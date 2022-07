Pogačar: Van Aert je bil zelo očitno najmočnejši, vse je razbil

"Kaj sem počel, ko je Jumbo-Visma sprožila napad? Vozil sem svoje kolo in se boril za dober položaj v skupini," je novinarjem v Calaisu, cilju četrte etape letošnje Dirke po Franciji, odgovarjal zmagovalec zadnjih dveh Tourov in prvi favorit za letošnjo skupno zmago Tadej Pogačar. "Lahko smo pričakovali nekaj takšnega. Wout van Aert je bil danes zelo očitno najmočnejši, vse je razbil. Zaslužil si je zmago," je še povedal 23-letnik s Klanca pri Komendi, ki ostaja tretji v skupnem seštevku in bo še naprej nosil belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.

"Ni bil prav stresen dan"

Pogačar se v prvih dneh svojega tretjega Toura odlično drži, čeprav njegove etape šele prihajajo. Pravo moč bo pokazal šele na prvih resnejših klancih, za zdaj je njegova prva naloga, da se izogiba težavam. Enako velja tudi za drugega slovenskega aduta Primoža Rogliča. Zadnjemu to uspeva nekoliko boljše, Pogačar se je namreč na Danskem že zapletel v padec, Roglič je bil do zdaj skoraj neviden, kar je odlično.

No, Pogačarja tudi malce bolj napeto dirkanje ni pretirano ganilo. "Ni bil prav stresen dan, bilo je celo malo boljše kot na Danskem. Na koncu je šlo precej hitro in van Aert je bil vroč. Prihod na zadnji klanec je bil malce hektičen, ampak to smo pričakovali. Če je že kakšna ekipa sposobna pripraviti kaj takšnega, je to Jumbo-Visma. To so že naredili in tukaj so super močni. Danes so bili najmočnejši," je "Pogi" še povedal po današnji etapi in dodal: "Prebijal sem se iz ozadja, ko je van Aert poletel. Videl sem, da je za seboj pustil tudi Jonasa Vingegaarda in takrat me je nehalo skrbeti, saj sej doumel, da če že, ga bomo lahko lovili skupaj."

Jutri bo bolj pestro. "Veselim se napornega dne."

Sredina peta etapa, 157 kilometrov dolga preizkušnja od Lilla do Arenberg Porte du Hainauta, bo spet izjemno nevarna za favorite za skupno zmago. Kolesarje namreč čaka enajst odsekov s tlakovci, ki jih je proslavila legendarna preizkušnja Pariz – Roubaix. Pogačar se je na tlakovce letos navajal na Dirki po Flandriji. "Jutri bo zahtevnejša etapa, veselim se napornega dne, a brez težav in padcev v naši ekipi. Vsi se bomo zelo zabavali, še posebej ljudje, ki bodo etapo spremljali s kavča," pravi zvezdnik moštva UAE Emirates.

Magnus Cort je zmagal na enajstih od dvanajstih gorskih ciljev letošnjega Toura. Foto: Guliverimage

Danec zrušil 64 let star rekord, toda ...

Eden najbolj aktivnih kolesarjev v začetku letošnjega Toura je zagotovo Danec Magnus Cort Nielsen (EF Education – EasyPost). Ta je dobil enajst od dvanajstih gorskih ciljev, tudi danes je večji del etape preživel v begu in si še za dva dni zagotovil kolesarjenje v prestižni pikčasti majici, ki jo nosi najboljši hribolazec na dirki. "Dober občutek je. Že zjutraj smo načrtovali, da poskušam osvojiti pet točk, kar mi je tudi uspelo. Za menoj je popoln dan," je povedal 29-letni Danec.

Ko je osvojil prvih osem gorskih ciljev Toura, je podrl tudi 64 let star rekord Španca Federica Bahamontesa, ki je na Touru leta 1958 zmagal na prvih sedmih gorskih ciljih. A je ob tem treba dodati, da je Cort Nielsen osvojil klance četrte kategorije, ki je leta 1958 sploh še niso poznali, medtem ko je Bahamontesu (leta 1959 je "Orel iz Toleda" tudi osvojil Dirko po Franciji, danes pa ima gospod častitljivih 93 let) podvig uspel na veliko resnejših klancih v Pirenejih.

Ne bo si kopal groba

Tega se zaveda tudi Magnus. "Čeprav sem zmagal na enajstih klancih, imam samo enajst točk. Nimam jih niti toliko, da bi majico ubranil na enem vzponu najvišje kategorije. Ko prispemo do resnih klancev, se bojim, da bo pikčasta majica menjala lastnika," pravi. Že v sedmi etapi kolesarje čaka vzpon prve kategorije na La Super Planche del Belles Filles, ki bo zmagovalcu prinesel deset točk, z nekaj sreče bi Cort Nielsen lahko pikčasto majico nosil še v osmi etapi, a sam ni optimističen: "Ne bom si kopal groba s tem, da bi na silo branil to majico. Upam tudi na etapno zmago kasneje na dirki, v begu pa potrošim preveč energije. Odslej moram biti bolj varčen. Za zdaj imam dovolj točk, da majico zadržim še nekaj dni in v teh dneh bom užival."

