Ko je Tadej Pogačar leta 2019 navdušil vodstvo UAE Emirates in ves kolesarski svet z odličnimi predstavami in končnim tretjim mestom na Vuelti, je padla odločitev, da mu prihodnje leto dajo priložnost nastopiti na slovitem Touru.

Ekipa, s katero je takrat na dirki vseh dirk nastopal, je bila na udaru, saj ni bila konkurenčna tekmecem. Zlasti Jumbo-Vismi, ki so imeli vse pod nadzorom. Do odločilnega kronometra predzadnji dan, ko je mladi slovenski kolesarski virtuoz pokazal mojstrovino in se z zmago zapisal med nesmrtne.

Naslednje leto so okoli njega zgradili bistveno bolj kakovostno zasedbo in v velikem slogu je osvojil še drugi Tour. Delo mu je olajšal največji tekmec Primož Roglič, ki je moral zaradi padcev kmalu zapustiti francosko kolesarsko pentljo. Tudi letos sta oba slovenska šampiona osrednja favorita za končno zmago, zato bo zanimivo videti, kakšne predstave bosta pokazala.

Kdo bo osvojil Tour de France? Tadej Pogačar 145 glasov + 32,29%

Primož Roglič 292 glasov + 65,03%

Jonas Vingegaard 3 glasov + 0,67%

Aleksandr Vlasov 2 glasov + 0,45%

Daniel Martinez 2 glasov + 0,45%

Geraint Thomas 1 glasov + 0,22%

Nekdo drug 4 glasov + 0,89% Oddanih 449 glasov

"Pripravljeni smo za to. Ne bi nas smelo skrbeti."

Pogi se z dejstvom, da ga v ekipah, ki imajo konkurente za najvišja mesta, želijo sklatiti z vrha, ne obremenjuje. Kolesari po svoji poti: "Delamo naše stvari. Imamo močno ekipo. Fantom zaupam. Pripravljeni smo na vse napade. Motivirani smo za tri tedne."

Tudi tretjič zapored bi rad doživel ta občutek na cilju na Elizejskih poljanah. Foto: AP Photo/Daniel Cole

Na Touru je jasno kot beli dan, da je izjemno nepredvidljiv prvi teden, saj je napetost čutiti tudi v pelotonu, kjer si kolesarji skušajo izboriti ugodne pozicije. Zato tudi ravninske etape predstavljajo poseben izziv, česar se Tadej dobro zaveda: "Nepredvidljiv teden je. Veter, ravnina, kocke. Kot ekipa smo zelo močni. Ne rabimo biti agresivni. Opravljati moramo svoje delo, se boriti za pozicije. Pripravljeni smo za to. Ne bi nas smelo skrbeti."

V takšnih trenutkih, ko je ozračje napeto, je ključno, da glava ostane mirna. Sproščenost pri Pogačarju je dobra kakovost, saj ni paničen, temveč uživa, ko je na tnalu veliko. Od kje prihaja ta sproščenost, je na novinarski konferenci v Köbenhavnu razložil: "Ne vem. Mislim, da imam okoli sebe dobre ljudi, dobro ekipo. Nimam negativnih dejavnikov. Zaupamo drug drugemu, zato smo bolj sproščeni pred največjo dirko na svetu."

"Rumeni majici nikoli ne rečeš ne"

Zaveda se, da je dirkanje tri tedne dolga perioda, v kateri se lahko zgodi, da imajo kolesarji slabši dan. Tudi najboljši kolesar na svetu je le iz mesa in krvi: "Ne moreš imeti vsak dan perfektnega dne. Upajmo, da ne bo prišel na Touru. Da bomo preživeli težke trenutke."

Letos ima najmočnejšo ekipo doslej. Verjame vanjo. Foto: Reuters

Če je prvo leto dirkanja na Dirki po Franciji prišel do rumene majice predzadnji dan, jo je lani oblekel že po osmi etapi in je vse do konca ni slekel. Letos bo imel priložnost, da se to zgodi že prej. "Njegov" vzpon na La Planche des Belles Filles bo na sporedu v sedmi etapi, ko se bodo favoriti za končno zmago zagotovo udarili med seboj, medtem ko se bo med njimi naredila razlika že prvi dan po ulicah Köbenhavna, na katerih bo 13,2 kilometra dolg kronometer.

"Če je priložnost, da se dobi rumeno majico, potem jo vzameš. Vsi jo želijo dobiti. Odgovornost pride z njo. Vse podelitve, obveznosti, a je to del našega posla. Rumeni majici nikoli ne rečeš ne," ni ovinkaril prvi mož lestvice Mednarodne kolesarske zveze UCI, ki se je nato dotaknil še uvodnega kronometra na Danskem, kjer bodo od petka do nedelje potekale tri etape: "Ne mislim, da ga lahko zmagam. Dal bom vse od sebe. Zapleten je. Lahko sem zelo dober, vendar bomo morali počakati. Vsak kronometer je drugačna zgodba, drugačen pristop. Nova izkušnja bo."

"Prvi dan je vedno pod vprašajem, a čuti, da je pripravljen tudi za kronometer"

In po zmagi na generalki na dirki Po Sloveniji je v zadnjih desetih dneh nekaj treninga namenil prav vožnji na čas: "Malce sem si vzel tudi čas za počitek, prav tako naredil trening za kronometer. Še enkrat sem šel prevoziti 12. etapo (konča se na Alpe d'Huez, kjer se pričakuje veliko Slovencev, op. a.). Mislim, da sem pripravljen na štart. Ni velikega vprašaja. Prvi dan bomo že videli. Če primerjam z lani, ni pretirane razlike. Morda sem bolj samozavesten. A je vsako leto drugače. Sicer pa je isti občutek priti na Tour kot na vsako drugo dirko. Vedno sem nekoliko nervozen."

Zaveda se, da ga do rumene majice čaka težka pot. Foto: Guliverimage

Svoj nastop na Dirki po Franciji bo začel v petek ob 17.05 in bo imel dober pregled, kako so se pred njim odrezali preostali favoriti za končno zmago. Roglič bo denimo štartal že ob 16.20, njegov moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Jonas Vingegaard ob koncu druge skupine ob 16.42, tik pred Pogijem pa se bosta na cesto podala ena od favoritov za etapno zmago Filippo Ganna in Wout van Aert. "Prvi dan je vedno pod vprašajem. Mislim, da sem tudi za kronometer pripravljen," je še dejal Pogačar, ki bo na štartni listi nekoliko prej zaradi morebitne spremembe vremena, ki je predvidena ravno okoli 18. ure, ko bi sicer prvotno videli najboljše kolesarje.

Pomembne pa bodo tudi ure 24. julija v Parizu, kjer ima član UAE Emirates cilj še tretjič zapored stati na najvišji stopnički oblečen z rumeno majico – svetim gralom kolesarstva.