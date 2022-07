Pogačarja padec ni zmedel, na koncu za trud dobil nagrado

Kolesarji so na Tour de France z osmo etapo vstopili v drugo tretjino tritedenske dirke in tudi sobotni dan je postregel z zanimivim dogajanjem. Lastnik rumene majice Tadej Pogačar se je kmalu po začetku etape znašel na tleh, a k sreči ni bilo nič hujšega. V zaključku se je podal v lov za etapno zmago, v ciljnem šprintu pa moral priznati premoč le dvema šprinterjema. A je pridobil nove bonifikacijske sekunde v primerjavi z osrednjimi tekmeci v boju za skupno zmago, kar je pred nadaljevanjem dober kapital. Primož Roglič je prikolesaril v cilj v družbi najboljših in tako po sredinem padcu uspešno preživel nov dan.

Po Danski in Belgiji je v soboto Tour de France prečkal še eno mejo. Zaključek so kolesarji prevozili po Švici in končali etapo v Lozani, kjer se je začelo olimpijsko gibanje moderne dobe, prav tako ima tu sedež Mednarodni olimpijski komite (MOK).

Na prvi pogled zaključni vzpon v dolžini 4,8 kilometra in povprečne 4,6-odsotne naklonine ni predstavljal konkretne preizkušnje, a je bil med tretjim in četrtim kilometrom vzpona povprečni naklon 12-odsoten. In kmalu ob začetku ključnega dela dneva je glavnina posrkala še zadnjega ubežnika Freda Wrighta (Bahrain Victorious), ki je bežal več kot 100 kilometrov, pred tem pa je imel še pomoč dveh kolesarjev - Mattie Cattanea (QuickStep-AlphaVinyl) in Frederika Frisona (Lotto Soudal).

Pogačar ne popušča, tekmecem odščipnil še štiri sekunde. Začetni padec opisal kot enega zmernejših.

Čeprav je bil vrhunec dneva šele v Švici, je ljubiteljem kolesarstva že na desetem kilometru zastal dih, ko se je v glavnini zgodil množičen padec. Na tleh se je znašel tudi lastnik rumene majice Tadej Pogačar, a k sreči vstal in nemoteno nadaljeval z vožnjo. "Padec je bil. Zelo veliko kolesarjev je bilo drug na drugem. Zame ni bil pretresljiv. Ni bilo pretirano na trdo. Eden zmernejših padcev, kar sem jih kdajkoli imel," je po koncu dneva v pogovoru za RTVSlo dejal kolesar UAE Emirates.

Na koncu je bil spet v središču pozornosti. Kjerkoli se pojavi priložnost za zmago, jo namreč skuša izkoristiti. Nič drugače ni bilo v soboto. Vseskozi je imel odlično pozicijo, saj je kolesaril v ospredju. V prid mu ni šlo le dejstvo, da je bilo zadnjih nekaj sto metrov bolj položnejših, kar je bila voda na mlin Belgijcu Woutu van Aertu iz Jumbo-Visme, ki je prešprintal našega šampiona in Michaela Matthewsa iz ekipe Bike-Exchange Jayco, za katerega je spet odlično delo opravljal izkušeni Luka Mezgec.

Pogačar je bil na koncu vesel, saj je tekmecem v boju za skupno zmago odščipnil štiri sekunde, ki jih je dobil za nagrado za osvojeno tretje mesto. Preostali konkurenti so v cilj prav tako prikolesarili v času zmagovalca, a zdaj zaostajajo še nekoliko več.

Pogačarjevi na začetku dneva izgubili pomembnega moža. Hauptman: Taktiko bomo morali prilagoditi

Najbližji zasledovalec je Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ima po novem 39 sekund pribitka. "Na koncu, ko je šlo navzgor, sem imel dobro pozicijo, dobre noge. Ni veliko manjkalo, da bi zmagal. Tudi tretje mesto je zelo dobro," je za nacionalno televizijo dejal Pogi, športni direktor UAE Emirates Andrej Hauptman pa ob tem dodal: "Zaključek ni bil lahek. Po profilu je bila etapa videti lahka. Ciljni vzpon ni bil lahek. Tadej je poizkusil šprintati za zmago. Pridobljene štiri sekunde so štiri sekunde."

A kljub vsemu v ekipi vodilnega kolesarja na Touru ne morejo biti povsem veseli po koncu dneva. Zjutraj so namreč sporočili, da je moral zaradi pozitivnega rezultata na covid-19 dirko zapustiti Vegard Stake Laengen. "Ostali smo brez zelo pomembnega Laengna, ki je za ravninske dele eden najbolj pomembnih. Taktiko bomo morali zdaj prilagoditi. Osredotočiti se bomo morali na tisto, kar imamo in ne na tisto, česar nimamo," je jasen Hauptman.

Drugo zmago na letošnji dirki si je tako prikolesaril Wout van Aert, ki je med etapo na letečem cilju pobral še nekaj dodatnih točk v boju za zeleno majico, ki je njegov osrednji cilj. Zdaj ima v tej razvrstitvi 249 točk in debelih 115 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Fabiem Jakobsnom. Cesto proti uresničitvi sanj torej tlakuje odločno: "Super vesel sem. Dobil sem lepo število točk v boju za zeleno majico. Vesel sem, da je ekipa ujela ubežnike. V zaključku nas je čakal precej težak klanec. Ponekod je bilo zelo strmo. Držal sem se Pogačarja in njegovih moštvenih kolegov. Šprint je bil nekoliko bolj raven in čakal sem na ta trenutek."

Roglič v cilju v času najboljših. Kako se bo njegovo telo po sredinem padcu odzvalo v nedeljski gorski etapi?

Dobra novica za slovenske ljubitelje kolesarstva je tudi, da je v družbi zmagovalca prikolesaril Primož Roglič. Po sredinem padcu je v petek prvič konkretneje spregovoril, kakšne posledice je pustil. Bolečine v spodnjem delu hrbta so namreč velike. "Kot bi me ob vsakem zavrtljaju pedala nekdo z nožem od zadaj. A nisem tukaj, da bom jokal. Boril se bom," je včeraj razlagal še drugi slovenski šampion.

Zanj bo pomembna nedeljska gorska etapa, ki bo med najboljšimi zagotovo naredila novo selekcijo. Če jo bo preživel, ga v ponedeljek čaka dan počitka, ki mu bo zagotovo koristil, a posledice padca zagotovo ne bodo kar izginile.

V nedeljo se bo etapa začela v švicarskem mestu Aigle, končala spet v Franciji z vzponom na Chatel les Portes du Soleil. Na 192,9 kilometra dolgi trasi bodo štirje gorski cilji, od tega dva I. kategorije, kolesarji pa bodo naredili približno 3600 višinskih metrov.