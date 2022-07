Veselje v ekipi Luke Mezgeca, po napetem sprintu tesna zmaga Groenewegna!

Dirka po Franciji se je po treh dneh poslovila od Danske, to pa so odlično zastopali izjemni navijači, ki so se tudi danes na 182 kilometrov dolgi etapi od Vejleja do Sonderborga v osupljivo velikem številu zbrali ob trasi. Prvih 130 kilometrov etape so lahko z navdušenjem pozdravljali svojega junaka Magnusa Corta Nielsena (EF Education EasyPost), ki je bežal sam in osvojil še tri točke na treh kategoriziranih klancih za pikčasto majico. V tej bo kolesaril tudi v torek, ko se Tour po prvem dnevu premora nadaljuje v Franciji.

Magnus Cort Nielsen je sam bežal 130 kilometrov, ves čas v špalirju izjemnih danskih navijačev. Foto: Reuters

A Cortov beg se je končal dobrih 50 kilometrov pred ciljem, ko ga je ujela glavnina in začele so se priprave za ciljni sprint. V vse večji nervozi je dobrih deset kilometrov pred ciljem prišlo do padca večje skupine kolesarjev, ki so nato zablokirali cesto, zato je nekaj nesrečnikov pridelalo zaostanke, a večini najboljših sprinterjev se je uspelo prebiti naprej brez težav.

Mezgec spet opravil izjemno delo

O zmagovalcu etape je odločal ciljni sprint, Luka Mezgec je opravil odlično delo za svojega kapetana pri moštvu BikeExchange – Jayco Dylana Groenewegna, Nizozemca v dobrem položaju pripeljal do zaključne ravnine, ta pa je nato zmagal v tesnem obračunu z Belgijcem Woutom van Aertom (Jumbo-Visma) in Jasperjem Philipsenom (Alpecin – Deceuninck).

"Ne vem, kaj naj rečem. Hvaležen sem ekipi, družini in prijateljem, da so mi pomagali do vrnitve na Tour v tako dobri formi." Foto: Reuters

"Ne vem, kaj naj rečem. Hvaležen sem ekipi, družini in prijateljem, da so mi pomagali do vrnitve na Tour v tako dobri formi. Vrniti se je bilo predvsem psihično precej težje kot fizično po vsem, kar se je zgodilo meni in moji družini. To je za mojo ženo, ki me je v vsem tem času podpirala," je dejal 29-letni Nizozemec, ki je bil po hudi nesreči na Dirki po Poljski leta 2020, v kateri jo je po njegovi krivdi grdo skupil Fabio Jakobsen in se nekaj dni boril za življenje, suspendiran za devet mesecev.

Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Primož Roglič (Jumbo-Visma) sta v cilj prišla v času zmagovalca na 26. in 51. mestu, Mezgec je po opravljenem delu popustil in ciljno četo prečkal 23 sekund za Goenewegnom na 84. mestu.

Smola za Mohoriča in Tratnika

Nekaj smole sta imela Slovenca v moštvu Bahrain Victorious, Matej Mohorič in Jan Tratnik. V zaključku sta ostala v skupini, ujeti na blokirani cesti zaradi množičnega padca. Do cilja sta nato izgubila nekaj časa, etapo pa končala na stotem in 155. mestu. "Prišlo je do velikega padca, ki je zablokiiral cesto, ampak pri tem nimaš kaj dosti. Takoj smo se zbrali skupaj, da bi narekovali čim močnejši ritem in ujeli priključek, a spredaj je šlo v tistem trenutku na vso moč. Razlika ni prevelika, 35 sekund, škoda je bolj zaradi skupnega seštevka, ki določa vrstni red avtomobilov, kar utegne biti pomembno v naslednjih etapah. Bomo videli, če bo to vplivalo na nas," je za RTV Slovenija po etapi povedal Mohorič.

Crash in the peloton, everybody is back on the bikes but there will be some gaps.



Chute dans le peloton, tout le monde est de nouveau sur son vélo mais il risque d'y avoir des écarts. #TDF2022 pic.twitter.com/wuqOfsd59I — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2022

Van Aert ostaja v rumenem, Pogačar v belem

V skupnem vodstvu na dirki ostaja Van Aert, Pogačar je tretji in ima zdaj za Belgijcev 14 sekund zaostanka. Pogačar ostaja tudi najboljši mladi kolesar na dirki in bo še naprej nosil belo majico. Roglič je napredoval na sedmo mesto (+ 0:23), Mohorič je zdaj 65. (+ 1:29), Mezgec 114. (+ 2:04), Tratnik pa 149. (+ 3:44).

Jutri je na Touru prost dan, dirka se v torek nadaljuje v Franciji s 171,5 kilometra dolgo in že bolj razgibano etapo od Dunkerqueja do Calaisa.

Izidi tretje etape: 1. Dylan Groenewegen (Niz/BikeExchange - Jayco) 4;11:33

2. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma)

3. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin - Deceuninck)

4. Peter Sagan (Svk/TotalEnergies)

5. Fabio Jakobsen (Niz/Quick-Step Alpha Vinyl)

6. Cristophe Laporte (Fra/Jumbo-Visma)

7. Alberto Dainese (Ita/DSM)

8. Hugo Hofstetter (Fra/Arkea Samsic) isti čas

9. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal)

10. Danny van Poppel (Niz/Bora - Hansgrohe) vsi isti čas

…

26. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

51. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) vsi isti čas

84. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange - Jayco) + 0:23

100. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 0:39

155. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 3:12

… Skupni vrstni red: 1. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 9;01:17

2. Yves Lampaert (Bel/QuickStep - Alpha Vinyl) + 0:07

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 0:14

4. Mads Pedersen (Dan/Trek - Segafredo) 0:18

5. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin - Deceuninck) 0:20

6. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 0:22

7. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 0:23

8. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 0:30

9. Stefan Küng (Švi/Groupama FDJ) isti čas

10. Thomas Pidcock (Vbr/Ineos Grenadiers) 0:31

…

65. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 1:29

114. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange - Jayco) 2:04

149. Jan Tratnik (Slo/Bahrain - Victorious) 3:44

...

Pred etapo

"V cilju sem bil najprej razočaran, saj sem mislil, da sem zmagal, a me je Fabio prehitel. Vedno greš na zmago, ampak hitro sem dojel, da sem z drugim mestom prišel do rumene majice. Z njo res nimam nobenega razloga za pritoževanje," je v soboto v cilju druge etape razlagal Rogličev belgijski kolega pri Jumbo-Vismi Wout van Aert. Pred startom dirke v Köbenhavnu si je zaželel tri etapne zmage na Danskem, za zdaj mu je uspelo osvojiti dve drugi mesti.

A Van Aert po dveh dneh dirkanja vodi v skupnem seštevku dirke in v točkovanju za zeleno majico, zato res ne more biti razočaran, Jumbo-Visma ima z Dancem Jonasom Vingegaardom in našim asom Primožem Rogličem še dva kolesarja med najboljšo deseterico in je za zdaj najuspešnejša ekipa na 109. Dirki po Franciji. In tudi danes, na še eni ravninski etapi, se bo Van Aert bojeval za etapno zmago, Roglič in Vingegaard se bosta izogibala težavam.

Foto: zajem zaslona

To jima je v prvih dveh dneh odlično uspevalo, medtem ko je prvega favorita za končno zmago na Touru, Tadeja Pogačarja, včeraj nesreča ujela tik pred ciljem. V zadnjem od treh množičnih padcev je tudi slovenski superzvezdnik dobil nekaj odrgnin, a ostal na odličnem tretjem mestu v skupnem seštevku in bo tudi danes nosil belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.

Dobro se držijo tudi preostali trije Slovenci na dirki, asa Bahrain Victoriousa Matej Mohorič in Jan Tratnik te dni nista v ospredju, več dela čaka Luko Mezgeca, ki je pomemben del močnega sprinterskega vlaka moštva BikeExchange – Jayco. Ta se bo tudi danes trudil svojega aduta Dylana Groenewegna spraviti v kar najboljši položaj za etapno zmago. Včeraj je bil Nizozemec osmi.

Tretja etapa Toura se bo začela ob 13.05, deset minut kasneje bodo prevozili kilometer nič, v cilju pa kolesarje pričakujejo po 17. uri.

Nosilci majic: Rumena: Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma)

Zelena: Fabio Jakobsen (Niz/Quick-Step Alpha Vinyl) – namesto Van Aerta

Pikčasta: Magnus Cort Nielsen (Dan/EF Education EasyPost)

Bela: Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) Skupni vrstni red po dveh etapah: 1. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 4;49:50

2. Yves Lampaert (Bel/QuickStep - Alpha Vinyl) + 0:01

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 0:08

4. Filippo Ganna (Ita/Ineos Grenadiers) 0:11

5. Mads Pedersen (Dan/Trek – Segafredo) 0:12

6. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin – Deceuninck) 0:14

7. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 0:16

8. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 0:17

9. Bauke Mollema (Niz/Trek – Segafredo) 0:18

10. Dylan Teuns (Bel/Bahrain Victorious) 0:21

...

16. Jan Tratnik (Slo/Bahrain - Victorious) 0:26

31. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 0:44

143. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange – Jayco) 1:35

...

