Udarec za Primoža Rogliča: Ni idealno, a smo omejili škodo

Slovenski veteran Primož Roglič in mladi belgijski as Remco Evenepoel sta največji imeni, ki sta bili žrtvi vetra v uvodni etapi Dirke po Franciji. Dva pomembna favorita za končno zmago na 112. Touru sta proti najmočnejšima kolesarjema na dirki Tadeju Pogačarju in Jonasu Vingegaardu že danes izgubila 39 sekund. "Ni idealno," priznavajo v Rogličevi ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe.

"Primož je etapo končal z nekaterimi kandidati za stopničke," se je v pogovoru z novinarji po etapi tolažil športni direktor Red Bull - BORE - hansgrohe Rolf Aldag. "Zavestno nismo želeli tvegati, tudi jutri ne bomo. Toda nedeljska etapa bo še zahtevnejša in bo zahtevala nekaj več tveganja. To bo zelo tehnična etapa, današnja ni bila. Nismo bili v idealnem položaju, a smo omejili škodo," je Nemčeve besede prenesel Val 202.

Roglič v skupnem seštevku zaseda 81. mesto, za Pogačarjem in Vingegaardom ima 39 sekund zaostanka, za nosilcem rumene majice, današnjim zmagovalcem Jasperjem Philipsenom 49. Nemško-avstrijska ekipa je imela danes obilico smole, Florian Lipowitz je imel okvaro v času, ko je glavnina drvela z izjemno hitrostjo, in je potem porabil ogromno energije in časa, da jo je spet ujel.

Roglič je sicer že pred etapo za britansko televizijo ITV pojasnjeval, da ne čuti pritiska. "Če sem iskren, mi je vseeno. Mislim, predstavljati si to ali ono ... Kot sem že rekel, ali imam deset Dirk po Franciji, eno ali pa nobene, to ne bo obrnilo moje kariere na bolje. Ne bo je spremenilo. Zmagal sem na nekaj dirkah. Na to sem prekleto ponosen. In tukaj bomo poskušali uživati."

V nedeljo kolesarje na Touru čaka zahtevnejša druga etapa, z dobrimi 209 kilometri od Lauwin-Planqueja do Boulogne sur Mera najdaljša na letošnji dirki. Imela pa bo şkoraj dvakrat toliko višinskih metrov kot uvodna.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: