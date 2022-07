Kdo je v ozadju spletne strani, ki jo poznajo vsi, ki brskajo za kolesarsko statistiko?

Stephan van der Zwan (levo) in Bert Lip sta ustanovitelja spletne strani Procyclingstats.com, ki je skoraj obvezno delovno orodje slehernega kolesarskega novinarja in pomemben vir informacij kolesarskim ekipam.

Na koliko Dirkah po Franciji je nastopil Primož Roglič, kdaj je bil Tadej Pogačar državni prvak v vožnji na čas, koliko profesionalnih zmag ima Matej Mohorič? Vse to in precej več je mogoče izbrskati na spletni strani Procyclingstats.com , ki je skorajda obvezno orodje slehernega kolesarskega novinarja in kolesarske ekipe, saj so tam na voljo izčrpni statistični podatki, povezani s profesionalno kolesarsko sceno. Pogovarjali smo se s Stephanom van der Zwanom, pobudnikom omenjene spletne strani in strastnim kolesarjem, ki je pojasnil, kako njihov koncept dela sploh deluje.

Letos mineva natanko deset let od ustanovitve spletne strani Procyclingstats.com, brez katere si težko predstavljamo spremljanje kolesarskih dirk.

Da, uradno je letos res deseta obletnica. Ideja se je res rodila leta 2012, a stran smo postavili v začetku leta 2014.

V tistem obdobju sem delal kot kolesarski novinar, a sem vedel, da se bo ta zgodba kmalu končala. Tako sva s prijateljem Berthom Lipom, ki je bil takrat še študent − je le 20 let mlajši od mene −, prišla na idejo o spletni strani s kolesarsko statistiko. Pojasnil sem mu svojo vizijo in mu razložil, da v tem trenutku še ne morem prispevati kaj dosti, saj sem še delal kot novinar, on pa je že začel razvijati stran.

Berth Lip je svojo statistično zbirko začel snovati že leta 2007, ko je bil kolesar in je želel na hitro analizirati rezultate svojih tekmecev. Začel je zbirati podatke in jih shranjeval v posebno bazo, ki je danes osnova spletne strani Procyclingstats.

Že dokaj hitro po zagonu strani smo dobili prvi dve veliki stranki, in sicer kolesarski ekipi Quick-Step in Jumbo-Vismo, tako dva sva nekaj prihodka že imela, ne veliko, bolj za hrano in stanarino, pa vendar.

Od takrat naša stran pridno raste, in ravno pred dnevi smo zaposlili še tretjega sodelavca. To pomeni, da smo zdaj trije polno zaposleni v podjetju, imamo pa še nekaj honorarnih sodelavcev. Pa še nekaj. Kupili smo še en kombi, s katerim spremljamo dirke. Krst je doživel na Kriteriju po Dofineji.

Sicer pa je najboljša stran našega dela ta, da ga lahko opravljamo kjerkoli na svetu, pa tudi svojih prostorov nimamo. Jaz, na primer zimo, vedno preživljam v Aziji in delam od tam. Dokler imaš računalnik in internet, lahko delaš kjerkoli na svetu. Zadnjih pet let živim kot digitalni nomad. Zakaj bi bil na enem koncu, ko pa je svet tako velik?

Bi rekli, da gre za stresno delo? Odgovornost je precejšnja. Vsi se zanašamo na vaše podatke.

Res je, odgovornost je velika. Ko gledam prenos dirk, slišim, kako komentatorji prebirajo informacije z naše spletne strani … Seveda občasno prihaja do napak. To pa predvsem zato, ker smo pač v določenem trenutku imeli določene podatke, ki so se pozneje spremenili. A ko se zgodi napaka, v sekundi namreč dobimo pet ali šest mailov s popravki, jo v hipu uredimo.

Vse rezultate dan po dirki še enkrat preverimo, ali je morda zaradi določenih razlogov, zaradi morebitnih sodniških odločitev prišlo do sprememb. K sreči imamo sistem, ki zelo hitro deluje. Mislim, da za to porabimo dve minuti.

Ljudje, ki delajo za vas – za kakšen poklicni krog gre? Za matematike, statistike …?

Iščemo predvsem ljudi, ki do kolesarstva čutijo posebno strast. To je osnova. Če spremljate dirko Tour Down Under, morati budilko nastaviti na 4. uro zjutraj, tega pa ne bi bil pripravljen početi vsak.

Na vaši strani rezultate najdemo praktično takoj po dirki.

Dokaj magično, kajne? V kolesarstvu delam od leta 2008, veliko potujem in poznam ogromno ljudi iz sveta kolesarstva ter Mednarodne kolesarske zveze. Imamo ogromno stikov in s tem tudi veliko podatkov. V času najinega pogovora poteka Dirka po Albaniji in tudi od tam imamo sveže podatke.

Kot zanimivost lahko povem, da noben račun na Twitterju ne spremlja toliko profesionalnih kolesarjev svetovne serije in profesionalnih kolesarskih ekip kot naš. To slišim tudi od kolesarjev. Številni mi namreč pravijo, da prva stvar, ki jo naredijo, ko pridejo na avtobus ali v ekipni avto, je, da na naši spletni strani preverijo rezultate.

Enako je v medijskih središčih, ko se na primer na Dirki po Franciji sprehodim med novinarji, imajo vsi odprto našo spletno stran.

Dober občutek, kajne?

Zelo.

Spletna stran je verjetno danes povsem drugačna kot na začetku?

Res je, a osnova je še vedno ista kot na začetku. Osnova so rezultati, na njihovi podlagi – ne samo končnih, tudi vmesnih rezultatov na letečih in gorskih ciljih – pa prideš do vseh mogočih podatkov, s katerih lahko izpelješ vse mogoče statistike.

Ko je kolesar v begu, lahko na naši strani o njem razberete vse mogoče podatke, in to je tisto, kar ekipe med dirko še posebej zanima. Z zgolj pritiskom na gumb se z aktivacijo podatkovne baze prikaže vsa mogoča statistika. Naše delo je v resnici precej enostavno, je pa v ozadju z razvijanjem sistema ogromno vloženega znanja in dela.

A tudi tu se še ne bomo ustavili. V načrtu imamo še marsikaj, a javno ne bi rad o tem govoril, da nas ne bo kdo posnemal (smeh, op. a.).

Kako pridobite informacije o startnih listah, še preden so te uradno objavljene, informacije o naslednjih dirkah, ki se jih kolesarji nameravajo udeležiti?

Večino informacij črpamo od agencije Cycling Service na Nizozemskem, ki skrbi za večino dirk na Nizozemskem in v Belgiji. Oni so obveščeni o startnih listah, in približno tri tedne pred dirkami obstajajo začasne startne liste, ki pa so približno 80-odstotno zanesljive.

Kar zadeva sezname dirk, ki se jih bodo kolesarji udeležili, jih izdelamo na podlagi njihovih izjav v intervjujih, spremljamo tudi morebitne poškodbe, kar pomeni, da pri kolesarjih, ki so poškodovani, dirke izbrišemo s spletne strani.

Kako si z Bertom Lipov, s katerim sta solastnika podjetja, razdelita delo?

Da, z Bertom sva enakovredna solastnika podjetja. Njegovo delo zajema programiranje in vse čudovite stvari, ki jih vidite na naši strani, za preostalo, torej za komunikacijo z mediji in strankami, pa sem odgovoren jaz.

Omenili ste, da sta bili vaši prvi stranki ekipi Jumbo-Visma in QuickStep, ali to pomeni, da se financirate večinoma s pomočjo profesionalnih kolesarskih ekip?

Da, delno se financiramo iz tega naslova, iz prodaje podatkov ekipam, medijem in različnim organizacijam, delno pa iz oglasov na naši spletni strani. Imamo tudi iPhone App (za Android še ne), ki ga je izdelal belgijski razvijalec, in nam prav tako prinaša nekaj malega prihodka.

Seveda se na stran lahko tudi naročite in tako dobite še več statističnih podatkov in prikaze brez oglasov.

Za ekipo Jumbo-Visma smo denimo izdelali posebno aplikacijo, ki jo imajo v svojih vozilih, kjer si že pred dirko naložijo vse podatke, ki jih lahko spremljajo tudi takrat, ko ni signala, in kot vemo, se to na gorskih etapah zgodi pogosto.

Nekatere ekipe s pomočjo naših podatkov iščejo mlade talente … večina pa jih ima tudi na svoji spletni strani. Večina ekip je naših strank.

Če denimo pogledate spletno stran Juliana Alaphilippa, boste tam našli njegovo celotno statistiko, in če katerega od podatkov spremenim na naši spletni strani, se bo spremenila tudi na njegovi.

Imate podatke, koliko obiskovalcev je vaša stran imela v prvem letu obstoja in koliko jih ima zdaj?

Točnih podatkov ta trenutek nimam, lahko pa povem za primerjavo, da smo imeli maja 2015, v petih mesecih tistega leta, 50 milijonov prikazov strani, letos pa smo tak obisk zabeležili zgolj v enem samem mesecu, kar pomeni, da je obisk res izreden. Obisk raste in stran se razvija. In kot rečeno, imamo še veliko idej.

V povprečju spletno stran Procyclingstats.com mesečno obišče okoli 350 tisoč unikatnih obiskovalcev (unique visitors), vrhunec pa obisk doseže julija, v času Dirke po Franciji, ko po spletni strani brska kar pol milijona obiskovalcev.

Omenili ste, da ste strasten kolesar. Še vedno radi sedete na kolo?

Da! Zelo rad kolesarim s svojim očetom. Star je 80 let in kolesari šele zadnjih pet let, v tem času pa je prevozil ogromno kilometrov, vključno z vzponom na Alp d'Huez, Mont Ventoux in Tourmalet … In to na specialki, ne na električnem kolesu.

Imate najljubšo kolesarsko dirko?

Morda italijanska klasika Strade Bianche. Krasna dirka.

Najbolj karizmatičen kolesar? Kdo vas trenutno najbolj navdušuje?

Brez dvoma je to Mathieu van der Poel, pravi šovmen na kolesu, tako kot je bil nekoč Peter Sagan. To so kolesarji, ki jih kolesarstvo potrebuje, navijači jih obožujejo. Saj ste najbrž videli, kaj je Mathieu počel na letošnjem Giru? Kako se je vozil po zadnjem kolesu, kako je komuniciral z navijači … Ni samo šovmen, ampak je odličen tudi po rezultatski plati. Tudi če se šali, če je pico z ananasom (smeh, op. a.), je še vedno zelo aktiven na dirki, pogosto v begu in podobno.

Seveda pa sem navdušen tudi nad Tadejem Pogačarjem in Matejem Mohoričem. Ta se vedno oglasi pri našem kombiju, da poklepetava.

O Tadeju pa lahko rečem, da je izjemen kolesar, a precej skromen, ni nastopač, kot je van der Poel. Se pa že zdaj veselim Toura in njegovega dirkanja.