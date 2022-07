"Pogi je zver." "Superheroj, sam proti zlikovcem." "Kako je mogoče, da premaga svetovnega prvaka?"

Za nami je prva etapa 109. Dirke po Franciji, 13 kilometrov dolg ravninski kronometer v Köbenhavnu na Danskem, na katerem je slovenski superzvezdnik, številka ena svetovnega kolesarstva in glavni favorit za skupno zmago na dirki, Tadej Pogačar, osvojil tretje mesto. In to s precej rezervirano vožnjo. Na mokrih in spolzkih ulicah danske prestolnice 23-letnik iz Klanca pri Komendi ni tvegal, a je vseeno pokazal osupljivo formo. "Pogi je prava pošast," ugotavljajo ljubitelji kolesarstva na Twitterju, težko mu bo kdo preprečil še tretje zaporedno zmagoslavje na francoski pentlji, so prepričani.

Zbrali smo nekaj zanimivih odzivov s Twitterja po prvi etapi letošnje Dirke po Franciji.

"Tadej Pogačar je kot Bruce Willis v Kristalni džungli (šesti del franšize Umri pokončno, op. p.), kot Pierce Brosnan v Jamesu Bondu, Tom Cruise v Misiji nemogoče … Superheroj, sam proti zlikovcem. Prava pošast."

Tadej Pogacar es Bruce Willis en la Jungla de Cristal, Pierce Brosnan en James Bond, Tom Cruise en Misión Imposible... Superhéroe, solo contra los malos, una bestia. #TDF2022 — Jajalo (@Jajalo_) July 1, 2022

"Mislim … Tadej Pogačar je neverjeten. Nimam besed. Kako lahko tukaj, na ravninskem 13-kilometrskem kronometru, zaostane samo dve sekundi za Woutom in prehiti Ganno?? Kako????????"

I mean... Tadej Pogacar is incredible. Lost for words, how does he get 2nd here on a flat 13km tt and 2 seconds behind Wout and ahead of Ganna?? How???????? — Nathan (@NathanCT12) July 1, 2022

"Skoraj povsem raven kronometer in mitski hribolazec premaga aktualnega svetovnega prvaka v vožnji na čas ter MVDP. Tadej Pogačar je neverjeten. Ne, resno, to je neverjetno ..."

Nearly flat ITT and the mythical climber beats the reigning TT world champ and MVDP. Tadej Pogacar is unbelievable. No seriously this is unbelievable.. https://t.co/YEohTfAld6 — Alex (@llcoolalexander) July 1, 2022

"Pogačar vs Roglič: težko oceniti po tem kronometru. Različne razmere & pripravljenost tveganja. Vseeno, Tadej je bil danes zvezda. Eden njegovih najboljših kronometrov sploh."

pogacar vs roglic: hard to access this tt. different conditions & risk affinity. still, tadej was stellar today. one of his finest tts ever. — Cogo (@CogoGeneral) July 1, 2022

"Stanje med favoriti za skupno zmago na Dirki po Franciji po prvi etapi."

CG favoritos al título del Tour de Francia tras la etapa 1.



Tadej Pogacar

Jonas Vingegaard a 8

Primoz Roglic a 9

Adam Yates a 16

Geraint Thomas a 18

Aleksandr Vlasov a 24

Daniel Martínez a 37

Romain Bardet 38

Nairo Quintana a 42

Enric Mas a 49

Rigoberto Urán a 1:07 — Diego Rueda JR. (@RuedaBici) July 1, 2022

"Tadej, ki je takoj osvojil tretje mesto in si priboril prednost pred preostalimi velikimi igralci. Kakšen fenomen."

Tadej che subito fa terzo prendendo vantaggio sui restanti big



Che fenomeno #TourdeFrance #Pogacar — Harrier4 (@4Harrier) July 1, 2022

"Kolesarski Twitter, vem, da vsi razmišljamo o tem: Tadej Pogačar, če želi, lahko postane tudi svetovni prvak v kronometru. Ali karkoli že hoče."

Twitter ciclismo, sé que todxs los pensamos: Tadej Pogačar, si le da la gana, puede ser campeón del mundo de contrarreloj. O de lo que quiera. — Carls (@carlsverag) July 1, 2022

Tadej Pogacar, el pequeño caníbal. — Javier Carbonell 🎤 (@xaviercarbonell) July 1, 2022

"Danes je Tadej Pogačar Primožu Rogliču sporočil: Oprosti, ampak na Touru me ne boš premagal. Če sem ti pobegnil za devet sekund na 13-kilometrskem kronometru, te bom v gorah pokončal in na zadnjem 40-kilometrskem kronometru obsodil."

Hoy Tadej Pogačar le dijo a Primoz Roglič: lo siento, pero no me vas a ganar el Tour de Francia. Si te metí 9 segundos en una crono de 13km, en la montaña te acabo y en la crono final de 40km te sentencio. #TDF2022 — Carls (@carlsverag) July 1, 2022

Tadej Pogacar is a beast 🔥🔥#TourDeFrance2022 🚴🏼‍♂️ — JDelwin (@JohnDelwin) July 1, 2022

"Tadej Pogačar, to je ves tvit."