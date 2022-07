Višina investicij, ob katerih se ti zvrti #video

Nekoč je bila dežela Vikingov, znana je po pisatelju Hansu Cristianu Andersenu, otroci hrepenijo po njihovih igračah Lego, zdaj je uspešna sodobna država. Govora je o Danski, ki je v teh dneh v središču pozornosti zaradi slovite dirke Tour de France. Pogledi so uperjeni proti šampionom, kot sta Tadej Pogačar in Primož Roglič. Za severno evropsko državo velja, da je kolesarjem prijazna, glavno mesto Köbenhaven pa je bilo denimo leta 2015 prvič in 2019 še enkrat izbrano za kolesarsko prestolnico sveta. V zadnjih desetih letih je mesto vložilo 200 milijonov evrov za ureditev kolesarske infrastrukture, v letu 2022 bo Danska denimo v kolesarstvo po vsej državi investirala dobrih 60 milijonov evrov, letos pa je bil Köbenhavn prvič v zgodovini celo gostitelj začetka slovite dirke Tour de France.

Rumene kolesarske steze, rumene zastave, rumeno obarvani smetnjaki, rumene preproge ob vstopu v objekte … nemudoma padejo v oči ob sprehodu po Köbenhavnu. Rumena zabava se je v danskem glavnem mestu začela že s sredino predstavitvijo ekip, na kateri je bilo le v parku Tivoli pred odrom za kolesarje deset tisoč ljudi. Uvodni dan tekmovanja je bilo ob 13,2 km dolgi progi za kronometer navkljub deževnemu popoldnevu več kot stootisoč ljubiteljev kolesarstva in tistih radovednežev, ki jih premamijo spektakli, kot je denimo Tour de France. Zagotovo bo lepa kulisa tudi naslednja dva dneva, ko bo karavana še kolesarila po Danski.

V kolikor se kakšna od drugih držav odloči za tovrstno potezo, kot se je Danska, in, razumljivo, mastno plača takšno gostoljubje, jim organizator Dirke po Franciji nameni tri dni dirkanja po njihovi državi.

Ogromna množica ljudi že na prvi dan Toura. Navijače ni zmotil niti dež, da se ne bi v takšnem številu zbrali ob trasi. Foto: Reuters

Na Danskem verjamejo, da se bo vložek v višini 20 milijonov evrov povrnil iz naslova turizma. Tako bo Danska do 3. julija živela za Tour de France. Za globalni spektakel, ki si ga bo tako ob progi kakor tudi prek televizijskih zaslonov ogledalo ogromno ljudi.

Zanimivi podatki o kolesarjenju na Danskem Devet od desetih Dancev ima kolo.

Na Danskem je približno 12 tisoč kilometrov kolesarskih prog.

Kolesa so v Köbenhavnu v krepki številčni prednosti pred avti. Razmerje je 5:1 v korist koles.

Vsak delovnik vsi kolesarji v Köbenhavnu skupaj prevozijo 400-krat daljšo razdaljo, kot je dolga trasa Dirke po Franciji. To znaša okoli 1,4 milijona kilometrov dnevno.

Danski minister za promet je za leto 2022 potrdil novo, dobrih 60-milijonsko investicijo za potrebe kolesarske infrastrukture, v prihodnjih letih pa bo v ta namen vloženih kar 440 milijonov evrov. Danci zelo pogosto uporabljajo kolo kot prevozno sredstvo. Foto: Guliverimage V zadnjih desetih letih je Köbenhaven vložil 200 milijonov evrov za kolesarsko infrastrukturo.

Leta 2015 je bil Köbenhaven izbran za najbolj kolesarsko mesto na svetu. Nazadnje je ta naziv prejel leta 2019.

V Köbenhavnu 44 odstotkov poti v službo ali izobraževalne ustanove opravijo s kolesom.

Köbenhaven ima več kot 386 kilometrov kolesarskih stez.

Most Dronning Louise je eden najbolj prometnih kolesarskih predelov Danske, ki ga dnevno prečka več kot 40 tisoč kolesarjev.

Kolesarji letno zmanjšajo emisije CO2 za 20 tisoč ton.

Vsak prevožen kilometer s kolesom namesto z avtom pomeni pridobitev enega evra v zdravstvene namene.

V času kolesarskega spektakla poroka

Prvotno bi moral Köbenhaven že lani gostiti začetek Toura, vendar so morali zaradi epidemije bolezni covid-19 na Danskem počakati na letošnje leto.

Vse skupaj se je torej začelo v petek s posamično vožnjo na čas na trasi v dolžini 13,2 kilometra, ki jo bodo lahko navadni smrtniki danes celo prevozili, ko se bo karavana peljala od Roskildeja - začetek sobotnega dne je pred znamenito katedralo, kjer je pokopan vikinški kralj Harald Bluetooth Gormsson - do Nyborga, kjer bo zadnjih 20 kilometrov 202,5 kilometra dolge trase potekal po znamenitem mostu Great Belt Bridge.

Približno pet tisoč prostovoljcev v teh treh dneh pomaga, da bo danski del Dirke po Franciji izpeljan do popolnosti, kot si v tej severni evropski državi želijo.

V danski prestolnici je kolo sveto in najbolj uporabljeno prevozno sredstvo. Kar nekaj zanimivosti je povezanih s kolesom na Danskem. V času kolesarskega spektakla bo v soboto med 14. in 15. uro denimo organizirana množična poroka v Falledparken v predelu Østerbro, kjer bo kolesarski festival FestiVelo. Pari se bodo poročili na kolesih, strošek pa je 950 danskih kron (slabih 130 evrov).

Danci niso pozabili na malenkosti. Tudi prehodi za pešce in kolesarje so obarvani v barve Dirke po Franciji. Foto: Reuters

Na rojstvo, na zadnjo vožnjo s kolesom

Danci kolesarijo praktično vsepovsod in ob praktično vsaki priložnosti. Tudi na rojstvo otroka. Da, prav ste prebrali. Kolesarska infrastruktura je namreč tako varna in dodelana, da lahko ženske hitreje pridejo do porodnišnice s kolesom kot s kakšnim drugim prevozom. Nič nenavadnega ne bo, če boste na ulicah videli dva ali nekaj več tednov stare otroke, ki jih bodo starši prevažali v temu primernih vozičkih za kolo.

Ljubitelji kolesarstva na Danskem od blizu spremljajo številko ena kolesarstva Tadeja Pogačarja ... Foto: Reuters

Na Danskem je možno izpeljati tudi zadnjo vožnjo osebe. V Köbenhavnu je namreč pogrebnica Sille Kongstad, ki krste s kolesom pripelje do cerkva, pokopališč ali krematorija. Tipična žalna slovesnost poteka tako, da tisti, ki so se zadnjič prišli posloviti od preminule osebe, hodijo ob Kongstadovi.

Nič nenavadnega ne bo niti, če boste posameznike videli prevažati pohištvo na kolesu. V času božičnih praznikov je tega še nekoliko več v izobilju, ko ljudje v domove vozijo celo božične smreke.

in zvezdnike Jumbo-Visme na čelu z Rogličem, Van Aertom in domačim matadorjem Vingegaardom. Foto: Guliverimage

Na splošno je kolesarska arhitektura v Köbenhavnu dobro zasnovana. Kolesarji imajo celo ločene mostove, da so v največji meri umaknjeni od preostalega prometa. V tem mestu je kolesar na prvem mestu. Zato ni nič nenavadnega, da so si zaželeli gostiti del Dirke po Franciji. Sploh pa si ne predstavljamo, kakšna eksplozija navdušenja bi bila, če bi morebiti rumeno majico na cilj na Elizejske poljane pripeljal njihov matador Jonas Vingegaard, ki ob velikem navdušenju na sredini predstavitvi ekip ni mogel zadržati čustev. Moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi ob Rogli in Tadeju Pogačarju (UAE Emirates), ki je sicer prvi dan na kronometru dal vedeti, da misli še tretjič zapored osvojiti sveti kolesarski gral, spada med osrednje favorite za osvojitev dirke vseh dirk.

Ne glede na razplet pa je jasno, da so Danci že zmagali, saj so za prihod Toura vse pripravili do potankosti in s srcem živijo za globalni dogodek.