"Kar bi moral biti vrhunec moje sezone, se je spremenilo v razočaranje," je Remco Evenepoel zapisal v obsežni objavi na Instagramu. "Dirka po Franciji je bila moj glavni cilj. Po padcu decembra sem vse počel z enim jasnim ciljem: biti pravočasno pripravljen za julij. Cilj mi je dal osredotočenost, a je hkrati ustvaril veliko časovnega pritiska. Zimske mesece, ki so običajno obdobje za gradnjo trdnih temeljev za sezono, sta prevzela rehabilitacija in okrevanje. Nisem imel druge izbire, kot da sem bil potrpežljiv: moral sem si opomoči."

Ko je končno spet lahko treniral, je vse potekalo izjemno hitro. "Stalno sem bil v naglici, hitel sem, da bi se pravočasno vrnil na klasike aprila, hitel sem, da bi bil pravočasno na višinskih pripravah, hitel sem, da bi bil pripravljen na Tour. Vedno sem imel občutek, kot da skušam nadoknaditi zamujeno. Med treningom se nisem nikoli počutil povsem kot jaz: običajnega vznemirjenja ni bilo. A sem še naprej verjel. Nisem se hotel odpovedati sanjam."

Zapisal je, da so bili v ekipi prepričani, da mu je počitek med rehabilitacijo omogočil zadostno okrevanje, a resnica je, da si njegovo telo ni nikoli zares odpočilo. "Še vedno sem se neverjetno trudil, da bi si opomogel od zlomov in travme padca. Ko zdaj gledam nazaj, vidim, da nisem bil pretreniran, sem pa bil očitno izčrpan. Tour sem začel z nizko ravnjo energije."

A v ozadju se je dogajalo precej več kot izpraznjene baterije. "Tik pred Tourom se je zgodil še en padec, med državnim prvenstvom sem si zlomil še rebro," je razkril Evenepoel. "Ni bilo najhujše, a zagotovo ni bilo idealno. Zato sem najtežjo dirko na svetu začel z zlomljenim rebrom in utrujenim telesom. Ni bila idealna kombinacija. A nisem hotel opustiti svojega cilja, za katerega sem se tako trdo boril."

Obljubil je, da je na Touru dal vse od sebe. "Uspelo mi je zmagati na etapi, več dni sem nosil belo majico in bil visoko v skupni razvrstitvi. Prvi teden se je, glede na vse, iztekel dobro, toda v drugem tednu je napor začel terjati svoj davek. Vztrajal sem, a globoko v sebi sem vedel, da nisem v najboljši formi. Dokler ni moje telo končno reklo 'dovolj'."

Zgodilo se je na gorski etapi s ciljem na Hautacamu, kjer je prvič močno zaostal. "Po 12 dneh sem se zlomil. Vse, kar sem ves ta čas nosil s seboj, me je dohitelo. A še vedno se nisem hotel vdati. Boril sem se, kolikor sem le mogel. Za vas, moji oboževalci, sem resnično želel dati vse, kar mi je ostalo. Toda dva dni pozneje sem se počutil popolnoma praznega," je priznal Evenepoel, in ta dan v 14. etapi do Superbagnèresa odstopil.

"Takrat sem se pravilno odločil, da sestopim s kolesa. In poleg tega so se šele začeli kazati prvi znaki okužbe. Kar se je začelo kot nejasno nelagodje, se je v naslednjih dneh spremenilo v hudo okužbo sinusov," je še razkril Evenepoel. "Tisti dan je postal eden najbolj surovih in ranljivih trenutkov v moji karieri. Zlomil sem se in nenavadno, na to sem ponosen. Potrebna je moč, da pokažeš, da stvari ne gredo vedno po pričakovanjih, da ima tvoje telo včasih tudi druge načrte, tudi ko si nekaj resnično želiš. Ta trenutek, pa naj bo še tako težak, mi je pokazal, da sem človek – z vzponi in padci."

Odhod s Toura je bil "najtežja odločitev", ki jo je sprejel v zadnjem času," je zapisal Belgijec. "A bila je prava. Prvič sem resnično poslušal svoje telo. In upam, da bo ta trenutek poslal sporočilo, zlasti mladim kolesarjem, ki so me opazovali: v redu je odnehati, v redu je biti utrujen, v redu je biti človek. Včasih je korak nazaj najmočnejša stvar, ki jo lahko storiš. Zdaj si bom vzel čas za počitek in okrevanje," je še zapisal Evenepoel in se vsem še enkrat zahvalil za podporo.

Do konca sezone bo najverjetneje nastopil še na svetovnem in evropskem prvenstvu.

