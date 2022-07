Kazni na Touru za lastnika rumene majice, Pogačarjevega ekipnega kolega ...

Številni kolesarji se zgražajo nad pravilom, ki veleva, da morajo na točno določenem delu trase odvreči odvečne bidone. V veljavi je že od lanskega aprila, a kolesarjem še ni prišel pod kožo.

Na dirki vseh dirk so se nekateri kolesarji spozabili v tretji etapi. Vodilni na dirki in lastnik rumene majice Wout van Aert (Jumbo-Visma), Marc Soler (UAE Team Emirates), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Mikkel Honoré (QuickStep-AlphaVinyl) in Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) so odvrgli bidone na nepravem mestu in bili kaznovani s 500 švicarski franki. V primeru druge kršitve bodo kolesarji deležni enominutnega pribitka v skupnem seštevku, hkrati bodo morali plačati tisoč švicarskih frankov. V primeru tretjega ignoriranja pravil je lahko tekmovalec diskvalificiran z dirke.

Wout van Aert mora biti tako v nadaljevanju dirke pazljiv, da si ne privošči več tovrstnih početij. Zlasti, če bi se mu to pripetilo še dvakrat. Takrat bi bilo zanj Dirke po Franciji najverjetneje konec, prav tako slovo od sanj po osvojitvi zelene majice za najboljšega po točkah..

V tretji etapi je bil kaznovan tudi Quinn Simmons (Trek-Segafredo), pri njem pa je bil razlog vožnja izven trase dirke, za kar so ga tako kot zgoraj omenjene kolesarje kaznovali s 500 Švicarji in odvzemom 25 točk na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Povrhu vsega je dobil še kazen 20 sekund v skupnem seštevku, odvzem 40 točk v seštevku zelene majice in točko v seštevku pikčaste majica za najboljšega hribolazca.