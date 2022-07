Kolesarji ameriške profesionalne ekipe EF Education-EasyPost tudi na letošnji Dirki po Franciji žanjejo pozornost s svojimi vpadljivimi dresi. Letos so naredili še korak dlje, k že tako opazni opremi so dodali še crocse. V paru plastičnih obuval je včeraj na zmagovalnem odru poziral tudi Danec Magnus Cort, ki je oblekel pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih.

Pri ameriški kolesarski ekipi EF Education-EasyPost nadaljujejo sodelovanje s podjetjema Rapha in blagovno znamko ulične mode Palace Skatebord, ki so za kolesarje in kolesarke njihove ekipe tudi za letošnjo Dirko po Franciji izdelali drese, ki na vsakem koraku plenijo pozornost.

Z izstopajočo stilsko idejo so začeli že leta 2020 na Dirki po Italiji, domnevno zato, da bi se njihovi že tradicionalno rožnati dresi razlikovali od roza majice, ki jo obleče vodilni kolesar na dirki, in ker se je izkazala kot odlična promocijska poteza, pri njej vztrajajo.

Magnus Cort je novi vodilni v razvrstitvi najboljših na gorskih ciljih. Foto: Reuters

Tako so poseben komplet pripravili tako za moško (EF Education-EasyPost) kot za žensko ekipo EF Education-Tibco-SVB, ki nastopa oz. bo nastopala na letošnji izvedbi Toura. Ženski Tour (Tour de France Femmes) se bo začel na dan zadnje etape moškega, torej v nedeljo 24. julija, in bo trajal deset dni. Prva etapa se bo začela v Parizu pri Eifflovem stolpu in končala na Elizejskih poljanah tako kot moška različica Toura.

Pri ekipi EF so že na Dirki po Italiji 2020 na račun svojih dresov poželi ogromno simpatij. Foto: EF Pro Cycling

Iz podjetja Rapha, ki za kolesarje EF oblikuje drese od leta 2019, so pred Girom leta 2020 sporočili, da so se za sodelovanje z blagovno znamko Palace odločili, ker so želeli, da bi njihovi kolesarji dobili kolesarsko "opravo", kakršne v kolesarski karavani ne pomnijo. Foto: EF Pro Cycling

Oblikovalci so tudi pri letošnji dresih ohranili tipično rožnato barvo, a so ji dodali zelenkaste risane junake, ki jim je težko določiti vrsto. V podobnem stilu so tudi čelade in kolesa, za dodaten faktor privlačnosti so poskrbeli še s crocsi, ki so jih kolesarji nosili že na predstavitvi ekipi v Köbenhavnu, Magnus Cort, vodilni v razvrstitvi najboljših na gorskih ciljih, v soboto tudi med pogovori z mediji in še bolj opazno na zmagovalnem odru.

Foto: A.S.O./Aurélien Vialatte

V čast Touru za kolesarke

"Zamenjava dresov je naš način počastitve žensk v športu in Toura za ženske. To je divje, drzno in vznemirljivo obdobje za svet kolesarstva, ki bi se moralo zgoditi že zdavnaj," je ob predstavitvi novih dresov povedal Jonathan Vaughters, izvršni direktor ekipe EF Education-EasyPost team.

"Za našo ekipo je velika čast, da lahko pred začetkom Tour de France Femmes nastopa v teh dresih. Obe dirki bosta izjemni, mi pa se bomo borili, da naši dresi in naše sporočilo v mesecu juliju ostanejo na čelu dirke," še sporoča Vaughters.

Drese je seveda možno kupiti, a so zaloge zelo omejene, zato velja pohiteti.

