Velik aplavz moštvenih kolegov, mehanikov in ostalega osebja je doživel Tadej Pogačar po opravljeni nalogi na uvodnem kronometru na dirki Tour de France. Športni direktor Andrej Hauptman ga je v zasledovalnem avtu dobro vodil skozi vse pasti trase glavnega mesta Danske Köbenhavna in ob dobrih nogah dvakratnega zmagovalca največje kolesarske dirke rezultat ni mogel izostati.

Pogi je osvojil tretje mesto na 13,2 kilometra ravnem in tehničnem kronometru. In to v težkih deževnih razmerah. Zaostal je le za presenetljivim zmagovalcem Yvesom Lampaertom, od katerega je bil počasnejši za sedem sekund, in Woutom van Aertom, ki je bil od našega kolesarja hitrejši za dve sekundi. Zato pa je denimo prehitel svetovnega prvaka Filippa Ganno in preostale, predvsem osrednje tekmece v boju za skupno zmago.

"Osredotoči se le nase"

Jonas Vingegaard in Primož Roglič (oba Jumbo-Visma) sta zaostala za Pogijem osem oziroma devet sekund, medtem ko imajo preostali konkurenti za rumeno majico že po prvem dnevu velik pribitek.

"Moje mnenje je, da je bila odlična predstava. Dobra predstava za generalno razvrstitev, vendar je pred nami še 20 dni," je za Sportal dejal vodja ekipe pri UAE Emirates Matxin Joxean Fernandez in opozoril, da je do Pariza še dolga pot.

Matxin Joxean Fernandez je bil vidno navdušen nad vožnjo Tadeja Pogačarja. Foto: Reuters

Kakšno navodilo so dali slovenskemu šampionu pred odhodom na spolzko traso? "Ne tvegaj, osredotoči se le nase. Ne razmišljaj o drugih. Kronometer je posamična vožnja," je odgovoril Fernandez, ki je bil skupaj v avtu s Hauptmanom, ko je Pogačar vrtel pedala po ulicah Köbenhavna.

Pri Jumbo-Vismi so bili prepričani kakor tudi praktično celotna kolesarska srenja, da bodo oni imeli rumeno majico v svojih vrstah po koncu petkovega dne, potem ko je Wout van Aert kolesaril hitreje od vseh. Dokler ni prikolesaril njegov rojak Lampaert in ga prehitel za kar pet sekund.

"Fenomen je, unikaten. Vse lahko naredi"

"Primož in Jonas sta dobro odpeljala. Najbolj pomembno je bilo, da sta se dobro peljala in nista ležala na tleh. Edina stvar je, da sta izgubila čas proti Pogačarju. S tem lahko živimo. Zadovoljni smo z uvrstitvami naših kolesarjev," je po koncu petkovega uvodnega dne dejal športni direktor Jumbo-Visme Grischa Niermann.

Geraint Thomas zelo ceni Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

Pogačar si v petek ni prikolesaril le časovne prednosti pred največjimi konkurenti, ampak tudi psihološko, saj je že takoj za uvod dal vsem vedeti, da ima v mislih le, kako tretjič zapored pripeljati v Pariz v rumeni majici vodilnega.

"Fenomen je, unikaten. Vse lahko naredi," pa je številko ena svetovnega kolesarstva z izbranimi besedami pohvalil zmagovalec Dirke po Franciji leta 2018 Geraint Thomas, ki je v primerjavi s Pogačarjem izgubil 18 sekund.