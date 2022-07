V živo: severni pekel za Rogliča in Pogačarja

Dirka po Franciji, 5. etapa, Lille–Arenberg Porte du Hainaut, 157 km

157 km do cilja - kolesarji so prišli do kilometra 0. Spektakel na znamenitih tlakovcih se je začel.

13.46 - Ogromno dejavnikov bo danes vplivalo na končni razplet, od znameniteh tlakovcev, defekta gume, do vetra v prsa. V zaključnih 30 kilometrih, kjer bo veliko nepredvidljivosti, bodo morali biti favoriti v ospredju, sicer bodo lahko izgubili dragocen čas v boju za skupno zmago. Kolesarji imajo za današnji dan posebna kolesa, ki so prilagojena za vožnjo po tlakovcih. Zelo pomemben bo pritisk v pnevmatikah, ki bo nekoliko nižji kot v navadnih etapah.

13.43 - Kilometer 0 bodo kolesarji približno ob 14. uri. Danes rojstni dan praznujeta Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) in Christopher Juul-Jensen (Team BikeExchange - Jayco).

13.40 - Wout van Aert (rumena majica), Fabio Jakobsen (zelena majica), Magnus Cort (pikčasta majica) in Tadej Pogačarja (bela majica) so nosilci majic v današnji etapi.

13.35 – Peta etapa dirke Tour de France se je začela. Kolesarje čaka peklenski dan na tlakovcih, ki znajo popestriti dogajanje na trasi – dolga je 157 kilometrov. Strokovnjaki poudarjajo, da favoritu za končno zmago Toura danes ne bodo dobili, lahko pa ga izgubijo. V igri je torej veliko. Pred nami je spektakel, v katerem lahko pričakujemo, da bo Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) iskal priložnost za etapno zmago. Pazljiva pa bosta morala biti osrednja favorita za končno zmago Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Primož Roglič (Jumbo-Visma) Foto: zajem zaslona