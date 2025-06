Znani polfinalisti Halleja, nosilci zanesljivi v Londonu

Na teniškem turnirju ATP v Halleyu v Nemčiji so znani vsi štirje polfinalisti. Za mesto v finalu se bosta med seboj pomerila drugi in tretji nosilec, domačin Alexander Zverev ter Rus Danil Medvedjev, v drugem polfinalu pa se bosta udarila Rus Karen Hačanov in Kazahstanec Aleksandre Bublik. V Londonu so se v polfinale turnirja Queen's prebili prvopostavljeni Španec Carlos Alcaraz, pa drugi nosilec, Britanec Jack Draper in Čeh Jiri Lahecka.