Pogačarjeva rekordna poezija

Za Tadeja Pogačarja je sedma etapa Dirke po Franciji predstavljala posebno draž. Pred dvema letoma si je prav s kronometrom na La Planche des Belles Filles prikolesaril premierno zmago na dirki vseh dirk. V petek je bil zaključek na isti klanec še težji in v izdihljajih brutalnega vzpona je na šampionski način odgovoril na napad Jonasa Vingegaarda ter hkrati tudi postavil nov rekord. Zmaga mu pomeni še toliko več, saj je z zaročenko Urško Žigart in podporniki ustanovil fundacijo za pomoč pri raziskavah raka. Primož Roglič, ki je bil odličen tretji, je dal vedeti, kakšne bolečine še čuti po sredinem padcu.

Ljubitelji kolesarstva so se veselili sedme etape na dirki Tour de France, saj je vsebovala izjemno zanimiv zaključek. Vzpon na La Planche des Belles Filles, ki se je tokrat imenoval kar La Super Planche des Belles Filles – dolg je bil sedem kilometrov in imel povprečni 8,7-odstotni naklon. A je naklon na nekaterih delih presegal 20 odstotkov, povsem ob koncu pa je bil celo makadamski del s kar 24-odstotnim naklonom.

Spektakel je bil zagotovljen. Tadej Pogačar kot lastnik rumene majice je bil osrednji favorit za etapno zmago in temu primerno je delovala tudi njegova ekipa UAE Emirates, ki se je izkazala in pokazala složnost. Od pomočnikov je najdlje vztrajal Rafal Majka, s katerim sta pokorila tekmece na dirki Po Sloveniji. Do makadamskega odseka, ko je moral Pogačar sam prevzeti vajeti v svoje roke.

Pogačar odgovoril na napad Vingegaarda, Roglič opisal bolečino

Vsega 800 metrov pred ciljem je bilo v zraku vprašanje, ali bo osrednjim favoritom uspelo ujeti zadnjega ubežnika Lennarda Kämno (Bora-Hansgrohe), za katerega bi morala biti ciljna črta pomaknjena za 50 metrov nazaj. Takrat sta namreč mimo njega švignila Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in Pogačar. Kolesar nizozemskega moštva je še pred etapo govoril, da mu zaključni vzpon ne ustreza najbolj, a je nato pokazal močne noge.

Z Jonasom Vingegaardom sta vse do ciljne črte bila velik boj. Foto: Guliverimage

V ciljnem "šprintu" je nato Pogi vendarle obšel Danca in se veselil druge letošnje etapne zmage in skupno že osme na Dirki po Franciji. Kot tretji je z zaostankom 12 sekund za zmagovalcema na vrh prikolesaril Primož Roglič, ki je kljub bolečinam, ki so posledice sredinega padca, pokazal odlično predstavo: "Rama je stabilna, vendar je ogromno bolečin. V spodnjem delu hrbta sploh. Ne obremenjujem se, sem hendikepiran, a bomo videli, kako bo. Tukaj sem in boril se bom. Nisem tukaj, da bom jokal, ampak se bom boril. Super vesel sem, da sem zdržal. Pri vsakem zavrtljaju pedala je bil takšen občutek, kot bi me nekdo z nožem špiknil v hrbet."

Etapa je imela za Pogačarja poseben predznak

Vsa pozornost je bila na cilju usmerjena v Pogačarja, ki ima zdaj v skupnem seštevku pred najbližjim zasledovalcem Vingegaardom 35 sekund prednosti, tretji Geraint Thomas zaostaja 1:10, četrti Adam Yates (oba Ineos Grenadiers) osem sekund več. Roglič je po padcu tokrat pridobil nekaj mest in je 13. z zaostankom 2:45.

Veselje v taboru Tadeja Pogačarja. Foto: Reuters

"Že pred zelo dolgo časa sem razmišljal o tej etapi. Veliko spominov imam na ta vzpon (leta 2020 je v predzadnji etapi v kronometru s ciljem na La Planche des Belles Filles prehitel Rogliča, mu slekel rumeno majico in premierno osvojil Tour de France, op. a.). Letos je bila prva takšna, slovita, s težkim vzponom in zaključkom. Vse smo usmerili v to etapo. Tudi zato sem danes vozil s posebnimi čevlji, posebnim dizajnom. Ustanovili smo fundacijo za pomoč pri raziskavah raka. Tudi Urška je bila na cilju, družina spodaj na klancu. Vesel sem in povrhu vsega še v rumeni majici," je v pogovoru za nacionalno televizijo dejal Pogačar.

Postavil rekord na La Planche des Belles Filles, hvalil Jonasa

Nato se je dotaknil zadnjega kilometra, strmega makadamskega odseka, ki mu je tik pred ciljem spet sledila asfaltna podlaga: "Majka si je skrajšal makadamski odsek. Ostal sem sam. Vedel sem, da mi lahko uspe, če bom narekoval svoj tempo. Nisem mislil, da bo Jonas s takšno hitrostjo prišel mimo. Res je dober. Komaj mi ga je uspelo ujeti in prehiteti. Zmaga je le zmaga."

Za zdaj je videti, da mu lahko v klanec sledita le člana Jumbo-Visme Vingegaard in poškodovani Roglič, pred katerim pa ima v skupnem seštevku že lepo prednost.

The winner takes it all... including the best time on the final ascent.



💛@TamauPogi was 30'' faster than the @Strava KOM @ThibautPinot set on the ascent of La Super Planche des Belles Filles in @LeTour 2019 #TDFdata #TDF2022 pic.twitter.com/XTdphit7Pk — letourdata (@letourdata) July 8, 2022

"Jonas je trenutno najboljši kolesar v klanec, kompakten kolesar. Dobro ekipo ima ob sebi. Za zdaj kolesari zelo dobro," je Pogačar pohvalil konkurenta.

Kako hiter je bil Pogi ob koncu, pove dejstvo, da je na vzpon na La Planche des Belles Filles podrl rekord. Prejšnjega je imel v lasti Thibaut Pinot, ki je leta 2019 potreboval 19:56, da je prišel na vrh, Pogi pa natanko pol minute manj. Postavil je novo najboljšo znamko 19:26, medtem ko povprečni kolesar za ta vzpon potrebuje dobrih 40 minut.