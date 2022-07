Peter Sagan jezen na Van Aerta: O tem bodo odločali sodniki

32-letni slovaški sprinterski as, letos član francoske ekipe TotalEneries, meni, da ga je danes v ciljnem sprintu tretje etape 109. Toura v Sonderborgu oviral Belgijec Wout van Aert (jumbo-Visma). Ta je v boju za zmago z Nizozemcem Dylanom Groenewegnom (BikeExchange – Jayco) ter rojakom Jasperjem Philipsenom (Alpecin – Deceuninck) res lezel proti ogradi na desni strani ceste in zapiral prostor Saganu, a med kolesarjema ni prišlo do nobenega stika, Belgijec pa tudi ni sunkovito in na videz namerno oviral tekmeca.

"Vse ste lahko videli po televiziji. Jaz sem vesel, da sem še tu v enem kosu."

Slovak je bil po etapi jezen, Van Aertu je takoj po prečkanju ciljne črte nekaj govoril, novinarjem pa kasneje dejal: "Ne morem soditi, za te stvari imamo sodnike. Vse ste lahko videli po televiziji. Jaz sem vesel, da sem še tu v enem kosu. Zagotovo nisem srečen, ampak ponavljam, o tem ne morem soditi sam, za to imamo sodnike."

Je Van Aert oviral Sagana? Ocenite sami.

🎥 A slow-motion look at that finish! It was a close one!



🎥 Revivez le sprint final en slow-motion !#TDF2022 pic.twitter.com/xIqbhxp6r4 — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2022

Van Aert: Ne vem, zaradi česa se pritožuje

"V cilju sem ga videl, ko je pripeljal mimo mene, nekaj mi je poskušal povedati, pa ga v tistem hrupu nisem nič razumel. Ne vem, zaradi česa se pritožuje. Ne vem, kje zadaj je bil in kaj se je tam dogajalo," je o dogodku povedal Van Aert, ki je na prvih treh etapah letošnjega Toura osvojil tri druga mesta, a vodi v skupnem seštevku dirke in bo v torek, ko se ta nadaljuje v Franciji, spet nosil rumeno majico. Belgijec sicer vodi tudi v seštevku za zeleno majico.

"Vse je bilo popolno, bil sem v odličnem položaju, na koncu pa je nekaj zmanjkalo. Začel sem svoj sprint, nato pa mi je začelo zmanjkovati prostora in kar naenkrat sem bil tik ob ograji in brez možnosti za zmago," se je še pritoževal Sagan in se izogibal konkretnejšim obtožbam. Na koncu je celo diplomatsko dodal: "Bila sta hektična dva dneva, bil je hektičen zaključek, ampak to je normalno za Tour de France."

Kdo bo osvojil Tour de France? Tadej Pogačar 1110 glasov + 31,71%

Primož Roglič 2278 glasov + 65,07%

Jonas Vingegaard 41 glasov + 1,17%

Aleksandr Vlasov 7 glasov + 0,20%

Daniel Martinez 5 glasov + 0,14%

Geraint Thomas 11 glasov + 0,31%

Nekdo drug 49 glasov + 1,40% Oddanih 3501 glasov

Saganov šef vesel: To pomeni, da ima noge za zmago

Saganova nejevolja pa nadvse veseli šefa ekipe TotalEnergies Jeana-Reneja Bernaudeauja. "Dobro je, da je Sagan nezadovoljen. Ko je tak, pomeni, da ima dobre noge, in najpomembnejše pri vsem je, da jih je spet našel. Tour se je šele začel, še bo imel priložnosti in mislim, da je najboljši takrat, ko ima nekaj težav. Današnji dogodki so odlična novica, spet smo dobili odličnega Sagana," je povedal za francosko televizijo. "Sagan ima noge za zmago in zato je po porazu malce razburjen, ampak tako pač je. To so sprinterji, sprinti so nasilni, normalno je, da je jezen," je še povedal Bernardeau.

Preberite še: