Rumeni Pogačar: Česa takšnega danes res nisem pričakoval

Najdaljša, slabih 220 kilometrov dolga etapa Toura, ki je potekala od mesteca Binche v Belgiji in se končala v Longwyju v Franciji, se je začela nervozno. Dve uri je trajalo, da se je izoblikovala ubežna skupina, ves ta čas pa je bil zaradi nenehnih skokov in poskusov bega tempo izjemno visok, kolesarji so "divjali" več kot 50 kilometrov na uro. Naposled se je glavnini le odcepila trojica, Wout van Aert, Ben Simmons in Jakob Fuglsang, prišla do štirih minut prednosti, nato še dolgo vztrajala v vodstvu, a izgubljala prednost.

A final for puncheurs that saw 🇸🇮 @TamauPogi claim the win!



🎥 Watch the last KM of stage 6!



Un final pour puncheur qui couronne 🇸🇮 Tadej Pogacar !



🎥 Revivez le dernier KM de la 6e étape #TDF2022 | @Continental_fr pic.twitter.com/S5TYY9c8Hd — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2022

Nervozen začetek dneva

Proti koncu etape je najprej odpadel Fuglsang, nato van Aertu ni več mogel slediti Simmons, Belgijec pa je vztrajal, glavnina, na čelu katere so tempo večinoma diktirali moštveni tovariši Tadeja Pogačarja pri UAE Emirates, pa ga je ujela enajst kilometrov pred ciljem. Van Aert, zadnje štiri etape nosilec rumene majice, je povsem omagal in poniknil na rep glavnine ter tako izgubil skupno vodstvo na dirki.

Favoriti so se pokazali

Na zaključnih vzponih najdaljše etape letošnjega Toura pa so se pokazali favoriti za skupno zmago. Tadej Pogačar je bil močan, izzvati sta ga poskušala aduta Jumbo-Visme, Jonas Vingegaard in Primož Roglič, Zasavec, ki je včeraj spet grdo padel in si izpahnil ramo ter si jo naravnal kar sam, je v zadnjem kilometru začel ciljni sprint, a malce prezgodaj, Pogačar je silovito odgovoril in ciljno črto prečkal pred Avstralcem Michaelom Matthewsom (BikeExchange – Jayco) ter Francozom Davidom Gaudujem (Groupama FDJ). Roglič je bil danes deveti.

Bonus prize 🏆 @TamauPogi took everything in Longwy and he also set the fastest time in the final 420m, beating the @Strava KOM @TiesjBenoot set in 2017 #TDFdata #TDF2022 pic.twitter.com/DHn2ikVDz6 — letourdata (@letourdata) July 7, 2022

"Česa takšnega niti približno nisem imel v mislih"

Pogačar je z zmago in bonifikacijskimi sekundami prevzel tudi skupno vodstvo na dirki. "Česa takšnega niti približno nisem imel v mislih pred etapo," je v cilju povedal za RTV Slovenija. "Po približno dveh urah nervoze, sprintanja na polno so se le odlepili trije kolesarji, šli v beg in potem so se naši športni direktorji odločili, da vlečemo, da diktiramo tempo. Fantje so verjeli, da danes lahko zmagam. Dali so vse od sebe, sam pa si tega za današnjo etapo nisem predstavljal," je povzel dan.

Ciljnega sprinta se je lotil pametno. "Ogledal sem si zaključek današnje etape, že pred nekaj leti je bil namreč zaključek čisto isti. Vedel sem, da ne smem napasti prehitro in tudi ne prepozno. Ko sem videl ciljno ravnino, sem šel, dal vse od sebe, in bilo je dovolj za etapno zmago," je pojasnil in dodal: "Danes bom dobro spal."

Jutri prvi resnejši klanec na dirki

In dober spanec bo potreboval, jutri namreč kolesarje čaka prvi resnejši klanec na letošnji francoski pentlji. V zaključku 176 kilometrov dolge sedme etape se bodo namreč povzpeli na La Planche des Belles Filles, klanec, na katerem je bil leta 2020 okronan zmagovalec Toura. Takrat je na gorskem kronometru Pogačar rumeno majico slekel Primožu Rogliču in postal prvi Slovenec, ki je osvojil najprestižnejšo kolesarsko dirko na svetu.

Pogačar ima zdaj v skupnem seštevku dirke štiri sekunde prednosti pred Američanom Neilsonom Powlessom in 31 sekund pred Dancem Jonasom Vingegaardom. Primož Roglič je 28. (+ 2:27), Luka Mezgec 47. (6:01), Matej Mohorič 80. (12:18) in Jan Tratnik 148. (24:58).

Skupni seštevek (6/21): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 20;44:44

2. Neilson Powless (ZDA/EF Education-EasyPost) + 0:04

3. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 0:31

4. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 0:39

5. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 0:40

6. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 0:46

7. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora – Hansgrohe) 0:52

8. Daniel Martinez (Kol/Ineos Grenadiers) 1:00

9. Romain Bardet (Fra/DSM)1:01

10. David Gaudu (Fra/Groupama – FDJ) 1:02

…

28. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 2:27

47. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 6:01

80. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 12:18

148. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 24:58

...

Preberite še: