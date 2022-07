Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če spremljate Dirko po Franciji ste ga zagotovo že opazili. Luke Maguire je tista oseba, ki je vedno ob Tadeju Pogačarju, medtem ko ta odgovarja na novinarska vprašanja, in tista, ki jo novinarji, kadar želimo po uradni poti stopiti v stik s komerkoli iz ekipe UAE Emirates, najpogosteje nagovarjamo. Kdo je 29-letni Irec? Kako je sodelovati z najboljšim kolesarjem na svetu in kdo bo po njegovem mnenju dobil letošnji Tour de France?

Luke Maguire je vedno tam, kjer je Tadej Pogačar. Vsaj tako se zdi na prvi pogled.

Tudi na dirki Po Sloveniji, ki je sredi junija potekala na slovenskih tleh, in seveda na letošnji Dirki po Franciji.

Foto: Ana Kovač

V UAE v isti sezoni kot Pogačar

Luke Maguire, ljubitelj kolesarstva iz majhnega irskega mesteca Wexford, se je ekipi UAE Emirates priključil sredi sezone leta 2019. Pred tem je najprej kot predstavnik za stike z mediji skrbel za špansko prokontinentalno ekipo Caja Rujal, nato delal za družbo Velon, ki s pomočjo miniaturnih kamer na kolesih profesionalnih kolesarjev zagotavlja atraktivne posnetke z dirk in zanimivo statistiko, povezano s kolesarskimi dirkami.

"Preko Velona sem spoznal ogromno ljudi iz sveta kolesarstva in po naključju mi je nekdo iz ekipe UAE povedal, da v ekipi iščejo osebo, ki bi skrbela za odnose z mediji v angleškem jeziku. Tako se je začelo," nas je na svojo pot do ekipe UAE popeljal Maguire, s katerim smo se pogovarjali po koncu 2. etape dirke Po Sloveniji.

Foto: Ana Kovač

24-urni delovnik

Ali gre za 24-urni delovnik, nas je zanimalo. "Tako nekako, nikoli se povsem zares ne izklopiš, ampak takšen je pač profesionalni šport. Večina ljudi je med konci tedna prosta, medtem ko se naš delavnik takrat šele začne. Takrat smo najbolj zasedeni, takrat se vse dogaja. Mislim, da je pri mojem delu najpomembnejše to, da sem vedno na voljo, vedno dosegljiv, da pa znam uživati tudi v bolj zatišnem obdobju tedna ali sezone."

Vuelta 2019, dirka za zgodovino ekipe UAE

Prvi teren z ekipo UAE je bila za Maguirja Dirka po Španiji leta 2019. Povsem po naključju ravno tista dirka, ki je takrat komaj 19-letnega Gorenjca, novinca na tritedenskih dirkah, izstrelila v svetovno kolesarsko orbito. Skromen fant iz Komende je takrat šokiral in navdušil s tremi etapnimi zmagami, zmago v skupnem seštevku mladih kolesarjev in fenomenalnim tretjim mestom v skupnem seštevku dirke, ki jo je dobil Primož Roglič.

Prvi teren za Maguierja z ekipo UAE je bila Dirka po Španiji leta 2019, kjer se je Pogačar s tremi etapnimi zmagami, tretjim mestom v skupnem seštevku dirke in prvim med mladimi kolesarji bliskovito izstrelil med kolesarske zvezde. Foto: Luis Angel Gomez / Photogomezspo

"Tadej se je takrat izstrelil na veliko kolesarsko sceno, zato ima ta dirka za nas poseben pomen. To je bilo tudi prvič, da sva se osebno srečala. Na tisti Vuelti je bil kapetan naše ekipe Fabio Aru, veliko kolesarsko ime, na katero smo računali na začetku dirke, a proti koncu je postajalo vse bolj jasno, da smo priča rojstvu nove velike kolesarske zvezde.

Od takrat sva bila s Tadejem skupaj na številnih dirkah in tako bo, kot kaže, tudi letošnje poletje. Po njegovi zaslugi sem precej zaseden, da. Prošnje novinarjev, elektronska sporočila, telefonski klici, usklajevanje, da, precej dela je," je našteval Irec, ki bo večino letošnje sezone prisoten na dirkah, na katerih bo nastopal Tadej Pogačar, čeprav mladi Slovenec, kolesarska številka 1 na jakostni lestvici Mednarodne kolesarske zveze, seveda ni njegova edina zadolžitev. "Delam za ekipo UAE, ne samo za Tadeja Pogačarja," je zatrdil.

Maguire ne samo, da skrbi za komunikacijo z mediji in obveščanje javnosti, na dirki kolesarjem ekipe UAE pomaga tudi pri oblačenju majic vodilnih v posameznih razvrstitvah. In kot smo opazili, ne gre samo za majice, ampak tudi za sončna očala, ki se barvno ujemajo z majico vodilnega kolesarja.

Pogačar tak kot pred obdobjem slave

Zanimalo nas je še, ali so Pogačarja cirkus, ki ga obkroža, in mejniki, ki jih postavlja, spremenili ali v osnovi ostaja tak kot prej.

"Ne bi rekel, da se je Tadej kakorkoli spremenil, je pa zagotovo dozorel, medtem ko je njegovo srce še vedno tam in tako, kot je bilo. Zelo je skromen in prizemljen, mislim, da je tako zato, ker izvira iz prav takšne družine. Starši iz tega, kar je in kar dosega, ne ustvarjajo nikakršne drame.

Rekel bi, da Tadej izhaja iz zelo zdravega družinskega okolja, ki mu zagotovo pomaga. Čeprav je deležen ogromno pozornosti in ljudje od njega ogromno pričakujejo, sam vse skupaj jemlje zelo sproščeno. Za svoja leta je izjemno zrel in profesionalen."

Foto: Ana Kovač

Tiha samozavest, ki navdihuje okolico

Na vprašanje, kdaj ga je Tadej najbolj presenetil, je odgovoril, da ga preseneča iz dneva v dan. "Tadej ima neko tiho samozavest, ki ti daje vedeti, da bo dosegal velike stvari. In s tem navdihuje tudi preostale. Zaradi njega si vsi želijo doseči še več, kot bi si sicer."

Na koncu nas je zanimalo še, kdo bo po njegovem mnenju dobil letošnji Tour, in odgovor je bil pričakovan. "Slovenec. Vem, da sem pristranski, a iz osebnih razlogov bi si seveda želel, da bi bil to Tadej," je odgovoril Luke Maguire, ki pri svojem delu sledi načelu Pripravi se na najhuje, pričakuj pa najboljše.

"Za zdaj nam s Tadejem to kar lepo uspeva," se nasmehne.