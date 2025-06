Belgijcu Meeusu v sprintu šesta etapa dirke po Švici

Kot so napovedovali strokovnjaki, je šesto, 186,7 kilometra dolgo etapo kolesarske Dirke po Švici od Chura do Neuhausen am Rheinfalla odločil sprint glavnine. Dobil ga je kolesar ekipe Red Bull-Bora hansgrohe, Belgijec Jordi Meeus, ki je imel v zaključku več moči od Italijana Davideja Ballerinija, tretje mesto je zasedel Britanec Lewis Askey.

Etapa je imela v prvem delu nekaj vzponov, ki pa velike selekcije niso povzročili. Skupina štirih kolesarjev je sicer poskušala s pobegom, a veliko možnosti ni imela. Ne samo, ker je bila to praktično edina ali vsaj zadnja možnost za zmago sprinterskih specialistov, ki jih zaradi pomanjkanja ravninskih etap, na dirki ni veliko, ampak tudi zaradi tega, ker je bil v ubežni skupini tudi Francoz Romain Gregoire, kar nekaj časa vodilni na dirki.

Francoz je sicer v peti etapi zaostal, a njegov zaostanek je še vedno predstavljal nevarnost, tako da mu konkurenti nikakor niso dovolili, da bi se še tremi somišljeniki odpeljal preveč naprej.

Gregoire je to sam uvidel, 44 kilometrov pred ciljem je zmanjšal ritem in pustil Švicarjema Stefanu Küngu in Mauru Schmidu ter Avstralcu Harry Sveeny, da sami nadaljujejo beg. Bili so složni, se dobro borili, a sprinterske ekipe, v prvi vrsti Lotto, ki je računal na Arnauda De Liea, jim vendarle niso dopustile, da bi v cilj prišli pred glavnino.

Točno kilometer pred ciljem so jih ujeli, Küng, specialist za kronometer, je nato še enkrat poskusil, a daleč ni prišel. Odločil je sprint, po katerem se je 13. zmage v karieri veselil Meeus.

Gal Glivar je z istim časom kot zmagovalec zasedel 51. mesto, Matej Mohorič je zaostal 17 sekund in se uvrstil na 65. mesto.

Etapa ni vplivala na skupni vrstni red. V vodstvu sta še naprej dva Francoza, Kevin Vauquelin (Arkea B&B Hotels) ima 29 sekund prednosti pred Julianom Alaphilippom, Portugalec Joao Almeida na tretjem mestu zaostaja 39 sekund. Slovenca nista v ospredju.

V soboto bo spet na sporedu zahtevnejša etapa z zaključnim vzponom. Dokončno se bo dirka odločila v nedeljo, ko se bodo tekmovalci merili v zahtevnem kronometru.

