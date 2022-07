Vse bolj napeto na Touru: Pogačar izpušča ogled trase kronometra, Roglič ne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se v Köbenhavnu na Danskem s 13,2 kilometra dolgo vožnjo na čas začenja 109. Dirka po Franciji. Na startu bo tudi peterica Slovencev, zmagovalec zadnjih dveh Tourov Tadej Pogačar (UAE Emirates), glavni favorit za skupno zmago tudi letos, Primož Roglič (Jumbo-Visma), eden najresnejših Pogačarjevih izzivalcev, pa tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik (Bahrain Victorious) ter Luka Mezgec (BikeExchange – Jayco). Uvodni kronometer dirke se bo začel ob 16. uri, kolesarji pa imajo ob 13.15 priložnost, da se zapeljejo po trasi. Ta del bo Pogačar in njegova ekipa UAE Emirates izpustil.

Prvi se bo s startne rampe v danski prestolnici pognal Francoz Jeremy Leclorq (B&B Hotels - KTM) ob 16. uri, zadnji, ki ne bo branilec naslova Pogačar, temveč njegov španski moštveni kolega Marc Soler, pa ob 18.55. Etapo bomo, kot vse do konca letošnjega Toura, na Sportalu pospremili v živo.

Zaradi vremenske napovedi, ki je omenjala možnost dežja v večernih urah, bodo favoriti za etapno in skupno zmago štartali v prvem delu preizkušnje. Že prvi dan tako pričakujemo ogromno napetosti, vse ekipe pa bodo pogledovale tudi proti nebu, saj veter danes piha, kar je sicer značilno za ta del Evrope, povrhu vsega pa lahko ponagaja tudi kakšna ploha. Če je še včeraj vremenska napoved kazala poslabšanje vremena po 18. uri, je zdaj že ob 16. uri možno, da kaplje namočijo cestišče, kar bi dodatno otežilo delo kolesarjem.

Prvi od Slovencev se bo na traso podal slovenski državni prvak v kronometru Jan Tratnik ob 16.13, Primož Roglič bo štartal ob 16.20, Tadej Pogačar ob 17.05, Matej Mohorič in Luka Mezgec pa ob 17.41 in 17.51.

Pogačar izpušča generalko, Roglič ne

Na povsem ravninskem kronometru Pogačar in Roglič ne spadata med favorite. "Ne mislim, da lahko zmagam. Dal bom vse od sebe. Zapleten je. Lahko sem zelo dober, vendar bomo morali počakati. Vsak kronometer je drugačna zgodba, drugačen pristop. Nova izkušnja bo. Vremenska napoved je takšna, kot je. Na začetku je videti dobro, nato je mogočega nekaj dežja. Odločili smo se, da štartam v tretji skupini. Zame je to najudobnejša rešitev," pred prvo etapo pravi Pogačar, ki pa se ni odločil, da bo danes preizkusil progo po ulicah Köbenhavna in bo kolesaril le ob svojem predvidenem času.

Zato pa so iz Jumbo-Visme sporočili, da bo Roglič pred velikim nastopom odšel še na generalko ob 13.15: "Videti je precej tehničen kronometer. Štartamo, vsak je zase. Komaj čakam na začetek."

Glede na kakovost v vožnji na čas utegneta visoko poseči tudi slovenski državni prvak v kronometru Tratnik in prejšnji četrtek drugouvrščeni na Karteljevem Mohorič.

Kdo so favoriti?

Favoriti za današnjo zmago pa so svetovni prvak Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Švicarja Stefan Küng (Groupama-FDJ) in Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) ter domačin Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl).

V soboto kolesarje čaka druga etapa na Danskem, ravninska, 202,2 kilometra dolga trasa od Roskildeja do Nyborga, do konca Toura, 24. junija v Parizu, pa bodo prevozili skoraj 3.350 kilometrov, premagali 61 kategoriziranih vzponov, čakajo jih številni nevarni tlakovani odseki v peti etapi, pa vroče temperature v Alpah in Pirenejih …

Startni časi slovenskih kolesarjev: 16:13, Jan Tratnik (Bahrain Victorious) 16:20, Primož Roglič (Jumbo-Visma) 17:05, Tadej Pogačar (UAE Emirates) 17:41, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) 17:51, Luka Mezgec (BikeExchange – Jayco)

