Bosta Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard še privila konkurente za rumeno majico?

V sobotnem uvodu 112. Dirke po Franciji jo je nekaterim favoritom zagodel veter, tako sta denimo Primož Roglič in Remco Evenepoel proti Tadeju Pogačarju in Jonasu Vingegaardu izgubila 39 sekund. Danes bi utegnila Pogačar in Vingegaard še povečati razliko, saj je trasa najdaljše etape letošnjega Toura, 209-kilometrska preizkušnja od Lauwin-Planqueja do Boulogne-sur-Mera z okoli dva tisoč višinskimi metri tudi dovolj zahtevna, da dirke najverjetneje ne bodo nadzorovale šprinterske ekipe. Začelo se bo ob 12.15, v cilju najboljše pričakujejo ob 17.20.

"Danes je bilo skozi celotno traso polno odsekov z ozkimi cestami skozi vasi, ves čas je bilo treba paziti, saj na takšnih cestah hitro pride do padca. Jutri ne bo nič drugače," je po včerajšnjem divjem uvodu 112. Toura razlagal športni direktor Pogačarjeve ekipe UAE Emirates Andrej Hauptman. Tudi danes kolesarje čakata peklensko dirkanje in tudi močan veter, ki je včeraj poskrbel za prve pomembnejše razlike v skupnem seštevku.

Foto: zajem zaslona

Če sta Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard s pomočjo moštvenih kolegov v trenutku, ko je veter razbil glavnino kakšnih 20 kilometrov pred ciljem, ostala med vodilnimi, sta Primož Roglič in Remco Evenepoel do cilja izgubila debelih 39 sekund. Danes bo trasa še bolj razgibana, štirje kategorizirani klanci so razvrščeni v drugem delu dneva, dva eden za drugim v zadnjih desetih kilometrih etape, in to poleg vetra predstavlja imeniten poligon za nove napade in še večje premike v razpredelnici.

Etapa z okoli dva tisoč višinskimi metri je primerna za strokovnjake za klasike, v prvi vrsti Pogačarja in nizozemskega asa Mathieua van der Poela. Ta bo v ekipi Alpecin - Deceuninck branil rumeno majico, ki si jo je včeraj priboril Jasper Philipsen, povsem mogoče pa je, da si jo bosta ekipna tovariša celo izmenjala. A kandidatov za etapno zmago je na pretek, trasa je na kožo pisana Woutu van Aertu, Mattiasu Skjelmoseju, Kévinu Vauquelinu, Magnusu Cortu ali močnejšim šprinterjem, kot je denimo lanski dobitnik zelene majice Biniam Girmay.

Posebej motivirani bodo danes najverjetneje tudi favoriti v skupnem seštevku, ki so včeraj izgubljali čas v vetru, v prvi vrsti Primož Roglič in dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel.

Foto: zajem zaslona

Druga etapa letošnjega Toura se bo z zaprto vožnjo začela ob 12.15, 20 minut kasneje naj bi kolesarji prevozili kilometer nič in začelo se bo zares. Prvi kategorizirani klanec tekmovalce čaka na 104. kilometru, to je Cote de Cavron de Saint Martin (1,2 kilometra/pet odstotkov). Na 154. kilometru v Enocqu je leteči cilj, nato na 179. kilometru klanec tretje kategorije Cote du Haut Pichot (1,1 kilometra/devet odstotkov), ki bo najverjetneje že poskrbel za selekcijo. V zadnjih desetih kilometrih kolesarje čakata še Cote de Saint Etienne au Mont (1,1 kilometra/9,4 odstotka) in Cote d'Outreau (0,8 kilometra/osem odstotkov). S tega je do cilja še pet kilometrov, povsem v zaključku pa gre spet navzgor. Spet bo napeto, v cilju kolesarje pričakujejo med 17.20 in 18. uro.

Skupni vrstni red po prvi etapi Toura: 1. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin - Deceuninck) 3:53:01

2. Biniam Girmay (Eri/Intermarche - Wanty) + 0:04

3. Soeren Waerenskjold (Nor/Uno - X Mobility) 0:06

4. Anthony Turgis (Fra/TotalEnergies) 0:10

5. Matteo Trentin (Ita/Tudor Pro) isti čas

6. Clement Russo (Fra/Groupama - FDJ)

7. Paul Penhoet (Fra/Groupama - FDJ)

8. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma - Lease a Bike)

9. Marius Mayrhofer (Nem/Tudor Pro)

10. Samuel Watson (VBr/Ineos Grenadiers)

...

18. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) isti čas

26. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla)

67. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick - Step) 0:49

79. Primož Roglič (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) isti čas

108. Matej Mohorič (Slo/Bahrain - Victorious) 1:16

...

