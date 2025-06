Pripravite se: pred nami je infarkten vikend na cestah in ne bo še konec

Pred nami so prometno najbolj kritični dnevi, ko bo zaradi prihajajočih šolskih počitnic in začetka turistične sezone na slovenskih cestah promet močno povečan. V soboto se bodo kolone vozil vile proti slovenski in hrvaški obali, medtem ko bo v nedeljo več prometa v smeri proti notranjosti države in Avstriji.

Gneča na cestah je znak, da se je poletje uradno začelo. Na Darsu sporočajo, da gre v soboto največ gneče pričakovati v smeri proti slovenski in hrvaški obali, medtem ko bo v nedeljo ravno obratno, promet bo povečan v smeri proti notranjosti države in Avstriji. Gost promet bo tudi v torek, 24. junija, saj bodo številni za oddih izkoristili še naslednji prost dan, in sicer 25. junij, ko praznujemo dan državnosti. Prometne obremenitve bodo sicer izrazite ves naslednji teden. Da bo čakanja čim manj, spremljajte aktualne prometne informacije.

Kje bodo brneli stroji?

Dodatno bo promet na nekaterih odsekih oviran zaradi del na cesti. Tako bo od srede, 25. junija, do predvidoma 15. julija popolnoma zaprt avtocestni priključek Šentvid (Ljubljana), in sicer bodo zaprti vsi štirje kraki priključka zaradi nadaljevanja del na Celovški cesti. Kje vse vas bodo pričakali stroji na cestah, si lahko preberete tukaj.

Ne pozabite na reševalni pas

Čakanje v koloni bo praktično neizogibno zato se, preden se odpravite na pot, na to dobro pripravite. Medtem ko stojite v koloni ne pozabite na reševalni pas, ki v primeru nesreče reševalnim službam olajša delo in lahko celo odloča o življenju in smrti. Prav tako ne ogrožajte svoje varnosti in varnosti drugih.

Naj bo takšnih prizorov, ki so jih objavili na Facebook strani Ustvarimo reševalni pas, čim manj.