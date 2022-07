Mervar ostro o taktiki Jumbo-Visme: Brez zveze, nesmisel. Ne vem, kaj naj še rečem.

Primožu Rogliču se je na peti etapi Dirke po Franciji, ki je kolesarje vodila prek enajstih spektakularnih tlakovanih odsekov, zgodila prava katastrofa. Po padcu je izgubil ogromno časa v skupnem seštevku in doživel velik udarec v boju za tako želeno skupno zmago na dirki vseh dirk.

Ostro nad taktiko Jumbo-Visme

"To je res bila mala katastrofa," nam je prikimal razočarani Boštjan Mervar in dodal: "Mene je bolj razočarala njegova ekipa. Prav razmišljal sem in si rekel, da res ne želim na vse to gledati subjektivno, ker mi je Primož pri srcu, a današnja taktika Jumbo-Visme mi je nerazumljiva, saj eno skupino vlečejo, druga je pa spredaj, torej drug drugega lovijo. Tega pa res ne razumem. Tega mi nismo počeli, pa smo bili kontinentalna ekipa. A s tega vidika smo bili bolje organizirana ekipa, kot je bila danes Jumbo-Visma."

Boštjan Mervar: Mene je bolj razočarala njegova ekipa Jumbo-Visma, njena današnja taktika mi je nerazumljiva. Foto: Vid Ponikvar

To je huda kritika nizozemskega moštva, ki je imelo v sredo res slab dan, s številnimi padci svojih glavnih adutov, pa na koncu histerično reševanje težav, v katerem je najkrajšo potegnil prav Primož Roglič. "Res ne razumem. Tisti ljudje, ki so bili v avtomobilih, si ne zaslužijo, da so tam. Ne vem. Recimo, če bi takrat, ko je Roglič padel, skupina z van Aertom in Vingegaardom počakala le 15 sekund, da bi se ji Roglič priključil, bi se etapa končala enako. Mogoče celo bolje, ker bi lahko vleklo sedem kolesarjev, tako pa so bili v eni skupini trije, pa v drugi trije … Brez zveze, nesmisel. Ne vem, kaj naj še rečem. Res so obdržali tisto rumeno majico, ki pa jo bodo tako ali tako izgubili slej kot prej," je bil še oster Mervar.

"Žal mi je, da Primož ni šel že pred dvema letoma v kakšno drugo ekipo"

Ko smo se pogovarjali, se še ni vedelo, da si je Roglič pri padcu čez balo sena, ki jo je na cesto po nesreči povlekel eden od motociklov v karavani, izpahnil ramo in si jo, preden je lahko nadaljeval dirko, naravnal kar sam. A vendarle se ne moremo znebiti občutka, da ga je Jumbo-Visma žrtvovala, vso podporo pa nudila Woutu van Aertu, ki je reševal rumeno majico in sam epsko vlekel Jonasa Vingegaarda, ki mu očitno Nizozemci namenjajo vlogo svojega prvega favorita za skupni seštevek dirke.

Primož Roglič se dislocó el hombro: "No sé en qué estado voy a estar para continuar": https://t.co/vo0xV0jiye #TDF2022 pic.twitter.com/jotmlsqiVr — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) July 6, 2022

"Meni je žal, da ni šel Primož že pred dvema letoma v kakšno drugo ekipo. Danes so me razočarali na celi črti. Res bi rad videl, kako bo na koncu, kje bo Jumbo-Visma v skupni razvrstitvi, saj to, kar delajo zdaj iz etape v etapo na polno, brezglavo, ni najboljše. Dobro, saj so nekaj naredili z Van Aertom. Vsa čast, a to ni to," je razočaran Mervar.

Bo Roglič zdaj pomagal Vingegaardu?

Jonas Vingegaard je zdaj v vsakem primeru prvi adut Jumbo-Visme, saj Roglič v skupnem seštevku izgublja več kot dve minuti in pol … "Ah, pustimo to, dirka je še dolga," je odločen Mervar in nadaljuje: "Jonas ima lahko en slab dan, pa to pomeni že dve ali tri minute. No, upajmo, da ne, ampak mislim, da … Ne vem. No, je bilo pa danes vseeno očitno, ko je Van Aert v rumeni majici počakal Vingegaarda, da res bolj računajo nanj kot na Primoža, kar pa mislim, da je lahko napaka. Ko bodo enkrat Vingegaardu naložili breme, je vprašanje, kako bo reagiral. Do zdaj še ni bil v takšnem položaju, da bi nosil vse breme ekipe. To je do zdaj vedno počel Primož. Zdaj pa bomo videli. A pustimo se presenetiti. Imam pa čuden občutek glede vsega."

Pa bo Primož, če bo treba, v zahtevnejših klancih, ki kolesarje še čakajo na 109. Dirki po Franciji, opravljal vlogo pomočnika Vingegaardu? "Mislim, da mu tega ne bo treba, saj niti ne bodo prišli tak v položaj. Mislim celo, da bo opravljal vlogo pomočnika, ampak bo Vingegaard prej popustil. Ne vem, kaj naj rečem. Mogoče bo Ineos kaj naredil. Sklepam, da kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Mislim, da ima Ineos glede taktike največ rezerve in ne v kolesarjih. Nihče od njih se namreč ne more primerjati niti s Primožem niti s Tadejem. Tadej je daleč pred vsemi."

Tudi Pogačar se je nesmiselno trošil

Tadej Pogačar, zmagovalec zadnjih dveh francoskih pentelj, tudi letos dirka izjemno in dokazuje, da lahko blesti v vsakršnih razmerah. Danes je največjim izzivalcem za skupno zmago spet vzel nekaj časa. A Mervar meni: "Meni je čudno, da se je danes tako izpostavljal. Moral je kolesariti kar na polno, a se je izkazalo, da je na koncu izgubljal proti ubežnikom. Ne vem, zakaj mu je bilo tega treba. Ima druge adute. Verjetno je že začutil, da je treba. Morda se je Primoža bal, pa je potegnil, ko je izvedel, da je imel ta težave. Ne vem."

Primoz Roglic s'est disloqué l'épaule lors de sa chute sur le Tour de France: "J'ai pu la remettre en place et je suis reparti" https://t.co/7nftif8SPT pic.twitter.com/GmRy6PVE4L — La Libre (@lalibrebe) July 6, 2022

Nekaj pa je bodlo v oči, Pogačar v sredo ob sebi ni imel kolegov iz ekipe UAE Emirates. Spet se je boril sam, tako kot se je leta 2020, ko je osvojil svoj prvi Tour. "Ja, če bi imel tri, štiri poleg sebe in bi potegnili, ko je imel Primož težave, bi razumel, čudno pa se mi zdi, da se je sam lotil tega. Ne vem, zakaj. Dirka je dolga, vsak obrat pedala preveč se bo na koncu poznal. Vseeno mislim, da bo dirka še zelo zanimiva. Tak tempo, kot ga navijajo nekateri v prvem tednu brez potrebe in ga morajo zato posledično tudi preostali, je nerazumljiv. Na koncu se bo vse poznalo. Ta današnja etapa bo štela tudi na koncu. Danes nihče ni mogel prav veliko varčevati, a kot je videti, je to še v največji meri uspelo Ineosu. Kolikor sem jih opazoval, se niso pretirano izpostavljali," ugotavlja naš sogovornik in dodaja: "Ineos je bil do zdaj pretežno neviden, kar je vedno dobro v prvem tednu Toura. Je pa res, da nima tako močnih posameznikov na kolesih, ima pa zato v avtomobilih najpametnejše ljudi, ki imajo najbolje razdelano taktiko."

V petek spoprijemanje z usodnim klancem

Danes je na sporedu najdaljša etapa Toura, ki pa nima zahtevnih klancev. Že v petek pa kolesarje čaka prvi resni test nog, ko se bodo povzpeli na La Planche des Belles Filles, na klanec, na katerem je leta 2020 Pogačar Rogliču vzel zmago na Touru. Bo ponovno snidenje z usodnim klancem Rogliča podžgalo? Je morda še živ spomin na travmatične dogodke, ki utegne imeti psihološke učinke? "Ah, ne. Še vedno mislim, da tudi za Primoža Toura še ni konec. Dirka je še dolga. Celo Primoževo kariero so prisotne neke zgodbe, ki ga spremljajo, a z nečim ves čas preseneča, in zato še vedno verjamem, da še ni rekel zadnje besede. Mogoče zdaj ne bo imel takšnega bremena. Mislim, da mu zdaj ne bo treba pretirano pomagati Vingegaardu in da bo še kakšno presenečenje na tej dirki," pravi nekdanji kolesar moštev Krka - Telekom Slovenije, Formaggi Pinzolo in Perutnina Ptuj.

V petek spoprijemanje s klancem La Planche des Belles Filles, na katerem je Roglič leta 2020 izgubil zmago na Touru, Foto: Reuters

Vse bolj pa imamo občutek, da Rogliču zmaga na Dirki po Franciji preprosto ni usojena. Vedno ima obilico smole. "To ni bila neka smola," pravi Mervar. "Mislim, da če bi bil danes Primož v neki normalni ekipi, bi prišel na cilj s skupino, v kateri je bil Van Aert, če bi reagirali normalno, kot bi v takšni ekipi morali. Namesto da se je Van Aert 'snel z verige', bi počakali le 15 sekund, da bi se Primož priključil in bi vlekli skupaj. Ampak ne vem. Ne vem, kako razmišljajo drugi, morda se motim. Bomo videli, kaj se bo še razkrilo o tej etapi."

Ni še konec, upanje umre zadnje

Tour de France je že prvi teden peklenski, česar danes 48-letni Novomeščan ne more razumeti. "Škoda, jaz sem zdajle močno razočaran. Tako kot dirkajo te prve dni, se mi zdi nenormalno, tudi Tadej se je po mojem mnenju brez potrebe trošil. Saj razumem, da mora biti spredaj, da pa je še napadal … Ne vem. Mogoče je pa prav naredil. Bomo videli. Se je pa videlo že na njegovem obrazu, da je moral kolesariti s 'polnim plinom', pa je potem izgubljal proti kolesarjem, ki so bili ves dan na begu. Spraševal sem se, kaj mu je bilo tega treba," pravi in še vedno upa, da se bo njegov nekdanji varovanec Roglič pobral: "Upam, da bo Primož ostal z glavo in željo še tam, kjer vsi mislimo, da mu je mesto. Pustimo se presenetiti. Še vedno upam, da se bo kaj obrnilo njemu v prid. Do zdaj mu noben Tour ni bil usojen, pa bodimo optimisti in recimo, da mu ta je."

