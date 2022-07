Dve leti po srhljivki na Poljskem akterja zmagujeta na Touru

Zmagovalca sprintov v drugi in tretji etapi letošnje Dirke po Franciji sta Fabio Jakobsen in Dylan Groenewegen, nizozemska kolesarja, ki sta bila pred dvema letoma vpletena v pravo srhljivko na Dirki po Poljski. Na tej je Groenewegen povzročil padec, ki je Jakobsena skoraj stal življenja. "Priznam, da ga od tedaj ne spoštujem več," je po nedeljski etapi Toura povedal Fabio Jakobsen.

Fabio Jakobsen (Quick – Step Alpha Vinyl) je 5. avgusta leta 2020 v zaključnem sprintu prve etape Dirke po Poljski doživel grozljivo nesrečo. Njegov rojak in tekmec, takrat še član moštva Jumbo-Visma, Dylan Groenewegen ga je izrinil v zaščitno ogrado, nato pa je Jakobsen poletel čeznjo in z glavo treščil v podporni steber konstrukcije, ki označuje cilj, in skoraj izgubil življenje.

Srhljivka na Poljskem leta 2020:

Shocking crash leaves Dutch cyclist Fabio Jakobsen in medically-induced coma. Tour of Poland stage one finish now under investigation pic.twitter.com/WSMgYQ4MPa — John Casey (@JohnCasey2880) August 5, 2020

Dolg proces vračanja

Njegovo življenje je viselo na nitki, v bolnišnici so ga zdravniki spravili v umetno komo, bali so se, da je utrpel hujše poškodbe možganov, potreboval je številne operacije, a se je tudi v bolniški postelji izkazal za nepopustljivega borca in nato hitro okreval. Včeraj je prišel do svoje prve etapne zmage na Dirki po Franciji, ko je v ciljnem sprintu v Nyborgu premagal Belgijca Wouta van Aerta (Jumbo-Visma) in Danca Madsa Pedersena (Trek - Segafredo).

Zaključni sprint 2. etape Toura 2022:

A debut sprint win for 🇳🇱 @FabioJakobsen on the #TDF2022 in a tightly contested finale!



Here's the final KM 🎬



Pour ses débuts sur le Tour 🇳🇱 @FabioJakobsen s'impose au terme d'un sprint contesté !



Retrouvez le dernier KM 🎬 pic.twitter.com/8oSB3ysup4 — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

"To je neverjeten dan. Zame je bil to dolg proces vračanja po tistem padcu, veliko ljudi mi je na tej poti pomagalo. Zdaj jim lahko to podporo končno poplačam, da vidijo, da vse skupaj ni bilo zastonj. Vesel sem, da še lahko dirkam in zmagujem. To je poseben dan," je bil 25-letni Jakobsen vesel sobotne zmage.

"Vrniti se je bilo predvsem psihično precej težje kot fizično po vsem, kar se je zgodilo meni in moji družini," je po nedeljski zmagi povedal Groenewegen. Foto: Reuters

Tudi Groenewegen čustven

V nedeljo je lahko spremljal še zmago štiri leta starejšega rojaka, človeka, ki ga je skoraj poslal v prerani grob. Tudi kariera Dylana Groenewegna je po tisti usodni prvi etapi poljske pentlje zastala. Tudi sam si je pri padcu zlomil ključnico, nato zaradi občutka krivde zapadel v depresijo, zaradi nešportnega manevra je prestal tudi devetmesečno kazen prepovedi tekmovanja, moštvo Jumbo-Visma se mu je odreklo in lani po prestani kazni se je spet vrnil na tekmovanja kot član avstralskega moštva BikeExchange, za katerega dirka tudi slovenski as Luka Mezgec.

Zaključni sprint 3. etape Toura 2022:

🥇 🇳🇱 @GroenewegenD took the win in Sønderberg after an incredibly tightly-contested sprint!



Here is the final KM 🎬



🥇 Un final de feu et une victoire sur la ligne pour 🇳🇱 @GroenewegenD !



Revivez le dernier KM 🎬#TDF2022 pic.twitter.com/JH7QNih3nI — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2022

Danes je prvič po letu 2019 prišel še do zmage na Touru, to je bila njegova peta na francoski pentlji. "Ne vem, kaj naj rečem. Hvaležen sem ekipi, družini in prijateljem, da so mi pomagali do vrnitve na Tour v tako dobri formi. Vrniti se je bilo predvsem psihično precej težje kot fizično po vsem, kar se je zgodilo meni in moji družini. To je za mojo ženo, ki me je v vsem tem času podpirala," je razlagal v cilju.

Spoštovanja ni več

Jakobsen se vrnitve Groenewegna razumljivo ni razveselil, usodnih dogodkov na Poljskem mu ne bo nikoli odpustil. V nedeljo so ga novinarji ob zmagi Groenewegna spet spomnili na kalvarijo iz Katovic. "Mislim, da je pokazal, da je dober sprinter in da lahko zmaguje. Priznati moram, da sem do tistega padca občudoval njegove dosežke in se nekako tudi zgledoval po njem, ampak od tedaj ga ne spoštujem več. Mislim, da je to normalno. Lepo zanj, da je zmagal, ampak name to nima vpliva," pravi Jakobsen.

