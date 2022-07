Mogočno poslikavo v velikosti 30 krat 40 metrov so ustvarili s pomočjo podjetja Turf Tank, izdelali so jo v spomin na pokojnega kolesarja Chrisa Ankerja Sørensena, ki je lani v 37. letu umrl med kolesarjenjem v Flandriji, kjer je bil prisoten kot komentator svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu, in v podporo fundaciji For Chris, s katero so v samo treh mesecih zbrali 148 tisoč evrov.

"Ljudje morajo vedeti, kako ponosni smo na Danskem na Chrisa in kakšno nacionalno žalovanje je povzročila njegova smrt," je povedal Dennis Ritter, soustanovitelj kampanje For Chris in športni komentator na televiziji TV 2 Sport.

Svoje je dodal tudi Kasper Birkholm Munk, ki prav tako sodeluje v kampanji za zbiranje sredstev. "Tudi sam sem družinski človek in vem, kako veliko je tveganje pri kolesarjenju na cesti, in čeprav Chrisa osebno nisem poznal, sem želel nekaj storiti za njegovo vdovo in otroke, za Michelle, Lærke in Lauru. Skupaj z Dennis Ritter in Kim Sivert Jensen sem ustanovil fundacijo For Chris z namenom, da se spominjamo in govorimo o Chrisu Sørensenu, da se pogovarjamo o žalovanju in varnosti na cesti. Nad podporo, ki smo je deležni, smo povsem prevzeti," je povedal.

#forchris



A very beautiful and emotional moment today, when the portrait of Chris Anker moved danish TV reporters to tears. 😢



Lovely, that my little country could become a part of the tour and show the world the fever that rages here every year. ❤️ https://t.co/j4LvGgc1GI — 🇩🇰 The Danish Dude 🇩🇰 (@FlemmingBruce) July 2, 2022

Podjetje Turf Tank je za izdelavo gigantskega portreta porabilo 160 litrov barve, ponudili so se tudi, da izdelajo še tri podobne portrete na Danskem in jih ponudijo na dražbi, zbrana sredstva pa namenijo fundaciji.

"S športno industrijo sodelujemo na dnevni bazi in na ta način smo želeli počastili dansko športno zvezdo," je ob tem povedal izvršni direktor podjetja Turk Tank Mikkel Jacobsen. Podjetje je delo opravilo brezplačno, prav tako so sami financirali nakup barve.

Nekateri so bili zgroženi nad komentatorjem Eurosporta Carloton Kirbyjem, ki obraza ni prepoznal:

Kirby se je pozneje opravičil:

Apologies for my brain fade yesterday regarding the poignant tribute to Chris Anker Sørensen. I didn't recognise the image painted on the sports ground quickly enough and many of you were upset. Me too — Carlton Kirby (@carltonkirby) July 3, 2022

CHRIS ANKER SØRENSEN (1984-2021)



Chris Anker Sørensen je umrl 18. septembra lani, dan pred začetkom svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Flandriji v Belgiji. Kot so takrat poročali belgijski mediji, ga je med kolesarjenjem v okolici mesta Zeebrugge zbil voznik kombija, posledice nesreče pa so bile usodne.



Leta 2012 je na Dirki po Franciji dobil nagrado za najbolj borbenega kolesarja. Foto: Guliverimage Sorensen je bil na prizorišču prvenstva kot strokovni komentator danske televizije TV Sport 2. Sørensen, nekdanji član moštev CSC in Saxo Bank, je bil eden najbolj spoštovanih kolesarjev v karavani. Med njegovimi uspehi velja izpostaviti etapno zmago na Dirki po Italiji leta 2009 in Kriteriju Dauphine leto prej ter 14. mesto v skupni razvrstitvi Dirke po Franciji leta 2012, kjer je osvojil tudi nagrado za najbolj borbenega kolesarja. Leta 2011 je bil na prestižni klasiki Liege-Bastogne-Liege šesti, 2015 je osvojil naslov danskega državnega prvaka v cestni vožnji (2015), pet let prej je na dirki Po Sloveniji osvojil tretje mesto. Istega leta je dirko po slovenskih cestah dobil sloviti Italijan Vincenzo Nibali. Kariero je zaključil leta 2018.

