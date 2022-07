Razlika je v pogojih za uvrstitev v kategorijo najboljših mladih kolesarjev.

Medtem ko na dirki Po Sloveniji za naziv najboljšega mladega kolesarja lahko kandidirajo kolesarji, mlajši od 23 let, je na Dirki po Franciji ta meja postavljena višje, in sicer pri 26 letih.

Pogoji za belo majico na dirki vseh dirk so se v zgodovini sicer spreminjali - odvisni so tudi bili od obdobja, ki ga je določeni kolesar preživel med profesionalnimi kolesarji -, a od leta 1987 velja pravilo, da v razvrstitvi za najboljšega mladega kolesarja lahko kandidirajo kolesarji, ki bodo 1. januarja po Touru še vedno mlajši od 26 let.

Zmagovalec skupne razvrstitve najboljših mladih kolesarjev je tisti, ki znotraj te starostne kategorije doseže najboljši skupni čas na dirki.

Kolumbijec Nairo Quintana je v razvrstitvi najboljših mladih kolesarjev zmagal dvakrat (2013 in 2015). Foto: Guliverimage

Bela majica (v francoščini Maillot blanc), ki jo kot najboljši mladi kolesar te dni nosi Tadej Pogačar, se je na Dirki po Franciji prvič pojavila leta 1968, a je takrat imela drugačen pomen. Kolesar, ki je nosil belo majico, je bil najboljši v kombinaciji razvrstitve v skupnem seštevku, v točkovanju in na gorskih ciljih.

Šele leta 1975 je bela majica začela označevati najboljšega mladega kolesarja na dirki (mlajšega od 26 let), je zapisano na uradni spletni strani francoskega Toura.

Francoz Thibaut Pinot je bil najboljši mladi kolesar na Touru leta 2014. Foto: Guliverimage

Od leta 2015 je sponzor bele majice podjetje Krys, pred tem je v obdobju 2004-2014 majico sponzorirala češka Škoda. Nosilec bele majice za vsako etapo, ki jo preživi v beli majici, zasluži 300 evrov, medtem ko zmagovalec skupnega seštevka najboljših mladih kolesarjev prejme nekaj več kot 20 tisoč evrov.

V Sloveniji je ta znesek bistveno nižji. Nosilec bele majice v etapi prejme 50 evrov, zmagovalec v skupni razvrstitvi pa 250 evrov, je zapisano v biltenu najpomembnejše slovenske kolesarske dirke.

Prvi nosilec bele majice najboljšega mladega kolesarja na Touru je bil italijanski kolesar Francesco Moser, ki je pozneje uresničil napovedi, ki so se v povezavi z njim pojavljale ob zmagi med mladimi kolesarji. Leta 1977 je postal svetovni prvak v cestni vožnji in leta 1984 še zmagovalec Gira. Dobil je tudi deset klasik, vključno s tremi izvedbami prestižne tlakovane dirke Pariz-Roubaix.

V zgodovini Toura je samo šest kolesarjev, ki so istega leta zmagali tako v seštevku mladih kolesarjev kot skupnem seštevku dirke. Poleg Tadeja Pogačarja še Laurent Fignon (1983), Jan Ullrich (1997), Alberto Contador (2007), Andy Schleck (2010) in Egan Bernal.

Zanimivo je, da je Bernal v razvrstitvi mladih kolesarjev zmagal tudi na dirki Po Sloveniji, in sicer leta 2016, ko je bil star 19 let (v skupni razvrstitvi je bil takrat četrti). Na zaključku 2. etape s ciljem na Golteh mu je belo majico predal prav Primož Roglič, s katerim sta bila štiri leta pozneje tekmeca v boju za skupno zmago na Touru.

This is the photo of Egan Bernal and Primož Roglič together on the podium from 2016 at Tour of Slovenia



(For those asking after I was speaking about it with @antmccrossan on yesterday’s stage) 😁 pic.twitter.com/Rmh6j01Ler