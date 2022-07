Šef Primoža Rogliča sproža alarm

Uvod v letošnji Tour de France je bil z navijaškega vidika nad pričakovanji. Kulisa na Danskem je bila v treh dneh izjemna. Ob progi je bilo ogromno navijačev, ki so naredili kolesarski spektakel še toliko večji.

A je zaradi večjega števila navijačev tudi več skrbi glede okužb s koronavirusom, ki je spet v porastu v Evropi. V Franciji beležijo porast, zato določene v karavani ob vstopu v deželo galskih petelinov skrbi, da ne bi virus našel poti do ekip.

"Nihče ne nosi več mask in ljudje preprosto ne vedo, kako pomembno je držati distanco. To je največji izziv v primerjavi z lanskim letom," je za VeloNews v skrbeh dejal direktor ekipe Jumbo-Visme Richard Plugge.

Na Danskem smo se lahko sami prepričali, da je v prostorih, kjer so kolesarji, obvezna maska, in so vsi deležniki spoštovali pravila, medtem ko je ljudje ob progi niso imeli. In le-ti hitro najdejo pot tudi ekipnih avtobusov, kjer je največja bojazen, da lahko pride do morebitnega prenosa koronavirusa na kakšnega tekmovalca ali koga iz spremljevalnega dela ekipe.

Pri Jumbo-Vismi so lahko po danski operaciji zadovoljni z izkupičkom. Wout van Aert ima na sebi rumeno majico vodilnega, prav tako je lastnik zelene majice, ki mu predstavlja osrednji cilj na Dirki po Franciji. Jonas Vingegaard in Primož Roglič sta med tistimi, ki bi radi v Pariz prikolesarili v rumeni majici, najbližje prvemu favoritu Tadeju Pogačarju. Za njim zaostajata osem oziroma devet sekund.

In ta teden bodo prišle na vrsto nove etape, pri katerih bodo morali najboljši pokazati močne noge. Petkova na znameniti La Planche des Belles Filles bo predstavljala poseben izziv.