 2

15. Pogačar 1

Vrstni red v točkovanju za zeleno majico:

1. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 120 točk

2. Fabio Jakobsen (Niz/Quick-Step Alpha Vinyl) 105

3. Peter Sagan (Svk/TotalEnergies) 64

4. Dylan Groenewegen (Niz/BikeExchange-Jayco) 60

5. Magnus Cort (Dan/EF Education-EasyPost) 5

…

120 km do cilja - Glavnina se je spet umirila, prednost Corta Nielsena in Pereza pa je spet presegla pet minut (5:35).

132 km do cilja - V glavnini je nekaj nervoze, tempo je narasel, prednost vodilne dvojice pa je hitro padla pod štiri minute, zdaj znaša 3:47. Čez dobrih 24 kilometrov je leteči cilj v Lumbresu, na katerem bodo obračunali sprinterji, ki se borijo za zeleno majico.

138 km do cilja - Prednost ubežnikov je sicer padla na 4:39. Na čelu glavnine so zdaj kolesarji moštev QuickStep in TotalEnergies.

140 km do cilja - Magnus Cort Nielsen (EF Education - EasyPost) se je moral potruditi za prvo gorsko točko dneva, Perez mu gorskega cilja ni prepustil, kolesarja sta sprintala za zmago. Je pa cesta do prvega klanca dneva tlakovana, kar je nekakšno ogrevanje za jutrišnjo etapo, ki bo šla po trasi legendarne dirke Pariz - Roubaix. Danec je vzel vseh sedem gorskih točk letošnjega Toura in bo tudi jutri kolesaril v pikčasti majici. Skupaj bodo kolesarji danes prevozili 1.785 višinskih metrov.

147 km do cilja - Prednost ubežne dvojice se je ustalila pri 6:30, na čelu glavnine vozijo kolesarji Pogačarjeve ekipe UAE Emirates, pri narekovanju tempa sodeluje tudi moštvo Quick-Step Alpha Vinyl.

153 km do cilja - Cort Nielsen in Perez zdaj vozita okroglih šest minut pred glavnino, njuna prednost pa še narašča. 31-letni Francoz je že prevzel virtualno vodstvo na dirki.

160 km do cilja - Prednost ubežnikov je že štiri minute. Perez v skupnem seštevku za rumeno majico zaostaja 5:16, Cort Nielsen 12:10.

163 km do cilja – Perez in Cort sta hitro pridobila tri minute prednosti pred glavnino. Prvi klanec etape kolesarje čaka 140 kilometrov pred ciljem. Cote de Cassel (IV. kategorija) je 1,7 kilometra dolg vzpon s 4,2 % povprečnim naklonom.

13.30 (171,5 km do cilja - Direktor dirke Christian Prudhomme je pri kolometru nič zamahnil z zastavico in četrta etapa 109. Dirke po Franciji se je začela zares. Takoj je napadel Francoz Anthony Perez (Cofidis), za njim se je pognal nosilec pikčaste majice Magnus Cort Nielsen (EF Education - EasyPost).

Že v zaprti vožnji je padel Britanec Owain Doull (EF Education - EasyPost), ki se je zdaj zapeljal ob zdravniški avtomobil. Dobil je obliž na prst desne roke.

Start: Ob 13.15 so se bodo kolesarji v Dunkerqu podali na zaprto vožnjo, ob 13.30 se bo začelo zares.

Startalo je vseh 176 kolesarjev, kljub nekaj padcem v prvih treh dneh dirkanja na Danskem, odstopov še ni.

Rumeno majico danes brani Wout van Aert, ki je na prvih treh etapah letošnje dirke prišel do treh drugih mest. Danes je eden glavnih favoritov za zmago. Foto: Reuters

Danes rojstna dneva praznujeta Norvežan Alexander Kristoff (Intermarche Wanty Gobert Materiaux) in Belgijec Philippe Gilbert (Lotto Soudal). Gilbert je dopolnil okroglih 40 let in je najstarejši udeleženec letošnjega Toura.

"Najlepše darilo bi si podaril z etapno zmago, ampak nisem prepričan, da so klanci danes dovolj zahtevni, da bi se lahko na njih otresli hitrih fantov," je dejal Kristoff, ki je danes star 35 let.

Pred začetkom etape so kolesarji, gledalci in prireditelji zaploskali v spomin na žrtve nedeljskega pokola v Köbenhavnu.

"Na Danskem bi morali imeti tri dni zabave. Nikoli si nismo mislili, da se kaj takšnega lahko zgodi pri nas, grozno je," je o nedeljskih dogodkih v domovini povedal danski kolesar moštva Trek Segafredo Mads Pedersen.