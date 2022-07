Kakšna predstava Tadeja Pogačarja! Po šesti etapi že v rumenem!

Dirka po Franciji, potek 6. etape:

Cilj - Primož Roglič je začel ciljni sprint, odgovoril mu je Tadej Pogačar in prišel do etapne zmage! Pogačar je prevzel tudi skupno vodstvo na dirki, Roglič je ciljno črto prečkal na devetem mestu.

Izidi šeste etape:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 4;27:13

2. Michael Matthews (Avs/BikeExchange – Jayco)

3. David Gaudu (Fra/Groupama – FDJ)

4. Thomas Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers)

5. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic)

6. Dylan Teuns (Bel/Bahrain Victorious)

7. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo – Visma)

8. Daniel Martinez (Kol/Ineos Grenadiers)

9. Primož Roglič (Slo/Jumbo – Visma)

10. Romain Bardet (Fra/DSM) isti čas

…

1,5 km do cilja - Pogačar, Vingegaard, Roglič in še nekaj favoritov se je odpeljalo mimo Vuillermoza.

3 km do cilja - Vuillermoz si je privozil nekaj prednosti, med zasledovalci tudi Primož Roglič. Van Aert zdaj zaostaja že štiri minute.

5 km do cilja - Alexis Vuillermoz je prvi prečkal Pulventeux, napadel je tudi Tadej Pogačar!

Izidi gorskega cilja, Cote de Pulventeux (III. kategorija):

1. Vuillermoz 2 točki

2. Gaudu 1

6 km do cilja - Luka Mezgec navija tempo na strmi Cote de Pulventeux (12,3 %). Favoriti za skupno zmago se zbirajo v ospredju glavnine.

9 km do cilja - Še en padec v glavnini, na tleh je pristal eden od kolesarjev moštva Groupama FDJ. Pogačar se drži v ospredju glavnine, na čelu te tempo diktira ekipa BikeExchange - Jayco.

💥A crash has seen @ale_vlasov caught up with less than 10km to go!



💥@ale_vlasov est victime d'une chute ! Il repart très vite mais il a perdu le contact du peloton#TDF2022 pic.twitter.com/SxuOseFQQm — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2022

11 km do cilja - Konec bega Wouta van Aerta. Izčrpani Belgijec je povsem popustil in bo danes najverjetneje izgubil rumeno majico,

💛 @WoutvanAert is caught and dropped. He will lose the Yellow Jersey today.



💛 @WoutvanAert est repris et distancé. Il va perdre le @MaillotjauneLCL ce soir.#TDF2022 pic.twitter.com/meg4pbtbIb — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2022

12 km do cilja - Van Aert bo vsak čas ujet, v glavnini je prišlo do padca, vpleteni so bili Janse van Rensburg, Madouas, Kuss, Roglič je ostal na kolesu.

15 km do cilja - Van Aert je prečkal Cote de Montigny-su-Chiers samo še 15 sekund pred zasledovalci.

17 km do cilja - Le še 30 sekund naskoka za Belgijca. V današnji etapi ne velja pravilo zadnjih treh kilometrov, zaključek utegne biti zelo napet.

21 km do cilja - Van Aert ima še 50 sekund prednosti, na čelu gavnine se moštva ves čas menjajo, v lov se je vključil še Movistar.

30 km do cilja - Quinn Simmons (Trek Segafredo) je popustil, v begu vztraja le še nosilec rumene majice Van Aert, ima pa le še minuto prednosti pred glavnino. Na čelu glavnine se pojavljata tudi moštvi Ineos Grenadiers in Arkea Samsic.

Takole izgleda zadnji kilometer današnje etape:

🔎 Let @nicholasroche take you through the final few KM of today's stage in Longwy.



🔎 @nicholasroche vous décrypte les derniers kms de l'étape du jour à @Villedelongwy.#TDF2022 pic.twitter.com/wftnJO8StT — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2022

36 km do cilja - Glavnina stopnjuje tempo, prednost Van Aerta in Simmonsa pada, zdaj znaša še dobro minuto in pol. V ospredje glavnine so prišli tudi kolesarji Bahrain Victoriousa, vodi jih Jan Tratnik.

44 km do cilja - V lov za ubežnikoma se je vključila še ekipa EF Education - EasyPost, Belgijec in Američan (ta le redko vleče) še vedno vozita slabi dve minuti pred glavnino.

50 km do cilja – Van Aert in Simmons še vzdržujeta 1:55 prednosti, bliža se zaključek etape, ki bo postregel s štirimi klanci. Najprej Cote de Montigny-su-Chiers (1,7 km, 4,4%, IV, kategorija), 15 kilometrov pred ciljem, takoj mu sledi nekategoriziran kalenc, pa nato Cote de Pulventeux (800 m, 12,3%) tretje kategorije (5,3 km do cilja), za konec pa še zaključni vzpon v Longwy.

Foto: zajem zaslona

64 km do cilja - Zdaj v vodstvu vztrajata le še Van Aert in Simmons (1:48), Jakob Fuglsang se je ustavil ob cesti (klic narave) in nadaljuje v glavnini.

68 km do cilja - V glavnini so se za preostale točke na letečem cilju pomerili sprinterji, hitrost je poskočila in prednost ubežnikov je padla pod dve minuti (1:45), zdaj na čelu glavnine tempo diktira tudi Bora - Hansgrohe. Pogačar je v ospredju glavnine, takoj za njim vozita Primož Roglič in Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

74 km do cilja – Kolesarji so dosegli leteči cilj v Carignanu, vodilni trio 2:54 pred glavnino. Wout Van Aert je pobral 20 točk, Fuglsang in Simmons ga nista izzvala.

💚 20 points for @WoutvanAert at the intermediate sprint.



💚 20 points de plus pour @WoutvanAert au sprint intermédiaire.#TDF2022 pic.twitter.com/6O6hTDo7SS — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2022

Izidi letečega cilja, Carignan (74 km do cilja):

1. Van Aert 20 točk

2. Fuglsang 17

3. Simmons 15

4. Philipsen 13

5. Jakobsen 11

6. Laporte 10

7. Morkov 9

8. Petit 8

9. Politt 7

10. Rutsch 6

11. Laengen 5

12. Van Kiersbulck 4

13. Pasqualon 3

14. Bjerg 2

15. Mcnulty 1

80 km do cilja – Na čelu glavnine so tudi kolesarji moštva Alpecin – Deceuninck, prednost ubežnikov je padla že na 2:45, zdaj je spet malo manj kot tri minute. Tadej Pogačar se vozi tik za čelom glavnine.

Foto: Reuters

91 km do cilja - Pogačarjevi kolegi iz moštva UAE Emirates so se postavili na čelo glavnine in zaostanek za vodilno torjico zmanjšali na tri minute.

105 km do cilja - Vodilna trojica vozi 3;50 pred glavnino. Luksemburžan Alex Kirsch (Trek-Segafredo) je medtem odstopil z dirke. V boju ostaja še 172 kolesarjev.

111 km pred ciljem je Van Aert menjal kolo:

It's a bike change for 💛@WoutvanAert, hopefully this one fits!



💛 @WoutvanAert change de vélo à l'avant de la course ! Le Belge repart quelques secondes après !#TDF2022 pic.twitter.com/rCGwRsR42g — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2022

⏱The leading trio now have a lead of 3'44" with 121km to go



⏱ À 121 km de l'arrivée, l'échappée creuse l'écart avec le peloton ! Les hommes de tête ont maintenant 3'44" d'avance.#TDF2022 pic.twitter.com/nCPHfV6yvT — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2022

125 km do cilja - Van Aert, Fuglsang in Simmons imajo zdaj 3:20 prednosti pred glavnino in 5:16 pred skupino z Bennettom in Hirschijem.

132 km do cilja – Quinn Simmons (Trek Segafredo) je prvi dosegel gorski cilj, Fuglsang je bil drugi. Z van Aertom imajo 2:22 prednosti pred glavnino, v ospredju katere se vozi tudi Tadej Pogačar.

🇺🇸 @QuinnSimmons9 is first at the summit for the first points of the day, the lead group is 2'06" ahead of the peloton💪



🇺🇸 @QuinnSimmons9 passe en tête au sommet de la Côte des Mazures ! Le trio de tête compte 2'06" d'avance sur le peloton💪 #TDF2022 pic.twitter.com/ME9icqVm83 — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2022

Izidi gorskega cilja, Cote des Mazures (III. kategorija):

1. Simmons 2 točki

2. Fugslang 1

135 km do cilja – Na začetku prvega vzpona dneva je imel van Aert težave s kolesom, zdaj lovi Simmonsa in Fuglsanga, glavnina pa vozi dobro minuto za trojico. Skupina z Bennettom in Hirschijem vozi že več kot štiri minute za vodilnimi.

143 km do cilja – Belgijec, Američan in Danec imajo zdaj 20 sekund prednosti pred glavnino, za to pa je za več kot dve minuti zaostala skupina, v kateri sta tudi Pogačarjeva moštvena kolega George Bennett in Marc Hirschi.

146 km do cilja – Zdaj si je nekaj prednosti privozila trojica Wout van Aert (Jumbo-Visma), Quinn Simmons (Trek Segafredo) in Jakob Fuglsang (Israel PremierTech).

Foto: Reuters

150 km do cilja – Še vedno se vrstijo poskusi pobega, kolesarji pa se hitro približujejo prvemu kategoriziranemu vzponu dneva Cote des Mazures (III. kategorija, 2 km pri 7,6 % povprečnega naklona). Ta jih čaka 132,8 kilometra pred ciljem.

157 km do cilja - Ponesrečil se je tudi drugi poskus pobega, enajsterico je glavnina ujela. Nadaljuje se živčna vojna.

163 km do cilja – Ni še miru, vodilni skupini se je pridružil še Francoz Franck Bonnamour (B&B Hotels - KTM), glavnina pa je povsem blizu, zaostaja le deset sekund.

V prvi uri etape je bila hitrost glavnine kar 52,53 km/h!

🔥What an hour of racing! The peloton have been riding at an average speed of 52.53km/h!



🔥Quel début d'étape ! Les coureurs ont parcouru la première heure de course à une vitesse moyenne de 52.53km/h !#TDF2022 pic.twitter.com/OsFdL75Rtg — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2022

168 km do cilja – Zdaj bežijo Danci Magnus Cort (EF), Kasper Asgreen (Quick Step), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Francoz Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Belgijec Stan De Wulf (AG2R-Citroën), Britanec Conor Swift (Arkea-Samsic), Norvežana Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Andreas Leknessund (DSM) ter Nemca Simon Geschke (Cofidis) in Georg Zimmermann (Intermarché). Njihova prednost ni velika,

173 km do cilja - Zdaj je glavnini uspelo pobegniti deseterici kolesarjev, v tej je tudi Danec Magnus Cort Nielsen (EF Education - EasyPost).

Magnus Cort Nielsen je že peti dan zapored v begu. Foto: Reuters

180 km do cilja - Prvega bega dneva je konec, trojica je v glavnini, v ospredje te se je zdaj prebil tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates). Van Aert spet napada.

185 km do cilja - Na čelu glavnine je za nekaj trenutkov tempo diktiral tudi Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), prednost vodilne trojice se še kar topi.

🇮🇹@FilippoGanna is also taking the reins at the front of the peloton! The gap to the break has dropped significantly!



🇮🇹@FilippoGanna tente également sa chance !#TDF2022 pic.twitter.com/Fyi59XyJiP — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2022

188 km do cilja - Takoj, ko se je s čela glavnine umaknil van Aert, so se spet začeli novi napadi, skupina, v kateri je tudi Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), je hitro ujela Wellensa in Jansna, prednost trojice vodilnih pa je padla na 17 sekund.

194 km do cilja – Cosnefroy, van der Hoorn in Skujins imajo 37 sekund prednosti pred Wellensom in okroglo minuto pred glavnino, vodilne poskuša ujeti še Norvežan Amund Grondahl Jansen (BikeEcxhange - Jayco). Glavnino ves čas vleče rumeni van Aert.

197 km do cilja - Bežeči trojici se poskuša priključiti še Belgijec Tim Wellens (Lotto Soudal). Burgaudeau je medtem spet ujel glavnino.

199 km do cilja – Francoz Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën), Nizozemec Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) in Latvijec Toms Skujins (Trek-Segafredo) so se odlepili in imajo zdaj že 20 sekund prednosti pred glavnino.

204 km do cijla - Trojici kolesarjev je uspelo pobegniti za nekaj deset metrov, a se v glavnini še niso povsem sprijaznili s stanjem, rumeni Wout van Aert jih še lovi, z njim pa je še nekaj kolesarjev.

210 km do cilja - Pobega še vedno ni, še naprej poteka boj, nekateri kolesarji težko sledijo glavnini, stik z njo je za nekaj minut izgubil tudi Mathieu van der Poel, ki pa zdaj spet vozi na repu glavnine.

214 km do cilja - V ospredju se nadaljuje hud boj, glavnina je močno razpotegnjena, hitrost velika, Burgaudeau s strganim dresom in povito roko lovi glavnino.

217 km do cijla - Spet živčen začetek etape, na tleh se je že znašel Francoz Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

12.15 (219,9 km do cilja) - Direktor dirke Christian Prudhomme je dal znak za začetek etape in dirka se je začela tudi zares. Takoj se je začel boj za mesto med ubežniki.

Start: Najdaljša etapa letošnje Dirke po Franciji se bo začela ob 12.05 z zaprto vožnjo v Bincheju, ob 12.15 se bo začelo zares. Kolesarje čaka 219,9 kilometra dolga pot do Longwyja. Roglič je na startu videti dobro razpoložen, na poškodovani rami pa nosi opornico.

🚩We're off for the longest stage of the #TDF2022!



🚩C'est parti pour la plus longue étape du #TDF2022 ! pic.twitter.com/7vbyiX5dwV — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2022

Primož Roglič, ki si je včeraj pri padcu izpahnil ramo, bo danes štartal, so sporočili iz Jumbo-Visme.

Na startu ne bo Avstralca Jacka Haiga (Bahrain Victorious) in Avstrijca Michalea Gögla (Alpecin – Deceuninck), ki včerajšnje etape nista končala. Z dirke je po včerajšnjem padcu odstopil tudi Italijan Daniel Oss (TotalEnergies).

Foto: A. S. O.