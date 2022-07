Pogačar vpleten v padec: S členki sem zadel v ograjo, trenutno še malce boli

"V zadnjih treh km je prišlo do zapletov, sam sem se umaknil v ograjo. S členki sem zadel vanjo, trenutno še malce boli. Vseeno sem prišel varno do cilja in upam, da so bili vsi, ki so bili udeleženi v padcu, v redu. Tudi v naši ekipi sta bila dva ujeta v padce," je po etapi za RTV Slovenija povedal Tadej Pogačar, ki je v cilj prišel kot 152., a so mu prireditelji, kot preostalim nesrečnikom, ki jih je ustavil zadnji padec pripisali 82. mesto in izničili zaostanek.

Tadej Pogačar ostaja tretji v skupnem seštevku in najboljši mladi kolesar na Dirki po Franciji. Foto: Reuters

First rule of Fight Club is: you do not talk about Fight Club pic.twitter.com/aSJ1Eed5Mp

Današnja 202,2 kilometra dolga etapa od Roskildeja do Nyborga je bila večji del dneva precej dolgočasna, že takoj po staru je uspelo pobegniti Dancu Magnusu Cortu Nielsenu (EF Education - EasyPost), Norvežanu Svenu Eriku Bystromu (Intermarche Wanty Gobert Materiaux) ter Francozoma Pierreu Rollandu in Cyrilu Bartheju (B&B Hotels – KTM), a jih je glavnina ves čas držala na manj kot dveh minutah razlike.

Na prvih kategoriziranih gorskih ciljih letošnjega Toura, treh vzponih četrte kategorije, sta se Skandinavca otresla Francozov, ki nista želela dovolj aktivno sodelovati v begu, Cort Nielsen je nato pobral vse tri gorske točke in osvojil pikčasto majico najboljšega hribolazca, Bystrom pa je bil nagrajen z nazivom najbolj borbenega kolesarja v etapi.

A bega je bilo konec še preden so kolesarji prišli do 18-kilometrskega mostu Storebaelt, tik pred njim pa je prišlo do prvega padca v etapi. Še en padec se je zgodil takoj, ko so kolesarji prišli na most, v tega je bil vpleten tudi nosilec rumene majice, Belgijec Yves Lampaert (QuickStep Alpha Vinyl). Nesrečniki, ki so izgubljali čas v padcih so potrebovali nekaj časa, da so se spet priključili glavnini, to jim je uspelo še preden so spet prišli na kopno.

V zaključku etape je bilo kaotično. Foto: Guliverimage

A na kopnem je nervoza le še naraščala in že znotraj zadnjih treh kilometrov etape se je med prerivanjem za pozicije zgodil še en množični padec, v tega pa je bil vpleten tudi slovenski šampion Tadej Pogačar (UAE Emirates). Večini sprinterskih favoritov se je uspelo izogniti težavam, v klasičnem ciljnem sprintu pa se je zmage veselil Nizozemec Fabio Jakobsen (QuickStep alphy Vinyl).

"Nisem opazil dogajanja za seboj, saj me je ekipa pripeljala v dober položaj po koncu mostu. Na zadnji ravnini sem lahko ostal za Moerkoevom, nato pa sem ostal na Van Aertovem kolesu. Pred zaključkom sva malce zadela s Saganom, a na srečo ostala na kolesu, potem pa sem se lahko pognal mimo ostalih dveh v zadnjih 150 m. Ko tako povem, se sliši enostavno, a temu ni tako. Za to trdo garamo, za te trenutke dirkamo. O zmagi na dirki po Franciji sanjam že 15 let," je še dejal današnji zmagovalec. STA

"Danes je neverjeten dan. Zame je bil to dolg proces vračanja po tistem padcu, veliko ljudi mi je na tej poti pomagalo. Zdaj jim lahko to podporo končno poplačam, da vidijo, da vse skupaj ni bilo zastonj. Vesel sem, da še lahko dirkam in zmagujem. To je poseben dan," je za organizatorje dirke dejal 25-letni Jakobsen.

Drugo mesto je zasedel Belgijec Wout van Aert (Jumbo-Visma) in prevzel skupno vodstvo na dirki. Vodi tudi v seštevku za zeleno majico, ki je njegov cilj na letošnjem Touru.

Wout van Aert je novi lastnik rumene majice. Foto: Reuters

Primož Roglič (Jumbo-Visma) je bil z 38. mestom danes najboljši med Slovenci, Luka Mezgec (Slo/BikeExchange – Jayco) je bil 47., Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 58., Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) in Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) pa 82., tako kot še številni kolesarji, ki jih je ustavil zadnji padec v etapi. Ker se je ta zgodil znotraj zadnjih treh kilometrov etape, so bili vsi zaostanki izničeni.

V skupnem seštevku je Pogačar tretji, Roglič osmi, Tratnik 16, Mohorič 31. in Mezgec 143.

Jutri se kolesarji s 182 kilometrov dolgo etapo od Vejleja do Sonderborga poslavljajo od Danske. Dirka se bo nato v torek, 5. julija nadaljevala v Franciji.

Dirka po Franciji, potek 2. etape:

Izidi druge etape:

1. Fabio Jakobsen (Niz/Quick-Step Alpha Vinyl) 4;34:34

2. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma)

3. Mads Pedersen (Dan/Trek - Segafredo)

4. Danny van Poppel (Niz/Bora - Hansgrohe)

5. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin – Deceuninck) vsi isti čas

6. Peter Sagan (Svk/TotalEnergies)

7. Jeremy Lecroq (Fra/B&B Hotels – KTM)

8. Dylan Groenewegen (Niz/BikeExchange – Jayco)

9. Luca Mozzato (Ita/B&B Hotels – KTM)

10. Hugo Hofstetter (Fra/Arkea Samsic) isti čas

…

38. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma)

47. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange – Jayco)

58. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious)

82. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious)

82. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) vsi isti čas

…

Skupni vrstni red:

1. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 4;49:50

2. Yves Lampaert (Bel/QuickStep - Alpha Vinyl) + 0:01

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 0:08

4. Filippo Ganna (Ita/Ineos Grenadiers) 0:11

5. Mads Pedersen (Dan/Trek – Segafredo) 0:12

6. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin – Deceuninck) 0:14

7. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 0:16

8. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 0:17

9. Bauke Mollema (Niz/Trek – Segafredo) 0:18

10. Dylan Teuns (Bel/Bahrain Victorious) 0:21

...

16. Jan Tratnik (Slo/Bahrain - Victorious) 0:26

31. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 0:44

143. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange – Jayco) 1:35

...

Cilj: Sprinterji so se izognili zadnjemu množičnemu padcu, Fabio Jakobsen pa se je veselil etapne zmage!

2,3 km do cilja - Množičen padec! Na tleh množica kolesarjev. Tudi Tadeja Pogačarja je ustavil padec vsaj tridesetih kolesarjev, a ker se je ta zgodil znotraj zadnjih treh kilometrov etape, slovenski as ne bo izgubil časa.

A big crash here, and it looks like 🇸🇮@tamaupogi is involved!



Une lourde chute à 2km de l'arrivée, @tamaupogi est tombé !#TDF2022 pic.twitter.com/NR1FCYXutE — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

3 km do cilja - Kolesarji so spet na kopne, začenja se bitka za pozicije. Na tleh se je znašel Bob Jungels (AG2R Citroën).

8,5 km do cilja - Glavnina je spet združena. Veter kolesarjem ne povzroča večjih težav. Na čelu glavnine se je pojavil tudi Jan Tratnik (Bahrain Victorious). Rumeni Lampaert je sicer pomemben člen sprinterskega vlaka moštva QuickStep - Alpha Vinyl in bo danes delal za Fabia Jakobsena.

10 km do cilja - Skupina z Rigobertom Uranom lovi glavnino, zdaj zaostaja še 34 sekund. Medtem je bil za najbolj bojevitega kolesarja dneva razglašen Norvežan Sven Erik Bystrom (Intermarche Wanty Gobert Materiaux).

14 km do cilja - Kolesarji vozijo proti vetru, glavnina se je raztrgala na dva dela, druga z Rigobertom Uranom in še nekaj nesrečniki, ki so se znašli na tleh, vozi 1:19 za prvo skupino. Ekipi Jumbo-Visma in UAE Emirates sta odlično zaščitili oba slovenska zvezdnika na dirki, Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja.

20 km do cilja - Še en padec na mostu, na tleh tudi rumeni Yves Lampaert. Alberto Dainese naj bi se pri tem padcu poškodoval. Lampaert je hitro ujel glavnino. Tudi v drugem padcu ni bilo Slovencev.

💥A crash in the peloton has seen the Yellow Jersey down! He's back off again!



💥🇧🇪@yveslampaert est victime d'une lourde chute ! Il est vite reparti, mais son @MaillotJauneLCL est en danger#TDF2022 pic.twitter.com/6ZLAHgU7U2 — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

21 km do cilja - Padec v glavnini! Na tleh se je znašel tudi Kolumbijec Rigoberto Uran, ki na rezervnem kolesu nadaljuje z dirko, pa Američan Kevin Vermaerke in Magnus Cort. Glavnina je raztrgana, vsi Slovenci so se izognili težavam.

🇨🇴 @UranRigoberto is caught up in a crash and is having to chase back already!



Coup dur pour 🇨🇴 @UranRigoberto ! Il est victime d'une chute !#TDF2022 pic.twitter.com/X8Z1RTWuBy — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

31 km do cilja - Glavnina je ujela še Bystroma in tempo je v poskočil. Na čelu glavnine so kolesarji Jumbo-Visme, Lotta Soudala, Ineosa, QuickStepa in Groupame FDJ.

🇳🇴 @sebystrom is caught by the peloton! He's had a strong day out front!



🇳🇴 @sebystrom est repris par le peloton ! Le Norvégien aura effectué une belle journée à l'avant !



Direction the Grand Belt Bridge...#TDF2022 pic.twitter.com/iD2VyfPxJR — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

40 km do cilja – Bystrom ima še kakšnih 25 sekund prednosti pred glavnino, na čelu te se občasno pojavita tudi Pogačarjev UAE Emirates in Mezgečev BikeExchange, v ospredju kolesari tudi Jumbo-Visma s Primožem Rogličem. Rus Aleksander Vlasov (Bora – Hansgrohe) se je ustavil s predrto pnevmatiko in nato hitro spet ujel glavnino, padli so Martijn Tusveld (DSM), Patrick Konrad (Bora Hansgrohe) in Krist Neilands (Israle – Pemier Tech), ki pa tudi nadaljujejo z dirko.

52 km do cilja - Norvežan vozi dobrih 50 sekund pred glavnino, na čelu te so večinoma kolesarji moštev BokeExchange - Jayco in Jumbo-Visma.

57 km do cilja - Magnus Cort Nielsen je v glavnini, v begu vztraja le še Sven Erik Bystrom.

🇳🇴 @sebystrom is resisting the break as the gap drops drastically



🇳🇴 @sebystrom tente un dernier baroud d'honneur !#TDF2022 pic.twitter.com/l4pD5iJgVy — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

62 km do cilja - Po letečem cilju je prednost vodilne dvojice spet nekoliko narasla, zdaj pa je glavnina močno pospešila in zaostanek spet spravila na manj kot 20 sekund. Veter se krepi, ko se približujejo ožini Veliki pas, kjer jih čaka 18 koilometrov dolg most.

💨 We hope you're sitting comfortably! There should be some crosswind action coming up!



💨 On espère que vous êtes assis confortablement !#TDF2022 pic.twitter.com/Z954nRXxlb — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

70 km do cilja - Ubežnika imata le še dobroih 20 sekund prednosti pred glavnino.Bystrom je na letečem cilju pobral 20 točk, Cort Nielsen 17, v glavnini pa so se spopadli sprinterji in Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal) je bil hitrejši od Wouta van Aerta (jumbo-Visma) ter Petra Sagana (TotalEnergies). Za njimi so se zvrstili še Cristophe Laporte (Jumbo-Visma), Fabio Jakobsen (QuickStep - Alpha Vinyl), ...

Izidi letečega cilja, Kalundborg (126.9 km):

1. Bystrom 20 točk

2. Cort Nielsen 17

2. Ewan 15

4. Van Aert 13

5. Sagan 11

6. Laporte 10

7. Jakobsen 9

8. Lecroq 8

9. Morkov 7

10. Boasson Hagen 6

11. Küng 5

12. Gaudu 4

13. Geniets 3

14. Walcheid 2

15. Stuyven 1

85 km do cilja – Prednost vodilne dvojice počasi, a vztrajno kopni, zdaj je le še nekaj več kot dve minuti. Počasi se prebujajo sprinterji, ki se bodo že na letečem cilju v Kalundborgu (75,3 km pred ciljem) spopadli za prve točke dneva (20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1), glavni boj za zeleno majico pa bo v cilju v Nyborgu, kjer je za zmagovalca na voljo 50 točk (50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2).

🏁 85KM



The gap is dropping! The break now has a lead of only 2'13" over the peloton!



L'écart baisse, l'échappée n'a plus que 2'13" d'avance sur le peloton !#TDF2022 pic.twitter.com/q5gHyr7kIN — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

Danes zeleno majico nosil Belgijec Wout van Aert (Jumbo-Visma), ki pa je v tem seštevku drugi in ima 17 točk, prvi je vodilni na dirki Yves Lampaert (QuiskStep – Alpha Vinyl) z 20 točkami, tretji pa Tadej Pogačar s 15.

Med favoriti za današnjo zmago so spinterski asi, kot sta Nizozemca Dylan Groenewegen in Fabio Jakobsen, pa Avstralec Caleb Ewan, Danec Mads Pedersen, Belgijca Van Aert in Jasper Philipsen, morda tudi slovaški zvezdnik Peter Sagan, ki je na Tourih osvojil rekordnih sedem zelenih majic.

100 km do cilja – V vodstvu zdaj ostajata le še Cort Nielsen in Bystrom, Rolland in Barthe sta počakala glavnino. Danec in Norvežan imata 2:55 prednosti. V prvih dveh urah etape je bila povprečna hitrost 44,2 km/h.

118 km do cilja – Magnus Cort je osvojil tudi tretji gorski cilj, z Bystromom pa imata zdaj že minuto prednosti pred Rollandom in Barthejem ter tri minute pred glavnino.

🤩@MagnusCort will wear the polka dot jersey tomorrow. And this is what it means to him! ⚪🔴



🤩 @MagnusCort est assuré de porter le @maillotapois demain, et visiblement ça signifie beaucoup pour lui ! ⚪🔴#TDF2022 pic.twitter.com/3N3NCqwBDz — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

125 km do cilja - Skandinavca zdaj vozita že 25 sekund pred Francozoma in skoraj tri minute pred glavnino. Ob cesti kolesarje bodri res veličastna množica ljudi.

Foto: Reuters

129 km do cilja - Magnus Cort Nielsen (EF Education - EasyPost) je dobil še drugi gorski cilj dirke in bo po današnji etapi oblekel pikčasto majico.

Coup double pour 🇩🇰 @MagnusCort qui passe en tête au sommet de la Côte d’Høve Stræde (CAT 4️⃣). #TDF2022 ⚪️🔴 pic.twitter.com/7lrtOS95JI — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 2, 2022

135 km do cilja - Cort in Bystrom vozita 15 sekund pred Rollandom in Barthejem ter 2:55 pred glavnino,

140 km do cilja - Prvi gorski cilj je osvojil Magnus Cort (EF Education - EasyPost), ki zdaj vodi v točkovanju za pikčasto majico. Corta je na gorskem cilju izzval le Bystrom, Francoza Rolland in Barthe pa sta nekoliko zaostala.

⚪🔴 After a fierce battle, 🇩🇰 @MagnusCort scores the first KOM point of the #TDF2022.



⚪🔴 Après une grosse bagarre, 🇩🇰 @MagnusCort marque le premier point pour le @maillotapois du #TDF2022. pic.twitter.com/gVbgHPY7z4 — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

145 km do cilja - Glavnina vodilno četverico drži na kratko, razlika se ves čas giblje med 1:30 in 2:00, trenutno imajo vodilni nekaj čez dve minuti prednosti. Bližajo se prvi kategorizirani klanci letošnjega Toura, pred kolesarji so trije vzponi četrte kategorije, Asnaes Indelukke, Hove Straede in Karup Strandbakke. Na vsakem bo na voljo le ena točka za najboljšega.

💨The first hour of racing has seen an average speed of 48.58km/h.



⏱The break have 1'47" over the peloton.



💨La première heure de course a été couverte à une vitesse moyenne de 48.58km/h.



⏱L'échappée a 1'47" d'avance sur le peloton.#TDF2022 pic.twitter.com/WrrSOuJH81 — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

163 km do cilja - Ubežna četverica zdaj vozi dobri dve minuti pred glavnino. V prvi uri etape je bila povprečna hitrost kolesarjev 48,58 km/h.

182 km do cilja - Na čelu glavnine je večinoma moštvo QuickStep - Alpha Vinyl, prednost ubežnikov se je ustalila okoli minute in pol. Trenutno kolesarji vozijo proti vetru (ta piha z 20 km/h), prav veter utegne biti danes pomemben dejavnik v etapi.

Danska v teh dneh resnično diha z Dirko po Franciji, kolesarje je na pot v Roskildeju pospremila nepregledna množica ljudi:

🤩 What a crowd! Thank you Denmark!



🤩 Quelle foule ! #TDF2022 pic.twitter.com/zIsXXPsuHb — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

188 km do cilja – Prednost ubežne četverice se je približala dvema minutama, Magnus Cort v skupnem seštevku za vodilnim Lampaertom zaostaja le 21 sekund, kar pomeni, da je trenutno v virtualni rumeni majici.

Na zadnjih dveh Tourih je Tadej Pogačar poleg rumene majice osvojil tudi belo za najboljšega mladega kolesarja na Dirki po Franciji. Danes 23-letni as iz Klanca pri Komendi vozi svojo 43. etapo na Touru, lastnik bele majice je bil na 34 od teh, 31 po vrsti.

Kolesarji so bili na startu odlično razpoloženi, tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič sta navijače pozdravljala nasmejana do ušes:

All smiles this morning 😄



Beaucoup de sourires ce matin ! 😄#TDF2022 pic.twitter.com/hUfRaLdpSk — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

196 km do cilja – Takoj po uradnem startu se je iz glavnine izstrelil Danec Magnus Cort Nielsen (EF Education - EasyPost), priključili so se mu še Norvežan Sven Erik Bystrom (Intermarche Wanty Gobert Materiaux) ter Francoza Pierre Rolland in Cyril Barthe (B&B Hotels – KTM). Glavnina se je hitro sprijaznila s sestavo ubežne skupine in četverica je hitro prišla do minute prednosti.

Rumeno majico vodilnega danes brani presenetljivi zmagovalec včerajšnjega kronometra, Belgijec Yves Lampaert (QuickStep - Alpha Vinyl).

Foto: Reuters

12.39 - Direktor dirke Christian Prudhomme je zamahnil z zastavico in dirka se je z manjšo zamudo začela zares! Danes je startalo vseh 176 kolesarjev. Takoj po uradnem startu so se začeli napadi.

🚩 The race is now on, and the first attacker is 🇩🇰 @MagnusCort!



🚩 La course est lancée, et le premier attaquant est Danois : 🇩🇰 @MagnusCort !#TDF2022 pic.twitter.com/cvVSOWauzu — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

Start - Ob 12.15 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo v Roskildeju, ob 12.35 se bo druga etapa 109. Dirke po Franciji začela tudi zares.